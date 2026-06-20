L’eterna liturgia dei ritiri: la Serie A in clausura per preparare la stagione

[LA GUIDA] Viaggio alla scoperta delle località dove le 20 squadre svolgeranno il precampionato. Gettonatissima la montagna per combattere il caldo ma alcuni club resteranno in città. Definite le prime amichevoli anche all'estero e di lusso. A fare da apripista la Fiorentina che ripartirà il 9 luglio. Amuleto-Terminillo per il Frosinone che vuole allungare la dynasty degli Artistico

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un rito che resiste immarcescibile negli anni anche se gli allenamenti ora sono dettati dalla tecnologia e dai social, le località super-attrezzate, le amichevoli sono subito di lusso (i boscaioli un ricordo romantico) e la sera al posto del biliardo c’è la play station. Si avvicina il tempo dei ritiri in Serie A con le 20 “sorelle” che alla spicciolata si rimetteranno in moto. Una sorta di spartiacque tra la vecchia e la nuova stagione.

Nel giro di qualche settimana tutte torneranno in campo. D’altronde gli impegni incombono: la Coppa Italia scatterà a metà agosto ed il campionato il 23 agosto. Andiamo quindi alla scoperta dei ritiri della Serie A. Un ideale viaggio che attraversa l’intera Penisola con alcune sortite oltre confine.

L’amuleto-Terminillo per il Frosinone

La squadra di Alvini per il secondo anno di fila preparerà la stagione al Terminillo in provincia di Rieti. I giallazzurri si ritroveranno domenica 12 luglio presso l’Hotel Fontana Olente di Ferentino. I giallazzurri sosterranno nella “Città dello Sport” i classici test atletici e le prime sedute di allenamento fino al 19 di luglio.

Max Alvini

Lunedì 20 luglio, il gruppo raggiungerà il ‘Terminillo’ dove proseguirà la preparazione fino al 2 agosto, svolgendo due settimane di intenso lavoro tecnico, tattico e atletico. Durante il soggiorno al Terminillo, la squadra alloggerà presso l’Hotel Togo Palace, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno al Centro d’Altura ‘Enrico Leoncini’ a 1600 metri in località Cinque Confini. Il Frosinone dovrebbe giocare 2 amichevoli a Rieti contro formazioni di Serie B.

Il ritorno dei giallazzurri è stato accolto con grande entusiasmo nel capoluogo sabino. “La presenza del Frosinone fungerà da attrattore turistico con tanti appassionati che accorreranno per gli allenamenti e le due amichevoli – ha detto Chiara Mestichelli, vicesindaco ed assessore comunale allo sport di Rieti – Inoltre il progetto prevede anche un momento di socialità tra i giocatori e bambini e persone diversamente abili per favorire la promozione dello sport”.

E’ la quarta volta al Terminillo. I precedenti sono beneauguranti per chi crede nella scaramanzia. L’esordio sui monti del reatino nel 2017 agli ordini di Moreno Longo: al termine della stagione il Frosinone è stato promosso in Serie A. Due anni dopo la squadra di Nesta ha preparato un campionato segnato dal covid e concluso con la finale playoff persa contro lo Spezia. Lo scorso campionato la quarta promozione in Serie A.

Le altre neopromosse

Vediamo il programma delle altre matricole. Il Monza, terza ed ultima promossa dopo la finale playoff vinta col Catanzaro, è in ritardo anche a causa della vicenda allenatore con l’addio di Paolo Bianco e l’avvento (non ufficiale di Ivan Juric). Ancora da stabilire raduno e ritiro. Mentre per le amichevoli il Monza dovrebbe affrontare 6 test. Tra le avversarie Galatasaray e Reading: asticella subito alta per i brianzoli.

Tutto deciso al Venezia. Per il quarto anno consecutivo, il comune di Falcade in provincia di Belluno sarà la casa estiva della squadra arancioneroverde, che svolgerà la prima parte della preparazione precampionato dal 12 al 25 luglio.

Per tutta la durata del ritiro, i tifosi avranno l’opportunità di seguire da vicino il lavoro della squadra guidata da mister Giovanni Stroppa, che si allenerà presso il campo sportivo con due sessioni quotidiane aperte al pubblico: una al mattino, a partire dalle ore 9:30, e una nel pomeriggio, dalle ore 17:15.

Nelle immediate vicinanze del centro sportivo sarà presente anche quest’anno il Venezia Village, un’area dedicata a tifosi e famiglie, che potranno partecipare a numerose attività pensate per coinvolgere sostenitori di tutte le età. Si potranno acquistare gli abbonamenti e prodotti di merchadising. Previste inoltre due gare amichevoli, il cui calendario è attualmente in fase di definizione.

