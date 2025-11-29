Le pagelle di Reggiana-Frosinone 0-1

Il "giudizio universale" di Reggiana-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
Il “giudizio universale” di Reggiana-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara (Leggi qui la cronaca di Salines: Calò-Koutsoupias e ci abbracciamo: il Frosinone vola al secondo posto).
PALMISANI
L’estremo difensore ciociaro torna tra i protagonisti del match con 6 parate utili per blindare il risultato e ottenere il sesto clean sheet stagionale. Fortunato nel finale, quando Marras colpisce la traversa.
Voto 6,5
A. OYONO
Pronti, via e il gambiano si becca il quarto cartellino nelle ultime cinque partite. Alvini lo vede troppo nervoso e lo fa uscire dal campo prima dell’intervallo.
Voto 5,5
Dal 36′ J. OYONO
Meglio del gemello, anche se non si fa apprezzare per giocate degne di nota.
Voto 6
CALVANI
Partita di ordinaria amministrazione per il centrale, chiamato poco in causa dalle scorribande offensive avversarie.
Voto 6
MONTERISI
Partita di grande esperienza per il centrale giallazzurro che, soprattutto nel finale, si fa valere in un paio di occasioni difficili da gestire. Peccato per l’ammonizione, la quinta del suo campionato, che non gli permetterà di giocare il match contro la Juve Stabia.
Voto 6,5
MARCHIZZA
Il capitano ciociaro torna tra i titolari dopo oltre due mesi e lo fa nel miglior modo possibile, con una vittoria. Meno propositivo del solito in zona offensiva ma, in attesa della miglior condizione, la partita è da considerarsi decisamente sufficente.
Voto 6
CALÒ
Dal suo piede destro fatato parte l’assist per il gol del decisivo e definitivo 1 a 0 di Koutsoupias, il quinto personale della sua prima, e fin qui splendida, prima stagione al Frosinone.
Voto 7
CICHELLA
Partita molto attenta per il centrocampista ciociaro, chiamato a sostituire per l’occasione Konè. Chiude con il 100% di passaggi riusciti (20 su 20).
Voto 6
Dal 74′ RAIMONDO
Nei quindici minuti a disposizione si sacrifica in fase difensiva e vede poco in quella offensiva, con appena 1 tiro e 5 tocchi.
Voto 6
KOUTSOUPIAS
Quinto gol in campionato per il centrocampista greco che, ancora una volta, sfrutta al meglio il suggerimento di Calò per decidere il match. Rendimento e personalità in costante crescita.
Voto 7
GHEDJEMIS
Meno propositivo del solito: sbaglia tanto e ci prova poco. Zero i tiri tentati e un solo dribbling riuscito contro i 6 tentati. Insomma, una giornata no per l’esterno francese.
Voto 5,5
KVERNADZE
È sicuramente il migliore di giornata nel reparto offensivo ciociaro: l’azione del gol del vantaggio parte da un suo recupero difensivo. Bene anche in fase offensiva con due conclusioni e due dribbling riusciti su tre tentativi. Rendimento in crescita.
Voto 6,5
Dal 74′ CORRADO
Lanciato in campo da Alvini per abbassare il raggio d’azione della fascia sinistra.
Voto 6
ZILLI
Non di certo la sua miglior prestazione ma, come sempre, lotta con la difesa avversaria senza mai tirarsi indietro, imponendosi di fisico per far salire i suoi. Per lui un solo tentativo verso lo specchio.
Voto 6
Dall’86’ VERGANI
Voto s.v.
ALVINI
Legge alla perfezione una partita difficile, su un campo fin qui imbattuto, prendendosi tre punti pesantissimi e la terza vittoria di fila in trasferta. Nel corso del match non muta il suo “credo”, cambiando gli interpreti senza mai snaturare un gioco ormai riconoscibile.
Voto 6,5