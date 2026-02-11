Le Pagelle di Avellino-Frosinone 1-3

[PAGELLONE] Il “giudizio universale” di Avellino-Frosinone 1-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il “giudizio universale” di Avellino-Frosinone 1-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara (Leggi qui la cronaca: Una notte da leoni, il Frosinone riconquista la zona-Serie A).

PALMISANI

Poco impegnato per tutto il match, ma comunque decisivo al 25′ nell’impedire a Palumbo di trovare il gol del pareggio con una bella parata sul tiro ad incrociare del giovane centrocampista dei campani. Leggermente sorpreso da Enrici in occasione del gol che accorcia le distanze per l’Avellino.

Voto 6,5

J. OYONO

J. Oyono, autore dell’assist del primo gol

Sostituisce nel migliore dei modi il gemello squalificato, regalando un pallone perfetto a Kvernadze, con il georgiano che ha tutto il tempo di coordinarsi e battere Daffara. Mezzo voto in meno per la marcatura troppo morbida su Enrici in occasione del gol del 3-1.

Voto 6,5

CITTADINI

Il centrale scuola Atalanta reagisce all’autogol nella sfida contro il Venezia con una partita solida e difensivamente quasi perfetta terminata con 7 chiusure difensive, 5 recuperi e il 50% dei duelli vinti. Fortunato sul finale quando si perde Pandolfi in piena area di rigore che però non riesce a trovare la porta.

Voto 6,5

CALVANI

Daffara gli nega il “gol della vita”, sporcandogli sul fondo il tiro indirizzato all’angolino. Ottima prestazione anche in fase difensiva, dove collabora con Cittadini con compiti più di impostazione, chiudendo il match con il 96% di passaggi riusciti.

Voto 6,5

BRACAGLIA

Bracaglia e Kvernadze

Partita sufficiente per il capitano giallazzurro, che amministra bene la sua fascia di competenza, spingendosi un paio di volte anche in transizione offensiva. In una di queste occasioni fa ammonire l’altro capitano in campo, Palmiero.

Voto 6

CALÒ

La gioia di Calò

Torna al gol esattamente tre mesi dopo l’ultima marcatura realizzata contro il Modena. Il faro del gioco ciociaro si trasforma in incursore, sfruttando il buco difensivo dell’Avellino e battendo Daffara dopo la prima respinta del portiere scuola Juventus. Bene anche in fase di impostazione con ben 4 passaggi chiave per i compagni.

Voto 7

Dal 74′ GELLI – SV

CICHELLA

Apre l’azione dello zero-tre con un grande recupero in pressione offensiva e la chiude spingendo in porta l’assistenza di Zilli. Primo gol stagionale e secondo in maglia ciociara per il prodotto delle giovanili della Roma.

Voto 7

KOUTSOUPIAS

Più mobile e propositivo rispetto alle ultime uscite, guidando la prima aggressione alla linea difensiva avversaria. In zona gol non riesce a tornare ad essere decisivo come un tempo, sprecando in un paio d’occasioni la rifinitura giusta per i compagni. Ingenuo nell’occasione dell’ammonizione, la quarta del suo campionato.

Voto 5,5

DAL 66′ GROSSO

Entra a risultato già consolidato ed è bravo a guadagnarsi un paio di falli importanti per tenere alto il baricentro della squadra.

Voto 6

GHEDJEMIS

Ghedjemis

Il pallone pennellato per il raddoppio di Calò non rientrerà nelle statistiche della Serie B come assist, ma nella fattispecie è come se lo fosse. Non precisissimo in zona offensiva, con tre tiri ma nessuno indirizzato tra i pali di Daffara.

Voto 6,5

DAL 66′ FINI

Esordio in maglia giallazzurra, non ha tantissime occasioni per mettere in mostra il suo repertorio, ma la sensazione è che potrà dare una mano importante alla causa ciociara.

Voto 6

KVERNADZE

Quarto gol in campionato per il georgiano che apre le danze sbloccando il match contro l’Avellino con un gran destro sul secondo palo. Bravo e altruista anche nella situazione del tris firmato Cichella, dove non si intestardisce e serve Zilli meglio piazzato. Ha qualità importanti e sta crescendo a vista d’occhio, soprattutto nella continuità di prestazioni.

Voto 7,5

(DALL’85’ MARCHIZZA – SV)

ZILLI

Si va valere a livello fisico contro la difesa avversaria e ha un paio di buone occasioni anche per provare a timbrare il cartellino. L’assist a Cichella, il quarto del suo campionato, gli vale mezzo voto in più in pagella.

Voto 6,5

(DAL 74′ VERGANI – SV)

ALVINI

Max Alvini

Dopo la sconfitta di Venezia non era facile tenere “sul pezzo” la squadra, ma ci riesce alla perfezione. Partita preparata nel migliore dei modi per il tecnico toscano, che continua nel suo credo di “difendere attaccando” e non molla di un centimetro fino al gol della sicurezza. A metà ripresa dà spazio a chi ha giocato meno.

Voto 6,5

