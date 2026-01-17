Le pagelle di Monza-Frosinone 2-2

Il “giudizio universale” di Monza-Frosinone 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

PALMISANI

Praticamente mai impegnato durante tutti novanta di gioco. Può fare poco sui due gol realizzati dall’attacco dei brianzoli.

Voto 6

A. OYONO

Si accende ad intermittenza durante tutto il match, con un paio di buone transizioni. Dopo il raddoppio avversario stacca totalmente la luce e commette due sbavature importanti che avrebbero potuto rendere più pesante il passivo. Alvini se ne accorge e lo toglie dal campo a dieci dalla fine.

Voto 5

Dall’81’ CITTADINI

Voto s.v.

MONTERISI

L’uomo della provvidenza, il capitano e l’ultimo a mollare, come sempre. Stacca in maniera imperiosa sulla testa della difesa avversaria e trova il gol del definitivo pareggio quando tutto sembrava perso. Protagonista in difesa con un paio di chiusure decisive.

Voto 6,5

CALVANI

Calvani in marcatura

Colpevole nell’essere troppo leggero nel chiudere Azzi in occasione del secondo gol del Monza. Il gol del pareggio realizzato dal suo compagno di reparto gli fa ritrovare nuove energie e si rende protagonista nel finale con un paio di falli conquistati importantissimi per tenere gli avversari lontani dalla porta di Palmisani.

Voto 6

BRACAGLIA

Si guadagna il rigore al 12′ (poi annullato dal Var) che avrebbe potuto portare i suoi sul 2-0 ad inizio match. L’arbitro Rapuano, invece, lo punisce con la simulazione e il giallo che lo condiziona per tutto il resto del match. Concorso di colpa, insieme al resto della retroguardia, nel lasciare troppo libero Petagna al centro area con la porta sguarnita.

Voto 5

Dall’81’ MARCHIZZA

Voto: s.v.

CALÒ

Calò in azione

Partita nettamente al di sotto degli standard per 88 minuti, poi si ricorda di essere uno degli uomini più decisivi della Serie B e prima si guadagna il corner con un colpo di testa diretto in porta e poi regala a Monterisi il decimo assist personale della stagione. Pesante l’ammonizione dopo il gol del raddoppio brianzolo, era diffidato e salterà il match della prossima settimana contro la Reggiana.

Voto 6

CICHELLA

Quasi mai nel vivo del gioco ciociaro, con appena 25 tocchi del pallone, decisamente sotto media rispetto al solito. L’esperto centrocampo brianzolo gli fa girare la testa per quasi tutto il match, annullandolo in entrambe le fasi.

Voto 5

Dal 65′ KONE

Si fa ammonire dopo neanche dieci secondi dal suo ingresso in campo e, come se non bastasse, dopo appena dieci minuti lascia ingenuamente i suoi in dieci uomini per aver interrotto un potenziale contropiede avversario. Continua l’inconcepibile involuzione rispetto al giocatore visto ad inizio campionato. Un vero peccato.

Voto 3

KOUTSOUPIAS

Ancora una partita sotto ritmo per il centrocampista greco che non dà quel qualcosa in più alla squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva, con pochi inserimenti in area avversaria. Sono appena 3 i duelli vinti contro gli avversari e 0 i tiri, statistiche che raccontano di un match da dimenticare.

Voto 5

Dal 75′ ZILLI

Voto: s.v.

GHEDJEMIS

Ghedjemis a segno per l’ottava volta

Illude i ciociari con un gol fantastico ad inizio match, un assolo lungo cinquanta metri di corsa indisturbata, chiusa con il pallone alle spalle di Thiam. Con il passare del tempo la difesa avversaria gli prende bene le misure, facendolo uscire un po’ dal match, ma ogni volta che ha i suoi compagni riescono a servirlo tra i piedi, dà la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso.

Voto 7

KVERNADZE

Inizia il match nel migliore dei modi con l’lluminante assist che lancia in contropiede in campo aperto Ghedjemis. Poi, come un po’ tutti i suoi compagni, esce un po’ dalla partita, isolandosi e non trovando mai il dribbling vincente su un ottimo Birindelli.

Voto 6,5

Dal 65′ F. GELLI

Il numero dieci ciociaro entra ancora una volta nel modo giusto, giocando 25 minuti di sacrificio in cui colleziona anche un passaggio chiave.

Voto 6

RAIMONDO

L’attaccante Raimondo

Viene servito poco e male dai compagni, toccando appena 17 palloni nei novanta di gioco. Si spende tanto e prova a costruirsi occasioni da gol da solo (come il tiro da quasi centrocampo agilmente neutralizzato da Thiam). Mezzo punto in più in pagella per la grinta che mette durante il match.

Voto 5,5

ALVINI

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Sotto di un gol e di un uomo, toglieKvernadze perZilli per provare a rialzare il baricentro di una squadra apparsa spaesata dalla situazione di doppio svantaggio (numerico e nel punteggio). L’ennesima mossa vincente di un campionato fin qui perfetto. Il gol del pareggio finale vale quasi quanto una vittoria. Ed il merito è nella mentalità coraggiosa che infonde nei suoi.

Voto 7