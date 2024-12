Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 dicembre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Filogonio, vescovo di Antiochia. Avvocato siriano, era un grande oratore, molto stimato per la sua saggezza ed equità. Sposato, aveva una figlia. Viene eletto vescovo di Antiochia nel 314. Promuove la lotta contro l’arianesimo, eresia che negava la divinità di Gesù. E’ morto in prigione nel 324, coraggioso testimone della fede. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 20 DICEMBRE 1994

L’omicidio perfetto. Chi uccise Sergio Sellari? Solo un sospetto. I super periti scagionano cinque dei sei indagati, indizi per uno soltanto. Dalle difficili analisi sulle armi condotte con tecniche uniche in Europa risulta che solo un fucile potrebbe avere sparato il colpo omicida.

Interporto e nomine. In agguato lo scontro giudiziario. Provincia, il nuovo presidente. Oggi verrà scelto il candidato alla guida della società a capitale misto pubblico e privato. Il banchiere Zeppieri pronto alla battaglia legale.

Attentati, camorristi a giudizio. Bombe e sventagliate di mitra nelle cave di marmo. In cinque oggi a Cassino davanti ai giudici per rispondere di associazione a delinquere di stampo camorristico di diverse estorsioni e tentate estorsioni.

Clonati centinaia di cellulari. Maxi truffa ai danni degli utenti, la Telecom interviene. Denunce a raffica per truffa da parte di cittadini raggirati. Informati dalla società dei telefoni. La scoperta è stata fatta dagli esperti della ex Sip. In coda agli sportelli per protestare. Quali le tecniche del raggiro e come sarà presto risolto.

Società truffa miliardi. Responsabili accusati anche di incendio doloso. Gli amministratori della Commerciale Europea di Colfelice avrebbero nascosto al fisco centinaia di milioni con false fatture. Evasa anche l’Iva.

È morto don Andrea, il prete dei bambini. Domenica aveva celebrato la messa delle 11 nella chiesetta di Castelmassimo stracolma come sempre, la solita predica densa di significati e poi nel pomeriggio era stato con i suoi bambini nella casa d’accoglienza dove si festeggiava il Natale. Don Andrea Coccia ieri mattina verso le quattro improvvisamente è morto stroncato da un infarto.

