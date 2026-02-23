L’amarcord del Frosinone… milionario e quella retrocessione immeritata

[L'INCHIESTA] A quasi due anni dalla salvezza sfiorata in Serie A, emergono ancora tanta amarezza ma anche molti dati tecnici-finanziari che fanno riflettere. Scivolò in Serie B una squadra dal valore di 140 milioni di euro: una cifra importante che ha certificato la bontà delle scelte societarie. La maggiorparte dei giocatori, prestiti e non, sono stati ceduti in club importanti in Italia ed all'Estero fruttando ricche plusvalenze. Dove sono e con chi Soulé e soci. Tutti i numeri e le curiosità

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Non c’è retrocessione che non faccia male. Ai Presidenti, alle Società, ai tifosi, all’economia di una piazza. Forse un po’ meno a giocatori e allenatori che solitamente, tra contratti di uscita ed exit strategy studiate a tavolino, oggi sono qua e domani li ritrovi di là. Ma quella retrocessione dalla Seri A alla B del Frosinone al termine della stagione 2023-’24 ancora brucia.

La lingua batte dove il dente duole

Era la notte del 26 maggio 2024, sfida da ‘mors tua, vita mea’ con l’Udinese: dopo due legni colpiti da Soulé e Brescianini, dopo almeno 6 parate ‘monstre’ del portiere dei friulani Okoye arrivò il gol beffa costruito sul triangolo Camara-Lucca-Davis a 14’ dal 90’, con la difesa giallazzurra non proprio ermetica (saranno 69 i gol incassati in 38 partite). La famigerata fase difensiva. Di Francesco attaccava per non doversi difendere, si diceva. Ma spesso attaccando prendeva ugualmente gol, accadeva.

Maurizio Stirpe

E comunque un attimo dopo il gol friulano, l’Empoli ‘bucava’ magicamente la difesa fino a quel momento… blindatissima della Roma. Sembrano fotogrammi di anni luce fa. Al triplice fischio finale, lo psicodramma si era consumato. Calò il gelo non solo sullo stadio ‘Benito Stirpe’ ma su tutta la Città. Parlò il presidente Maurizio Stirpe per tutti. Ci mise la sua persona, il volto, la credibilità, le parole. Pacate. Ma Dio (forse) solo Lui sa con quale stato d’animo il massimo dirigente giallazzurro si presentò dinanzi alle telecamere di Sky, Dazn e ai microfoni di Radio Rai.

Una retrocessione come trampolino di… rilancio

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Quel Frosinone targato Eusebio Di Francesco – al netto di quanto accadde nei minuti finali dell’ultima giornata di campionato sull’asse Frosinone-Empoli – non era una squadra che meritava di scendere in Serie B. Al tecnico abruzzese si deve riconoscere l’alibi dei tanti, troppi infortuni che caratterizzarono una buona parte della stagione. Quel Frosinone la retrocessione non la meritava sia dal punto di vista prettamente tecnico che per il peso in termini finanziari di oltre una decina di giocatori.

Non la meritava anche per il pedigree dell’allenatore che, con il suo staff pressoché al completo (il preparatore Neri la punta di diamante con le esperienze ad altissimo livello anche all’estero), nelle due stagioni successive è comunque rimasto in Serie A. A voler cercare il classico pelo nell’uovo, va detto che se Di Francesco è rimasto in serie A lo deve anche al Frosinone, al presidente Stirpe e al direttore Guido Angelozzi che furono coerenti con gli impegni assunti.

Qualsiasi altro allenatore che, dal famigerato 4-3 di Cagliari al 2-1 casalingo con i sardi (12 partite) avesse inanellato 8 sconfitte, 1 pareggio e 3 vittorie o che nelle ultime 17 giornate non fosse andato oltre le 2 vittorie (con 8 ko e 7 pareggi) probabilmente non sarebbe rimasto. A Di Francesco purtroppo accaddero entrambe le cose.

