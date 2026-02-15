Le Pagelle di Spezia-Frosinone 0-2

[PAGELLONE] Il “giudizio universale” di Spezia-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il “giudizio universale” di Spezia-Frosinone 0-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara (Leggi qui la cronaca: Trasferta, dolce trasferta: il Frosinone risponde al Venezia e resta in zon… A).

PALMISANI

Il peggior attacco casalingo della Serie B, con appena 10 gol nelle 13 partite giocate fin qui al Picco, non impensierisce quasi mai l’estremo difensore ciociaro, che comunque dà sicurezza alla difesa e si fa trovare pronto soprattutto in uscita alta e nei due tiri centrali di Skjellerup. Importante ritrovare anche il clean sheet in trasferta, che mancava addirittura da novembre, nella vittoria di misura contro la Reggiana.

Voto 6

A. OYONO

Ancora una volta troppo svagato in fase difensiva, dove è spesso troppo leggero e sbaglia qualche lettura di troppo. Fortunato nell’occasione del secondo rigore prima assegnato da Dionisi e poi tolto dal Var. Una prova che comunque non convince, l’ennesima di questa parte di stagione.

Voto 5,5

CALVANI

Calvani francobolla Skelljerup

Partita ordinata per il centrale ciociaro che, nonostante un paio di situazioni di difficoltà contro il ben più strutturato Skjellerup, riesce a tenere botta giocando di anticipo per non farsi affondare, vincendo 3 duelli su 3 di testa contro il reparto offensivo dello Spezia.

Voto 6

CITTADINI

Altra prestazione decisamente sopra la sufficienza per il numero due giallazzurro, che domina l’attacco ligure vincendo oltre il 50% dei duelli affrontati contro il reparto offensivo avversario. Da monitorare il fastidio che lo costringe ad uscire dal campo ad inizio ripresa.

Voto 6,5

Dal 13′ s.t. J. GELLI

Entra benissimo e dopo una manciata di secondi va subito vicino al gol sugli sviluppi del corner battuto dal solito Calò. Attento e preciso anche in fase difensiva.

Voto 6

BRACAGLIA

La gioia di Bracaglia

Sfiora il gol in apertura con il primo tiro del match sugli sviluppi di corner. Rischia qualcosa di troppo in fase difensiva ma affronta l’ennesima partita di grinta della sua stagione, ancora una volta con la fascia al braccio.

Voto 6

Dal 45′ s.t. CORRADO

Voto s.v.

CALÒ

Partita sufficiente per il faro del gioco di Alvini, anche se non al centro del gioco come di consueto. Mette lo zampino sul potenziale tre a zero, annullato poi dal Var con il secondo dei due tiri in porta della sua partita.

Voto 6

Dal 73′ KONE

Alvini gli concede un quarto d’ora ad un mese dall’ultima partita giocata dopo l’espulsione contro il Monza. Prova a dare intensità al centrocampo ma viene ripagato con il cartellino giallo da Dionisi, il quinto del suo campionato. Deve ritrovarsi.

Voto 5,5

CICHELLA

A sinistra Cichella con Calvani ed A. Oyono

Una partita positiva, sicuramente più in fase di interdizione e costruzione, rispetto a quella giocata in fase offensiva dove spreca una gigantesca occasione (da 0,61 di expected goals) sugli sviluppi di un corner.

Voto 6

KOUTSOUPIAS

Il greco lotta in mezzo al campo, provando a restituire a mister Alvini quel tuttocampista di inizio stagione. Chiude il match con 3 passaggi chiave e 108 metri di distanza progressiva in transizione, secondo solo a Ghedjemis. Fermo a zero, ancora, il dato sui tiri in porta. La speranza è che si stia tenendo i gol per i momenti salienti.

Voto 6

KVERNADZE

Entra per la quinta partita nelle ultime sei giocate nel tabellino dei marcatori o degli assistman, mettendo a referto, per la prima volta in stagione, sia l’uno che l’altro, oltre che al palo che gli nega la doppietta personale. Il georgiano vive un momento di forma impressionante e il Frosinone può finalmente goderselo in pieno.

Voto 7,5

Dal 45′ s.t. FIORI

Voto: s.v.

GHEDJEMIS

Ghedjemis e Kvernadze, coppia-gol a La Spezia

Dopo quattro partite di astinenza, il francese ritrova la migliore forma possibile, mettendo a referto prima il meraviglioso assist per Kvernadze, in una situazione molto simile a quella vista ad Avellino e poi il gol, ritrovando quella freddezza sottoporta che gli era mancata contro il Venezia.

Voto 7,5

RAIMONDO

Sfortunato e poco reattivo nel non riuscire a rientrare in tempo dal fuorigioco in occasione del gol del virtuale 0-3, poi annullato dal Var. Si sacrifica molto per la squadra, non riuscendo, però, a rendersi quasi mai pericoloso in zona gol.

Voto 6

Dal 28′ s.t. ZILLI

Entra sul doppio vantaggio, come sempre, per tenere alto il baricentro della squadra e lo fa alla perfezione, vincendo 5 duelli su 7 contro la difesa avversaria. Va anche vicinissimo all’eurogol, con un mancino da fuori area deviato in angolo da una grande parata di Radunovic.

Voto 6,5

ALVINI

Max Alvini

Partita preparata e affrontata alla perfezione dai suoi, che tengono in mano il pallino del gioco per quasi tutti e novanta i minuti di gioco. Il suo Frosinone continua, ancora una volta, ad incarnare perfettamente lo stile e il carisma del suo allenatore. Una doppia risposta importante, con due successi in altrettante trasferte insidiose nella settimana successiva alla sconfitta contro il Venezia.

Voto 7