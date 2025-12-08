Le pagelle di Frosinone – Juve Stabia 3-0

Il “giudizio universale” di Frosinone - Juve Stabia 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

PALMISANI

Partita da spettatore non pagante per il portiere del Frosinone che non viene mai chiamato in causa dal reparto offensivo campano.

Voto 6

OYONO

Partita di ordinaria amministrazione per il laterale difensivo gambiano che, ad effetto di un paio di situazioni, si fa vedere poco in zona cross. Decisivo, invece, in fase di transizione, dove riesce a creare la superiorità numerica grazie ai 4 dribbling riusciti, nessuno come lui nel match.

Voto 6,5

CALVANI

Il suo colpo di testa in torsione chiude definitivamente un match senza troppe storie. Il centrale difensivo ciociaro che trova il suo primo gol stagionale a compimento di una partita ordinata in fase difensiva.

Voto 7

(Dal 73′ J.GELLI – SV)

CITTADINI

Cittadini

Seconda partita da titolare per il centrale difensivo, chiamato a sostituire Monterisi squalificato. Precisissimo in fase di impostazione con il 98% di passaggi riusciti che gli vale mezzo punto in più in pagella.

Voto 6,5

BRACAGLIA

Il capitano ciociaro torna dopo la squalifica ed è ancora decisivo. È dal suo piede infatti che parte il passaggio decisivo per scatenare la velocità di Kvernadze. Bene anche in lettura della fase difensiva.

Voto 6,5

CALÒ

Gli aggettivi per definire la sua incisività sulle dinamiche della squadra sono probabilmente finiti. Per lui ennesimo assist, il sesto del suo campionato e il terzo consecutivo. I suoi calci piazzati sono un fattore sempre più decisivo.

Voto 7

(DALL’86 GROSSO – SV)

KOUTSOUPIAS

Nonostante i due tiri nello specchio della porta, il centrocampista greco è meno brillante del solito in fase offensiva. Meglio invece in fase di interdizione dove recupera più palloni di tutti (7).

Voto 6

CICHELLA

Sta crescendo e si vede notevolmente. Personalità, grinta, tecnica e l’assist per il 3-0 per il centrocampista prodotto del vivaio gialloazzurro. Attenzione alle gerarchie a centrocampo, queste prestazioni le fanno scalare prepotentemente nella testa di Alvini.

Voto 7

GHEDJEMIS

(Foto © Mario Salati)

L’infortunio alla testa alla fine del primo tempo lo limita nelle giocate ma non nell’inventiva. Quando ha palla tra i piedi la sensazione è sempre quella che potrebbe succedere qualcosa di importante da un momento all’altro.

Voto 6,5

(DALL’86’ BIRASCHI – SV)

RAIMONDO

Nella prima frazione si divora l’occasione per sbloccare il match e, poco dopo, colpisce un palo clamoroso. Impreciso ma anche sfortunato. Mette lo zampino sul terzo gol anticipando il suo diretto avversario e spianando la strada a Cichella per l’assist.

Voto 6

(DALL’81’ ZILLI – SV)

KVERNADZE

La gioia di Kvernadze

Il georgiano finalmente si sblocca e lo fa in grande stile segnando i primi due gol del suo campionato, per aprire e chiudere il match contro la Juve Stabia. Una doppietta che gli vale la palma di migliore in campo e che può alleggerirlo a livello mentale.

Voto 8

(Dal 73′ F.GELLI – SV)

ALVINI

Ennesima partita preparata alla perfezione per l’allenatore ciociaro che crea tanto e concede pochissimo agli avversari. È decisamente l’uomo simbolo della rinascita del Frosinone.

Voto 7