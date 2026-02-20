Le Pagelle di Frosinone-Empoli 2-2

Il “giudizio universale” di Frosinone-Empoli 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il “giudizio universale” di Frosinone-Empoli 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

PALMISANI

Altra partita sopra la sufficienza per il portiere ciociaro che tiene a galla il Frosinone nel momento più difficile del match con almeno 4 parate decisive. Prova a compiere il miracolo anche in occasione del momentaneo secondo vantaggio dell’Empoli, ma riesce parzialmente nell’impresa, toccando il pallone ma non riuscendo ad evitare il gol.

Voto 6,5

A.OYONO

Partita disastrosa per l’esterno difensivo gialloazzurro, spesso troppo leggero sia nelle scelte che nei contrasti. Soffre tantissimo gli strappi offensivi di Elia ed è proprio da un suo errore che parte il contropiede del momentaneo 2 a 1 per gli ospiti. Ennesima partita negativa in un periodo davvero complicato.

Voto 4,5

CALVANI

Perde ai punti il duello con Shpendi che gli rifila sotto al naso una pesantissima doppietta. Erroraccio, in particolare, sul primo gol, dove non riesce a prevalere fisicamente sul meno strutturato attaccante empolese, che lo “porta a spasso” per quindici metri prima di insaccare alle spalle di Palmisani.

Voto 5

MONTERISI

Partita a due facce per il capitano ciociaro, tanto bravo nel fare sponda in favore di Ghedjemis a fine primo tempo, quanto sfortunato nell’infortunarsi proprio in occasione del contropiede del momentaneo 1-2 empolese. Un forfait che, seppur involontariamente, lascia una voragine in difesa che gli costa mezzo punto in pagella.

Voto 6

(Dal 55′ J.GELLI – Entra bene al posto dell’infortunato Monterisi, si perde un po’ con il passare dei minuti spendendo un paio di falli che lo fanno appesantire del cartellino giallo. Si riprende a fine match con un paio di interventi importanti. Voto 6)

CORRADO

Sicuramente il più positivo e propositivo della difesa ciociara. Alvini lo rilancia titolare a causa dell’attacco influenzale che ha colpito Bracaglia nell’immediata vigilia del match e lui lo ripaga con spinta, giocate interessanti e anche qualche bella chiusura difensiva. Una bella sorpresa.

Voto 6,5

CALÒ

Chiude la partita con la fascia di capitano al braccio, sinonimo di una leadership non solo tecnica ma anche a livello di personalità in campo. Prova ad illuminare la fase offensiva, servendo un paio di passaggi filtranti interessanti in area, non sfruttati però al meglio dai suoi compagni.

Voto 6,5

KOUTSOUPIAS

Sicuramente una delle note più positive della serata è il ritorno al gol del greco dopo 8 turni di astinenza con annessa dedica alla fidanzata Emmanouela, in dolce attesa. Un gol pesante che evita ai ciociari la sconfitta.

Voto 7

(Dall’81’ F.GELLI – Prova qualche verticalizzazione interessante nonostante i pochi minuti a sua disposizione. Trova anche la conclusione in porta allo scadere, ma Fulignati gli dice no. Voto 6)

CICHELLA

Offre alla squadra il solito lavoro sporco in fase di interdizione, senza però mai entrare nel vivo della costruzione con appena 16 passaggi all’attivo. Prova a farsi vedere in zona offensiva con un paio di inserimenti senza trovare però il tempo giusto.

Voto 5,5

(Dal 68′ KONÈ – Entra, come sempre, con l’atteggiamento battagliero che lo contraddistingue, rischiando in un paio di occasioni con interventi al limite della propria area di rigore. È comunque un ulteriore passo in avanti dopo un periodo non semplice. Voto 6)

GHEDJEMIS

Altra prestazione superlativa dell’esterno francese che raggiunge la doppia cifra di gol regalando il momentaneo pari ai suoi a fine primo tempo. Incanta sulla sua fascia di competenza con dribbling e prodezze di altissima fattura.

È Fulignati a negargli la gioia della doppietta con il portiere dei toscani che sfodera una prodezza sul suo tiro da fuori indirizzato all’incrocio.

Voto 7,5

KVERNADZE

Sicuramente non la migliore prestazione dell’esterno Georgiano in maglia gialloazzurra. Prima Ebuehi e poi Candela riescono ad arginarlo quasi alla perfezione, azzerando quasi totalmente il suo potenziale offensivo.

Voto 5,5

(Dall’81’ FIORI – SV)

RAIMONDO

Dopo Ghedjemis, è quello che ci prova di più, con ben 6 conclusioni, peccando però in termini di precisione di realizzazione, con appena un solo tiro in porta. Entra comunque nell’azione del pareggio, difendendo il pallone nella confusione e favorendo la conclusione decisiva di Koutsoupias.

Voto 6

(Dal 68′ ZILLI – Stavolta non entra benissimo, toccando appena un pallone nei 26 minuti che gli concede Alvini e, soprattutto, non riuscendo mai ad andare alla conclusione nonostante qualche cross interessante. Voto 5,5)

ALVINI

Non riesce ad interrompere il tabù Dionisi, che esce ancora una volta imbattuto nella sfida nella sfida contro l’allenatore del Frosinone (2 vittorie e 7 pareggi). Il tecnico dell’Empoli prepara un match improntato sul pressing sul primo possesso ciociaro fin dalle primissime battute, sfruttando a suo favore l’uno contro uno a tutto campo di stampo “Alviniano”. Il mister ciociaro non cambia spartito alla sua squadra, vivendo novanta minuti elettrici e riuscendo a reagire e rimontare per ben due volte.

Voto 6