Guido Angelozzi

Il giorno della sua presentazione, a Fiuggi, il 9 luglio 2023, il direttore Angelozzi si sbilanciò e disse che “Di Francesco rappresenta un lusso per una piazza come Frosinone”. Lusso o no, vedere oggi quei giocatori volteggiare da protagonisti nella massima serie italiana così come all’estero e il tecnico allenare in serie A, diciamolo in tutta sincerità: smuove dentro un po’ di rabbia.

Scesa in Serie B una squadra da 140 milioni di euro

Caleb Okoli

Quel Frosinone fu un perfetto Giano Bifronte o meglio un dr. Jekill e mr. Hide: nel girone di andata 19 punti, a +5 dal terz’ultimo posto (occupato dal Verona, poi salvo), nel ritorno 16, esattamente terz’ultimo; in casa ottenne 25 punti, sempre a +5 dal terz’ultimo posto (occupato dal Sassuolo, anch’esso retrocesso), fuori casa appena 10 punti – terz’ultimo posto – dei quali poco meno di un terzo nell’ultima trasferta stagionale, a Monza. I giallazzurri scesero tra i Cadetti con 35 punti, Empoli salvo a 36, Udinese a 37.

Un confronto flash: la scorsa stagione Empoli in serie B a 31 punti, Lecce salvo a 34 punti. Nel 2022-’23 Spezia e Verona andarono allo spareggio con 31 punti (salvi gli scaligeri), il solito Lecce si salvò con 36 punti. La differenza tra restare nell’Olimpo del calcio italiano e quindi tra le 20 squadre di uno dei 5 migliori campionati d’Europa e ridiscendere dove le certezze finanziarie sono ridotte al lumicino, tutte racchiuse in quel punto che al Frosinone mancò.

Probabilmente qualche partita andava gestita meno alla ‘garibaldina’. Lontani dal voler trovare responsabilità a distanza di 21 mesi perché sarebbe fuori luogo, la curiosità e la ricerca ci permettono di dire che il Frosinone retrocesse con un parco giocatori (tra quelli in prestito e quelli ceduti) che al 1 luglio 2024 avevano una quotazione sul mercato di poco più di 120 milioni in solido mentre i giocatori di proprietà sfioravano un valore appena al di sotto dei 20 milioni.

Il terzino Zortea

Quella di valorizzare (traendone benefici) calciatori attraverso i prestiti stringendo sinergie con grandi club fu una precisa strategia per l’epoca, esattamente come quella di non caricare eccessivamente il bilancio con calciatori di proprietà e contratti pluriennali.

E’ retrocessa quindi una squadra dal valore nominale, sempre al 1 luglio 2024, attorno ai 140 milioni. Una cifra importantissima per una società piccola, di provincia. Questo per rimettere la famosa Chiesa al centro della piazza: le scelte in sede di mercato furono oculate, al netto di qualche tocco e ritocco che si poteva fare o non fare. Il Frosinone a lungo fu anche una delle squadre più giovani nei maggiori campionati europei.

Dove sono e con chi sono quei prestiti milionari

Leggiamo allora qualche dato riferito a quei giocatori. Cominciamo dai Portieri.

Giocatore 2023-24 2024-25 2025-26 Valutazione attuale Valutazione luglio 2024 Stefano Turati Frosinone Monza Sassuolo 3 mln 15 mln Michele Cerofolini Frosinone Frosinone Bari 500 mila 2 mln Pierluigi Frattali Frosinone Frosinone* Frosinone* — — Lorenzo Palmisani Ol./Frosinone Lucchese Frosinone 1,4 mln —

NOTE:

(*) altro ruolo

2 squadre nella stessa stagione, doppio trasferimento

Valutazioni di transfermarkt al dicembre 2025

I calciatori evidenziati erano in prestito o sono stati ceduti sessione estiva 2023-2024

Il portiere Turati

C’è chi scende e c’è chi sale bel borsino delle quotazioni nel raffronto delle stagioni. Il portiere Turati valeva 15 milioni. Per fare un raffronto, il suo valore oggi è di appena 2 milioni dopo una retrocessione-bis a Monza e la panchina ormai stabile nel Sassuolo.Zortea, in prestito dall’Atalanta, venne ceduto al Cagliariper 5 milioni e dopo un anno a 7.5 milioni dai sardi al Bologna.

