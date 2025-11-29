Le pagelle di Reggiana-Frosinone 0-1

[LA PARTITA] Terza vittoria di fila in trasferta per la squadra di Alvini che ha sbancato anche Reggio Emilia ed è salita in zona promozione diretta alle spalle del Monza. Decisivo il quinto gol del greco che ha sfruttato il quinto assist di “Jack”. Successo pesante e prova di maturità alla fine di una gara molto complicata