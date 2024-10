La StraFrosinone spegne 40 candeline: la corsa entrata nel cuore della città

Domenica (partenza ed arrivo al Parco Matusa) la “classicissima” del podismo che vivrà un’edizione speciale. Per l’occasione gli atleti riceveranno una medaglia celebrativa con stampigliata una citazione in dialetto per ribadire il senso d’appartenenza. Al via centinaia di specialisti, gara dedicata a Luciano Renna e Maria Teresa Collalti

Alessandro Salines Lo sport come passione

I suoi primi 40 anni sono stati una fantastica storia di vita e sport. Che ha raccontato la città ed i suoi profondi cambiamenti dal 1979 ad oggi. La StraFrosinone, giunta alla sua 40^ edizione, non è solo una classica del podismo italiano ma è molto di più. E’ un simbolo del capoluogo non solo sportivo ma anche e soprattutto sociale. L’esempio di una manifestazione longeva che ha saputo rinnovarsi nella tradizione in un territorio dove spesso l’improvvisazione e l’estemporaneità sono regole. Un appuntamento green ante litteram, una dimostrazione che a Frosinone si può vivere senza restare soffocati dal traffico. Non a caso il motto è “i podisti si prendono la città”.

Insomma generazioni di frusinati sono cresciuti con la corsa su strada che puntualmente ad ottobre colora le strade della città. Un appuntamento fisso che ha resistito anche al covid che ovunque ha spazzato via manifestazioni di ogni disciplina. E così domenica prossima centinaia di atleti, appassionati e sportivi spegneranno idealmente le 40 candeline della StraFrosinone, ideata ed organizzata dall’Atletica Frosinone. Ma non è un punto d’arrivo bensì di partenza per altre 40 e più edizioni vissute nel segno dell’essenza più profonda dello sport.

“Sie curze la 40esima StraFrosinone”

Roberto Ceccarelli accanto al podio della StraFrosinone

L’edizione numero 40 della gara (partenza ed arrivo al Parco Matusa) sarà celebrata nel migliore dei modi. Oltre ad una maglia ricordo ed altri significativi gadget, gli atleti riceveranno una medaglia finisher da conservare gelosamente. Diventerà negli anni un prezioso cimelio. Una medaglia che ricorderà la corsa ma soprattutto punta a ribadire l’orgoglio ciociaro, un senso d’appartenenza spesso mortificato. E la scritta sulla medaglia in dialetto è un messaggio chiaro: “Sie curze la 40esima StraFrosinone”.

La StraFrosinone del 2020 disputata malgrado il covid

“La StraFrosinone non è solo una corsa podistica ma rappresenta un simbolo per la città – ha detto emozionato Roberto Ceccarelli, pioniere dell’atletica provinciale e storico presidente dell’Atletica Frosinone – Abbiamo tagliato un importante traguardo grazie ad un gruppo di sportivi che nel 1979 si è inventato dal nulla questa manifestazione. Cercheremo mai come stavolta di riaffermare i valori sani dello sport. Ringrazio i miei collaboratori, i volontari, gli atleti, le società, le istituzioni e gli sponsor. Senza queste componenti la StraFrosinone non avrebbe raggiunto mete impensabili”.

Correndo, correndo nel segno della storia

Al centro Gianni Poli, uno dei tanti campioni in gara alla StraFrosinone

La StraFrosinone come sempre sarà rispettosa della tradizione. Ancor di più nel quarantennale. Quindi percorso classico di 13,5 chilometri che attraverserà la città toccando i principali quartieri salendo nel centro storico e poi tornando nella parte bassa. Un saliscendi che negli anni ha reso la corsa quasi unica e soprattutto altamente competitiva. Ed anche per questo la podistica è stata spesso un banco di prova per campioni come Maria Guida (titolo europeo di maratona nel 2002), Gianni Poli (vincitore della Maratona di New York nel 1986), Angelo Carosi (secondo agli Europei del 1994 e per ben 3 volte trionfatore della corsa frusinate), Paolo Accaputo, Michelangelo Arena, Arturo Iacona, Ruben Boiyo, Leandro Croce, Cheromey, Jonah Kiptarus, Silverio Diamantino, Tayeb Filali, Joshua Rop, Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli.

Nel 1986 è stata valida come campionato italiano di corsa su strada con il record di iscritti, ben 1500. Per 4 volte (1992, 1999, 2002 e 2012) invece è stata designata come tricolore Allievi. Il “re” è il ciociaro Diego Papoccia con 5 successi tra il 2008 ed il 2022. La “regina” invece è Eleonora Bazzoni con 5 vittorie, davanti ad Anna Bianco e Gabriella Stramaccioni con 4.

Una festa di sport

La gara sarà dedicata alla memoria di Luciano Renna e Maria Teresa Collalti

La StraFrosinone è stata presentata in pompa magna nell’aula consiliare del Comune che patrocina la corsa. A fare gli onori di casa il vice sindaco Antonio Scaccia e l’assessore al commercio Valentina Sementilli. “Un appuntamento importantissimo, siamo alla quarantesima edizione della StraFrosinone grazie all’impegno profuso da Roberto Ceccarelli nella sua vita dedicata allo sport. E poi ricordiamo due personalità sensazionali come Luciano Renna e Maria Teresa Collalti”, ha sottolineato Scaccia. Presenti tra gli altri Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio della Provincia, e Massimo Ruspandini, deputato di Fratelli d’Italia.

Sarà una festa di sport, come hanno sottolineato gli organizzatori. Si partirà già dal sabato al Parco Matusa con la “StraFrosinone Kids” riservata alle categorie giovanili e valida come campionato provinciale di corsa su strada. Nell’ex stadio è stato allestito il villaggio corsa punto di riferimento per atleti e pubblico.

L’indimenticata assessore Maria Teresa Collalti

La StraFrosinone sarà dedicata alla memoria di Luciano Renna e Maria Teresa Collalti, scomparsi tra il 2005 e nel 2018. Il primo è stato un maestro di giornalismo ed insegnante al liceo classico “Turriziani”. Firma de “Il Messaggero” e de “Il Tempo”, è sempre stato un grande sostenitore della “StraFrosinone”. (Leggi qui L’uomo che creò il Matusa a Frosinone. In ricordo di Luciano Renna). E’ stato proprio Renna a ribattezzare con il nome “Matusa” l’ex stadio frusinate trasformato poi in un parco e guarda caso partenza e traguardo della StraFrosinone. Maria Teresa Collalti invece è stata assessore comunale al personale e alla polizia municipale ma soprattutto è sempre stata impegnata nel mondo del sociale e del volontariato cattolico.