La situazione dei difensori.

Giocatore 2023-24 2024-25 2025-26 Valutazione attuale Valutazione luglio 2024

DIFENSORI

Ilario

Monterisi Frosinone Frosinone Frosinone 1,8 mln 2 mln Kevin

Bonifazi Frosinone Lecce

/ Sassuolo Sassuolo / Bologna 300 mila 0,3 mln Simone Romagnoli Frosinone Sampdoria Sampdoria / Empoli 250 mila — Przemysław Szymiński Frosinone / Reggiana Frosinone / Ruch Ch. Ruch Chorzow 150 mila — Mateus Lusuardi Frosinone Frosinone Pisa/ Reggiana 800 mila 0,3 mln Sergio Kalaj Frosinone Frosinone Frosinone — — Riccardo Marchizza Frosinone Frosinone Frosinone 1 mln 2,5 mln Nadir

Zortea Atalanta /

Frosinone Cagliari Bologna 7,5 mln 5 mln Anthony

Oyono Frosinone Frosinone Frosinone 1,4 mln 1 mln Pol

Lirola Frosinone Olimpique Marsiglia Olimpique M / Verona 2

mln 2 mln Emanuele

Valeri Frosinone Parma Parma 3

mln 3 mln Caleb

Okoli Atalanta / Frosinone Leicester Leicester 12 mln 15 mln

Il difensore Okoli passò dall’Atalanta al Leicester in Premier per 15 milioni, oggi ne vale 12 dopo la retrocessione in Championship della squadra già campione di Inghilterra con sir Claudio Ranieri. I tre gioielli ex Juve stanno facendo le fortune dei rispettivi club, il valore cresce in maniera esponenziale: Soulè alla Roma oggi è valutato 35 milioni, dopo il campionato con il Frosinone e nonostante il chiaroscuro che dominò nell’ultima parte del campionato, fu ceduto per 30 milioni.

Giocatore 2023-24 2024-25 2025-26 Valutazione attuale Valutazione luglio 2024

CENTROCAMPISTI

Enzo Barrenechea Frosinone Aston Villa / Valencia Benfica 3+12 mln 8 mln Luca Mazzitelli Frosinone Como / Sassuolo Cagliari 1,4 mln 2,5 mln Marco Brescianini Frosinone Atalanta Atalanta / Fiorentina 7,5 mln 13 mln Abdou Harroui Frosinone Verona Verona 1,8 mln 2,5 mln Mehdi Bourabia Frosinone / Kayserispor Kayserispor svincolato — — Isaac Vural Frosinone Frosinone Pisa 5 mln 2 mln Francesco Gelli Frosinone Frosinone /

Cremonese Frosinone 500 mila 0,5 mln Jaime

Baez Frosinone Penarol Penarol /

Cosenza 600 mila 0,5 mln Luca Garritano Frosinone Frosinone Cosenza 350 mila 0,5 mln Luigi Canotto Frosinone Frosinone Trapani /

Perugia 300 mila 0,5 mln Demba Seck Torino /

Frosinone Catanzaro Partizan

Belgrado 1,2 mln 0,5 mln Soufiane Bidauoi Ascoli /

Frosinone Spal svincolato — — Arijon Ibrahimovic Frosinone Bayern /

Lazio Bayern / Heidenheim 5 mln 3 mln Jesus Reinier Frosinone R.M. /

Granada Atletico

Mineiro 1,5 mln 5 mln

Il centrocampista Barrenechea

Barrenechea gioca stabilmente nel Benfica di Mourinho (34 presenze tra campionato, Champions e Coppa di Portogallo) dopo la scorsa stagione da titolare fisso nel Valencia, al termine del campionato in giallazzurro venne ceduto dalla Juve all’Aston Villa per 8 milioni, oggi nel vale complessivamente 15.

