La Serie B come “X Factor”: caccia ai giovani talenti per aumentare i ricavi

[LINEA VERDE] Per inseguire la sostenibilità finanziaria molte squadre puntano a sfruttare il meccanismo del minutaggio dei giocatori per incassare risorse importanti. Interessati i ragazzi nati dal 2004 in poi. Il Frosinone ha già messo a segno 2 colpi (Calvani e Gori) e lavora al terzo (Raimondo). La situazione degli altri club

C’erano una volta i ragazzi del ‘99, giovanissimi eroi italiani della prima guerra mondiale. Oggi ci sono i ragazzi del 2004 (ed anche oltre), speranze del calcio tricolori e non eroi, ma soprattutto merce preziosa per i club cadetti. Come ha riportato un’inchiesta della Gazzetta dello Sport in Serie B diverse società punteranno forte sul minutaggio dei giocatori nati dal 2004 in poi per aumentare così gli introiti.

D’altronde la crisi morde e le 20 sorelle sono reduci da una stagione di lacrime e sangue. E quindi bisogna cercare la famosa sostenibilità finanziaria e la linea verde è fondamentale. La caccia ai giovani è iniziata sul mercato ma saranno valorizzati anche gli elementi che arrivano dal settore giovanile. Inoltre alcuni di questi ragazzi potranno aspirare all’Under 21 che aprirà le porte ai 2004.

Parola d’ordine: minutaggio

La Lega Serie B distribuirà parte delle risorse derivanti dai diritti tv attraverso il minutaggio. I minuti in campo dei giocatori vengono calcolati squadra per squadra che avranno la relativa parte del budget a disposizione (la quota ancora non è nota). La grande novità è che verrà saltata un’annata: si passerà dai 2022 ai 2004 per seguire il biennio l’Under 21. Il premio è riservato solo agli italiani: il 100 % per i ragazzi di proprietà o cresciuti nel settore giovanile ed il 70 % per i prestiti.

Le società dunque si stanno attrezzando per partecipare al campionato del minutaggio. Si tratta di risorse vitali per far quadrare i conti dopo una stagione difficile a causa di un calo diffuso di ricavi (2 milioni di diritti sfumati a testa). Insomma vedremo un torneo più giovane sperando che la qualità non ne risenta. Non mancano le perplessità. Più squadre faranno minutaggio e di conseguenza la torta si ridurrà anche se non è stata definita in attesa di novità positive sul fronte dei diritti tv. E poi c’è la questione dei calciatori del 2003 tagliati fuori da questo discorso.

Il Frosinone in campo

La squadra giallazzurra da qualche stagione ha sposato la politica dei giovani e di un calcio sostenibile. E quindi sarà in piena corsa per ottenere risorse dal minutaggio. Le prime operazioni di mercato non lasciano dubbi sulle intenzioni della società: ingaggiati il difensore Calvani del Genoa in prestito e l’attaccante Gori del Ghiviborgo entrambi proprio del 2004. Il diesse Castagnini segue inoltre la punta Raimondo, altro 2004 del Bologna. Ma la caccia ai giovani continuerà.

Kevin Barcella

Saliranno in prima squadra alcuni giovani della Primavera, neo promossa nel massimo torneo. Come ha anticipato il presidente Maurizio Stirpe. Si tratta ad esempio dell’attaccante Cichero (2006), dei difensori Hegelund (2005) e Pelosi (2006) che hanno rinnovato il contratto. Dovrebbero far parte della rosa anche il centrocampista Grosso (2006) ed il bomber canadese-giamaicano Dixon (2004). Completeranno la pattuglia di baby già composta dal play Cichella (2005) che nei giorni ha prolungato il contratto, dal centrocampista Barcella (2006), dal portiere Palmisani (2004) e dall’attaccante Selvini (2004).

Le altre

Il giovane Berti del Cesena

Se squadre come Palermo e Sampdoria non sono molti interessati al minutaggio per motivi diversi, alcuni club pescheranno in casa: l’Empoli (Goglichidze, Seghetti, Konate, Ignacchiti e Guarino), il Cesena (Berti, Francesconi, David), il Modena (Beyeku, Oliva e Dellavalle), il Venezia (Sagrado, El Haddad ed Okoro), l’Entella (Di Mario), il Sudtirol (Martini, Kofler) ed il Pescara (Degasso). Tutte le altre squadre invece dovranno tuffarsi sul mercato.

Lo Spezia punta sul portiere Mascardi del 2004 oltre al bomber Vlahovic. L’attaccante Corona del Palermo interessa a Mantova, Juve Stabia e Carrarese. Il Mantova ha giocato d’anticipo con Marras (Caldiero) e Pittino (Genoa) e Fellipe Jack (Como). Stesso discorso per la Reggiana: in arrivo Basili (Pergolettese), Bonetti (Lentigione), Vallarelli (Empoli), Contè (Spal), Bozzolan (Milan) e Missori (Sassuolo). La Carrarese si è rinforzata con Amatucci (Salernitana), Cham (Reggina), Romano (Cerignola) e Vacca (Juventus).

Fabio Caserta, pronto ad accogliere nel suo Bari il baby Pagano

Al Monza Sardo (Saarbrucken), Zeroli ed il 2006 Bakoune (Milan). Il Padova si è assicurata Harder (Fiorentina), Silva (Torino), Bacci (Empoli) e Di Maggio (Inter). La promessa della Roma Pagano andrà al Bari che segue Rao (Spal). Dal Milan Futuro al Catanzaro Alesi e Magni oltre che Rispoli del Como. L’Avellino ha preso Crespi e Milani della Lazio e vuole Daffara della Juce. Un tris per la Juve Stabia: Vavassori (Atalanta), Burnete (Lecce) e Accornero (Genoa).