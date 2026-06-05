La Vecchia Signora al debutto accende Alvini: “Inizio affascinante”

[IL CALENDARIO] Al Teatro Regio di Parma svelate le 38^ giornate del campionato di Serie A che inizierà il 23 agosto. La Juve aprirà e chiuderà la stagione del Frosinone. La Fiorentina ed il Venezia le avversarie della seconda e terza giornata. Il diesse Castagnini: "Ci faremo rispettare, il nostro obiettivo è giocare bene"

Alessandro Salines Lo sport come passione

(Clicca per ingrandire)

Un esordio durissimo ma altrettanto affascinante e stimolante. Il Frosinone inizierà il suo quarto campionato di Serie A allo “Stirpe” contro la Juventus di Luciano Spalletti. Per il quarto anno di fila i giallazzurri debutteranno in casa dopo le sfide con Napoli, Sampdoria e Avellino. Inutile dire che sarà un esordio da tutto esaurito ma saranno poche le partite che non vedranno lo stadio sold-out. Tra l’altro il Frosinone chiuderà la stagione sempre con la Juventus anche se ovviamente a Torino.

Amarcord con Grosso

Luciano Spalletti, tecnico della Juve

Al Teatro Regio di Parma, nel clou del “Festival della Serie A, svelato il calendario della 125^ edizione del massimo campionato tricolore che scatterà tra sabato 22 e domenica 23 agosto. Davanti ad una platea di presidenti e dirigenti sono state varate le 38 giornate di un calendario asimettrico, commentato in diretta tv da Fabio Capello e Ciro Ferrara. Trecentottanta partite che accompagneranno gli appassionati fino al 29-30 maggio del prossimo anno.

Detto dell’esordio con la Juventus, il Frosinone giocherà la seconda partita a Firenze contro i viola guidati dal grande ex Fabio Grosso. Un altro match sicuramente difficile contro un’avversaria a caccia di riscatto dopo un torneo vissuto in zona retrocessione. Alla terza subito un impegno indicativo in chiave-salvezza contro l’altra neo promossa Venezia. Stesso discorso alla quarta con la trasferta a Genova. Como e Napoli alla quinta e sesta saranno partite a dir poco difficili.

Dopodichè fino alla 12^ impegni non proibitivi con Sassuolo, Atalanta, il doppio turno interno con Lecce e Torino e Cagliari. Complicata l’ultima parte dell’andata con la trasferta a San Siro contro il Milan. Poi altre due partite in casa consecutive con Parma ed Inter. Udinese, Lazio, Roma, Bologna e Monza fino al giro di boa.

L’ex tecnico Fabio Grosso

Il ritorno scatterà con la sfida sul campo del Venezia. Alla 21^ allo Stirpe arriverà il Milan. Doppia trasferta tra Torino e Parma prima di tornare in casa con la Fiorentina. Napoli alla 26^ e Lazio alla 27^. Il cammino dei ciociari continuerà con le gare con Monza, Inter a San Siro e le due partite interne di fila con Udinese e Genoa. Di seguito Como e Roma, formazioni presumibilmente d’alta classifica. Finale di girone di ritorno con Sassuolo, Atalanta, Bologna, Cagliari e Juventus.

Tutte le giornate

Andata

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia

1) Frosinone-Juventus (23-8); 2) Fiorentina-Frosinone (30-8), 3) Frosinone-Venezia (6-9); 4) Genoa-Frosinone (13-9); 5) Frosinone-Como (20-9); 6) Napoli-Frosinone (11-10); 7) Frosinone-Sassuolo (18-10); 8) Atalanta-Frosinone (25-10); 9) Frosinone-Lecce (28-10); 10) Frosinone-Torino (1-11); 11) Cagliari-Frosinone (8-11); 12) Milan-Frosinone (22-11); 13) Frosinone-Parma (28-11); 14) Frosinone-Inter (6-12); 15) Udinese-Frosinone (13-12); 16) Frosinone-Lazio (20-12); 17) Roma-Frosinone (3-1-2027); 18) Frosinone-Bologna (6-1-2027; 19) Monza-Frosinone (10-1-2027)

Ritorno

Cesc Fabregas, allenatore del Como

20) Venezia-Frosinone (17-1-2027); 21) Frosinone-Milan (24-1-2027); 22) Torino-Frosinone (31-1-2027); 23) Parma-Frosinone (7-2-2027); 24) Frosinone-Fiorentina (14-2-2027); 25) Lecce-Frosinone (21-2-2027); 26) Frosinone-Napoli (28-2-2027); 27) Lazio-Frosinone (7-3-2027); 28) Frosinone-Monza (14-3-2027); 29) Inter-Frosinone (21-3-2027); 30) Frosinone-Udinese (4-4-2027); 31) Frosinone-Genoa (11-4-2027); 32) Como-Frosinone (18-4-2027); 33) Frosinone-Roma (25-4-2027); 34) Sassuolo-Frosinone (2-5-2027); 35) Frosinone-Atalanta (9-5-2027); 36 Bologna-Frosinone (16-5-2027); 37) Frosinone-Cagliari (23-5-2027); 38 Juventus-Frosinone (30-5-2027).

