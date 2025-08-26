L’esordio della Serie B: top, flop e sorprese aspettando la fine del mercato

[L'ANALISI] La prima giornata è andata in archivio ieri con il colpaccio del Modena in casa della Sampdoria che non esce da una crisi iniziata la scorsa stagione. Le favorite (Palermo, Empoli, Venezia e Monza) non hanno deluso. Exploit della Carrarese e del Frosinone che domina con l'Avellino dopo le paure del torneo passato. Male Spezia, Bari e le neopromosse (1 punto in 4)

La tradizionale imprevedibilità dell’esordio ha lasciato spazio ad una giornata più ordinaria dove le sorprese sono state poche e le conferme tante. Insomma un primo turno un po’ in controtendenza ma non per questo meno avvincente. Le favorite della vigilia hanno fatto le… favorite lanciando segnali importanti. Per il resto risultati in linea con le previsioni a parte forse il successo della Carrarese a La Spezia.

La giornata inaugurale della 94^ edizione della Serie B è andata in archivio con il posticipo di lunedì vinto dal Modena a Genova contro la Sampdoria ma non bisogna stupirsi leggendo i nomi delle contendenti. Top, flop ed exploit aspettando la prossima giornata prima della sosta e gli ultimi intensi giorni di mercato.

Pasta da big

Palermo, Venezia, Empoli e Monza non hanno tradito le attese. Le grandi favorite si sono presentate con l’abito della festa ed hanno superato i rispettivi ostacoli. L’emozione del debutto non ha giocato brutti scherzi come più di qualcuno ha pensato. Il Palermo, davanti a 30 mila spettatori, ha battuto la Reggiana che pure aveva pareggiato con Tavsan la rete del bomber Pohjanpalo. Decisivo poi Pierozzi. Successo comunque chiaro per Pippo Inzaghi e vai alla corsa per la promozione diretta.

Il Venezia ha ridimensionato per ora le ambizioni del Bari. Giovanni Stroppa ha trovato le reti di Bjarksson e Duncan (capolavoro balistico). Inutile per i pugliesi il sigillo di Dorval. Anche le altre retrocesse Empoli e Monza non hanno steccato. I toscani si sono imposti 3-1 sul Padova grazie a Shpendi ed alla doppietta della rivelazione Popov, ucraino fuggito due anni fa dalla guerra e scoperto dal club empolese a Massa dove si era rifugiato. Il Monza ha regolato il Mantova: prodezza di Izzo e i dubbi dopo lo scivolone di Coppa Italia col Frosinone sono stati fugati.

Orizzonte-playoff

Il Cesena ha sbancato l’Adriatico-Cornacchia confermando la sua candidatura per un posto al sole dopo i playoff disputati la scorsa stagione. A segno Bisoli, il bomber Shpendi (11 gol nel torneo passato) e Blesa. Illusorio il pari pescarese firmato da Olzer. A proposito di Shpendi: entrambi i gemelli hanno segnato ed è una delle storie più belle della prima giornata.

Il colpo del Modena al “Ferraris” contro la Sampdoria non deve sorprendere. Gli emiliani, allenati da Sottil, puntano ai playoff e non si sono nascosti. Il mercato è stato importante. Le prime risposte sono arrivate con Santoro e Zanimacchia che hanno annichilito la Sampdoria.

Sorprese ed exploit

Il successo esterno della Carrarese a La Spezia è stata la grande sorpresa della prima giornata. In pochi avrebbero scommesso sulla vittoria dei toscani sul campo dei liguri, finalisti playoff nel campionato passato. Certo Calabro ha sfruttato l’uomo in più (espulso Kouda) per oltre un tempo ma la vittoria è indicativa di una squadra che potrebbe ambire a qualcosa di più della salvezza. Protagonista Schiavi autore di una doppietta.

Ghedjemis in azione contro l’Avellino (Foto © Mario Salati)

L’altro exploit di giornata è del Frosinone. Non tanto per la vittoria contro l’Avellino che ci può stare. Ma per la prestazione sfoderata: tutta un’altra storia rispetto alla stagione scorsa. Eppure i giocatori schierati per 8/11 erano gli stessi del campionato passato quando la sofferenza è stata all’ennesima potenza. E’ chiaro che è stata disputata solo una partita e quindi è impossibile emettere giudizi definitivi. Sabato a Palermo un esame importante sotto tutti i punti di vista.

I flop del debutto

La sconfitta interna dello Spezia con la Carrarese è stata la sorpresa in negativo. A parziale scusante l’espulsione di Kouda dopo 44′ ma ci si aspettava di più da una formazione che soltanto qualche mese fa ha sfiorato la promozione in Serie A. Incidente da esordio o un primo campanello d’allarme? L’esperienza del tecnico Luca D’Angelo è sicuramente una garanzia.

Altra delusione è stato il Bari che dovrà crescere per potersi inserire nella lotta per i primi posti. Il ko a Venezia non stupisce considerando la forza dei veneti tuttavia servirà da lezione per i pugliesi. Falsa partenza della Sampdoria: il crollo interno col Modena sembra la prosecuzione del campionato scorso quando i doriani si sono salvati ai playout per giunta acciuffati grazie al caso-Brescia. In casa-Samp riflessioni d’obbligo.

Le altre

Due pareggi: Entella-Juve Stabia e Catanzaro-Sudtirol. I campani, nonostante il cambio di tecnico (da Pagliuca ad Abate) e la rivoluzione della rosa, hanno dimostrato la solita solidità. Stesso discorso per il Sudtirol di Castori che ha strappato un punto pesante a Catanzaro. I calabresi invece sono ripartiti tanto per cambiare da un gol del bomber-capitano Iemmello. Ma per alimentare le ambizioni-playoff occorrerà un altro Catanzaro.

Negativo l’impatto delle neopromosse. Tre sconfitte (Avellino, Pescara e Padova) su 4 sono il segnale di un gap tra Serie C e B che andrà colmato. Il mercato potrà dare una mano ma sicuramente sarà necessario un cambio di marcia generale soprattutto a livello di mentalità. Il pari dell’Entella è un pannicello caldo ma meglio di niente. Infine i ko di Reggiana e Mantova erano preventivati per la forza delle avversarie (Palermo e Monza) e quindi ogni valutazione va rinviata.

Il prossimo turno

La seconda giornata inizierà venerdì con Reggiana-Empoli. Inutile negare che per entrambe sarà una sfida molto delicata. Emiliani a caccia del riscatto, toscani per confermarsi a punteggio pieno. Interessante il programma del sabato che si aprirà alle 19 con Juve Stabia-Venezia e Mantova-Pescara. Poi alle 21 Palermo-Frosinone che dalla finale playoff del 2018 è sempre una partita speciale, ricca di contenuti, tensione e rivalità. Spezia-Catanzaro e Cesena-Entella non saranno da meno.

Domenica le restanti 4 partite. Sampdoria e Bari dovranno dare risposte forti in casa del Sudtirol e col Monza. Anche l’Avellino a Modena sarà chiamato a rialzarsi. Mentre la Carrarese tra le mura amiche vorrà bissare il successo col Padova.