Tizio e non… Kaio

Giocatore 2023-24 2024-25 2025-26 Valutazione attuale Valutazione luglio 2024

ATTACCANTI

Giuseppe Caso Frosinone Modena Monza 900 mila 1,250

mln Matias Soulé Frosinone Roma Roma 35 mln 30 mln Fares Ghedjemis Frosinone Frosinone Frosinone 1,5 mln 1 mln Giorgi Kvernadze Frosinone Frosinone Frosinone 1,5 mln 2 mln Walid Cheddira Frosinone Espanyol Sassuolo/Lecce 2,3 mln 4 mln Kaio Jorge Frosinone Cruzeiro Cruzeiro 22 mln 7,2 mln Marvin Cuni Frosinone R.K./Samp Samp/Bari 800 mila 2 mln Gennaro Borrelli Fr/Brescia Brescia Cagliari 3 mln 3,6 mln

Un capitoletto a parte lo merita Kaio Jorge, attaccante di movimento ma soprattutto di classe sopraffina. A Frosinone si giocò gli spazi che gli concesse Di Francesco quando probabilmente non era al top della condizione, perché va ricordato che arrivò a Frosinone dopo la rottura del tendine rotuleo e ben 470 giorni di inattività in 2 stagioni. A Frosinone si ricorda di lui quel rigore fallito al Mapei Stadium, al 92’ della gara persa 1-0 col Sassuolo. E quel punto pesò alla fine come un macigno.

Kaio Jorge

Va dato grande merito al club giallazzurro, staff tecnico e soprattutto staff sanitario dell’epoca, di aver restituito alla Juventus e al calcio mondiale un giocatore che oggi ha un valore di 22 milioni, è titolare nel Cruzeiro (acquistato per poco più di 7 milioni) e un certo Carletto Ancelotti lo tiene in massima considerazione per una maglia da titolare per la nazionale del Brasile ai prossimi mondiali. Kaio Jorge è un bomber: in questa stagione finora 6 gol in 8 partite, lo scorso anno grande continuità e 28 reti tra campionato e competizioni interne. Non nel campionato egiziano ma in Brasile.

Cheddira, Valeri, Lirola, Ibra ed il caso-Reinier

STAFF TECNICO 2023-2024

Ruolo / Nome 2023-24 2024-25 2025-26 Eusebio Di Francesco (all.) Frosinone Venezia Lecce Giovanni Iervese (vice allenatore) Frosinone Venezia — Francesco Neri (preparat. atletico) Frosinone Venezia Lecce Catello Senatore (preparat. portieri) Frosinone Venezia Lecce Stefano Romano (match analyst) Frosinone Venezia Lecce Nicola Caccia (collaboratore) Frosinone Venezia Lecce Michele Saccucci (prep. atletico) Frosinone Frosinone Lecce Gianluca Capogna (prep. atletico) Frosinone Roma Roma

Cheddira (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Nel ruolo di attaccante Di Francesco gli preferì Cheddira che a sua volta si fece preferire per la continuità (36 partite e 7 gol). Valore di 4 milioni, che il Napoli scrisse a bilancio nel passaggio dal Bari. Oggi l’attaccante marocchino vale poco più di 2 milioni, ha alle spalle una stagione nella Liga con l’Espanol, metà attuale campionato con il Sassuolo ed ora è tornato da Di Francesco, nel Lecce. Sempre in prestito dal Napoli. Quei 7 gol in giallazzurro rappresentano per lui il massimo in fatto di realizzazioni tra serie A e Liga.

Il terzino Valeri – da due stagioni al Parma – aveva un accordo fino al 30 giugno con il Frosinone (arrivò a gennaio 2024, in prestito dalla Cremonese che non lo aveva mai utilizzato, con il contratto in scadenza), il valore di mercato dell’epoca era di circa 3 milioni. L’altro terzino Lirola, rientrato per fine prestito all’OM e arrivato a gennaio al Verona, aveva una quotazione di 2 milioni.

Il Frosinone per l’esterno Ibrahimovic aveva un accordo con il Bayern di Monaco per un eventuale riscatto a 3 milioni che il club giallazzurro ritenne di non esercitare. Un caso particolare quello del centrocampista offensivo Reinier, brasiliano, arrivato dal Real Madrid grazie ai buoni uffici tra Angelozzi, Braida e Ancelotti.