Alvini: “Inizio affascinante”

Mister Alvini

Max Alvini non ha nascosto grande entusiasmo dopo la nascita del calendario e la “prima” contro la Juve lo esalta. “È una partita bellissima, che servirà anche a festeggiare il ritorno del Frosinone in Serie A – ha commentato il tecnico – Inizio più affascinante non poteva esserci. La Juventus sarà la benvenuta a Frosinone, così come lo saranno tutte le squadre che verranno a giocare nella nostra casa”.

I due turni infrasettimanali in casa hanno soddisfatto Alvini. Tra l’altro, dopo quello con il Lecce ci sarà ancora in casa il Torino. “Non credo che questo incida più di tanto, anche perché sono turni che arrivano subito prima della sosta. Per quanto mi riguarda va bene così: il calendario mi piace”.

La sfida contro il Venezia, altra neopromossa, alla terza giornata potrà essere una partita indicativa? “No, le indicazioni iniziamo a trarle già dalla prima amichevole – ha osservato Alvini – Frosinone-Venezia della scorsa stagione è stata una delle partite più belle della Serie B e credo che anche questa volta sarà una gara molto interessante da vedere”.

Il difensore Bracaglia

Quanta fiducia ha in vista della nuova stagione? C’è una sfida che la affascina in modo particolare? “Non c’è una partita perché tutte le gare di Serie A sono belle da vivere con grande passione, cercando di dare sempre il meglio di noi stessi – ha chiosato l’allenatore – È chiaro che andare a Firenze alla seconda giornata può avere un fascino speciale, ma tutte le partite meritano di essere vissute intensamente. In questo momento sono molto concentrato sul lavoro da fare: il calendario rappresenta soltanto il punto di partenza e noi vogliamo farci trovare pronti per il percorso che ci aspetta”.

Castagnini: “Ci faremo rispettare”

“Sarà una frase fatta, ma bisogna giocare contro tutti e quindi con la Juventus o con qualsiasi altra squadra, le partite saranno complicate. Noi, però, ci faremo rispettare”. Il diesse Renzo Castagnini ha commentato il calendario con una buona dose di fatalismo. Non si è scomposto più di tanto neppure di fronte ai due turni infrasettimanali consecutivi in casa contro Lecce e Torino o la penultima giornata contro il Cagliari allo “Stirpe”. “Personalmente non penso a queste cose. Credo che bisogna affrontare una partita alla volta, poi il resto conta poco”.

Il diesse Renzo Castagnini

L’obiettivo è ovviamente la salvezza mai ottenuta finora in Serie A. Un traguardo storico. “Io non vorrei parlare di salvezza, ma di gioco – ha osservato il diesse – Non dobbiamo salvarci da niente e da nessuno: dobbiamo giocare bene e mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Poi sarà il campo a dirci quale sarà il nostro percorso”.

Ma Castagnini non nasconde le emozioni per la promozione. “Conquistare la Serie A giocando un grande calcio, credo sia stata una grande soddisfazione – ha sottolineato – Siamo felici di essere qui perché ce lo meritiamo tutti: dal presidente, ai dirigenti, all’allenatore, fino al gruppo squadra. Dobbiamo essere orgogliosi e fare tutto il possibile affinché anche il prossimo anno si possa disputare questo campionato”.

Le date della stagione

L’azzurro Palmisani (Foto © Mario Salati)

Il campionato inizierà tra il 22-23 agosto e terminerà il 29-30 maggio 2027. I turni infrasettimanali saranno due. Il primo il 28 ottobre; il secondo il 6 gennaio 2027 in occasione della Befana.

La novità principale riguarderà la pausa per le Nazionali. A settembre è in programma una maxi-sosta dal 21 settembre al 6 ottobre 2026; più corti gli altri due stop tra il 9 e il 17 novembre e tra il 22 e il 30 marzo 2027. Un’ulteriore pausa si registrerà il 26-27 dicembre 2026, a cavallo delle festività natalizie.