Il brasiliano Reinier

Reinier venne acquistato dai ‘blancos’ per 30 milioni. A Frosinone si integrò poco e male negli schemi, la sua valutazione era scesa a 5 milioni. Dopo 5 anni di prestiti (l’anno scorso era al Granada, in Liga2) è rientrato in Brasile da svincolato, gioca nell’Atletico Mineiro. La valutazione attuale è di 3 milioni. Dieci volte meno del prezzo di acquisto.

L’arte di capitalizzare i giocatori di proprietà

Brescianini in azione (Foto: Ciro Fusco © Ansa)

Il Frosinone non solo valorizzò e fece vendere bene giocatori rientrati per fine prestito ai club di appartenenza ma cercò di capitalizzare il possibile in uscita, nonostante la retrocessione. Perché si dice che la vera arte di un ds è quella di vendere. Un giocatore che fece ottenere una plusvalenza importante fu Brescianini (oggi alla Fiorentina dopo una stagione e mezza all’Atalanta).

Il club orobico lo acquistò per circa 13 milioni dal Frosinone dopo che il Frosinone aveva scatenato un’asta. Il Napoli gli aveva prenotato le visite ma quel lupo di mare di Angelozzi firmò i documenti con Percassi. Il ragazzo era un vecchio pallino del dirigente catanese sin dai tempi della Primavera del Milan. Quando l’ex direttore dell’Area tecnica canarina riuscì ad arrivare al ragazzo, la società rossonera volle mantenere il 50% sulla rivendita. Entrambi avevano visto giusto. Oggi Brescianini vale la metà – da quanto espone il sito www.transfermarket.it – di quei 13 milioni ma la titolarità nella Fiorentina può rilanciarlo anche nella quotazione.

Quelli che giocano in Serie A

Tra quei giocatori di proprietà ceduti e che oggi giocano titolari in Serie A vanno citati Mazzitelli, Borrelli e Harroui. Il romano, voluto al Cagliari da Angelozzi (che lo aveva preso anni fa dalla Roma per il Sassuolo) per dare maggior nerbo ed esperienza al centrocampo (Prati mandato a fare le ossa al Torino) fu ceduto dallo stesso Angelozzi al Como per poco meno di 3 milioni.

Il centrocampista Mazzitelli

L’ariete napoletano, oggi anche lui al Cagliari, venne ceduto dall’ex direttore dell’Area Tecnica al Brescia in prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 3 milioni e 600 mila euro. Il marocchino dopo la retrocessione passo dal Frosinone al Verona per circa 2,5 milioni. In Russia la sessione estiva di mercato si chiudeva 15 giorni dopo rispetta all’Italia e fu così che il Frosinone piazzò anche lo scontento Cuni (oggi al Bari dopo essere passato per la Sampdoria a gennaio 2025) al Rubin Kazan. L’affare lo fece il Frosinone, conti e gol (3 nelle ultime 3 stagioni) alla mano.

… E quelli rimasti

È stato scritto in precedenza della strategia societaria di limitare, nella stagione di Serie A, il numero di giocatori di proprietà proprio per non appesantire il bilancio. Per una provinciale è l’unica strada che permette di poter guardare avanti con un minimo di tranquillità. E chissà, probabilmente quel tipo di strategia, a fronte della certezza di un altro campionato di Serie A, poteva anche cambiare più o meno sensibilmente.

Monterisi, trait d’union delle ultime stagione

Al Frosinone rimase un gruppo di giocatori che, per il campionato di Serie B 2024-’25, venne integrato nella sessione estiva del mercato. La chimica non fu delle migliori. Sappiamo tutti come andò. Alla fine di lusso, nonostante i tanti problemi, i tre allenatori avvicendati, una salvezza arrivata a tavolino. Ma anche tra i sassi può nascere un fiore. E la stagione che stanno vivendo i tifosi del Frosinone è figlia della durezza, delle asperità, dei problemi e dei tanti bocconi amari ingoiati. Compresa quella retrocessione che ancora fa male.