La Fiorentina apripista

I viola saranno i primi a ripartire. Il ritiro si svolgerà in casa al Viola Park. La prima fase del ritiro sarà dal 9 al 23 luglio con allenamenti a porte aperte per i tifosi. In programma le prime due amichevoli: il 19 luglio alle 18.30 contro la Primavera Campione d’Italia, e il 22 alle ore 19, contro il Gubbio.

Fabio Grosso

La seconda parte prevede invece una tournèe in Inghilterra dove la Fiorentina sfiderà QPR (25 luglio alle ore 16) e Watford (29 luglio alle ore 20:30). Dopo il viaggio nel Regno Unito, la squadra allenata da Grosso farà rientro al Viola Park, dove il 6 agosto affronterà l’ultima amichevole estiva ospitando gli spagnoli del Deportivo La Coruna.

Ritiri da Champions

Di Marco contrastato dall’ex canarino Zortea

L’Inter, campione d’Italia, si allenerà in Germania dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il ritiro si concluderà con l’amichevole di domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC, squadra 2.Bundesliga. Una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. L’amichevole in Germania si aggiunge al calendario dell’estate nerazzurra dopo l’annuncio del test a Hong Kong contro il Manchester City e quello relativo alle gare contro Juventus e Milan a Perth.

Il Napoli del nuovo corso targato-Allegri inizierà la preparazione in Trentino, a Dimaro Folgarida, il 17 luglio. La truppa resterà nella località alle pendici delle Dolomiti fino al 27. Dopo due giorni di riposo, la comitiva partenopea partirà alla volta di Castel di Sangro in Abruzzo, dove resterà dal 30 luglio al 13 agosto.

La Roma di Gasperini si radunerà al centro tecnico “Fulvio Bernardini” il 13 luglio per iniziare la preparazione di una stagione che vedrà il ritorno in Champions. La squadra sosterrà dei test a Trigoria contro alcune squadre locali. Il 31 luglio i giallorossi voleranno in Galles dove saranno in ritiro al Vale Resort a Hensol. L’8 agosto è previsto il rientro a Roma. In questa settimana sono previste tre amichevoli. Già fissati i test con il Cannes il 26 luglio alle 18 e contro il Borussia Dortmund a Ferragosto (15 agosto alle 17.30).

Mancini della Roma e l’ex giallazzurro Kajo Jorge (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il Como non ha ufficializzato il programma precampionato. Comunque sia la prima fase della preparazione dovrebbe tenersi in provincia a Mozzate a partire molto probabilmente dal 16 luglio. Mentre successivamente la squadra volerà molto probabilmente in Inghilterra per una serie di amichevoli di prestigio per testare una squadra che parteciperà per la prima volta alla Champions. Ufficiale la gara del 16 agosto ad Anfield. contro il Liverpool, ma potrebbero aggiungersi anche sfide con Nottingham Forest, Fulham e Arsenal.

Le grandi deluse

Il Milan, fuori dalla Champions per 1 punto, dovrebbe radunarsi il 12 luglio a Milanello. Il giorno dopo l’inizio degli allenamenti. Date ancora non ufficiali se si considera che la società ha da poco ingaggiato il tecnico Amorim e non ha ancora scelto il direttore sportivo. Più chiaro il quadro delle amichevoli: 25 luglio Celtic-Milan; 5 agosto Milan-Inter; 8 agosto Chelsea-Milan; 15 agosto Milan-Manchester United.

Luciano Spalletti

L’altra grande delusa dell’ultima stagione ripartirà la seconda settimana di luglio alla Continassa sui campi dello Juventus Training Center. Alcuni giorni di lavoro a Torino e la squadra si sposterà in Svizzera per la prima amichevole contro il Basilea al St. Jakob-Park, sabato 18 luglio alle 15.30.

Dopo due estati a Herzogenaurach, quartier generale di Adidas, il ritiro estivo cambia decisamente scenario con il club impegnato tra Asia e Oceania. La prima tappa a Hong Kong dove andrà in scena, il 5 agosto, l’amichevole contro il Chelsea. In seguito, trasferimento in Australia per un doppio test contro Inter, l’8 agosto, e Palermo l’11. Al ritorno in Italia tradizionale gara in famiglia con l’Under 23 all’Allianz Stadium. L’Atalanta invece non ha ancora definito il programma precampionato a parte l’amichevole del 2 agosto in casa del Feyendord.

Dove va il… centro?

Il Bologna salirà a Rio Pusteria-Valles in provincia di Bolzano il 13 luglio e svolgerà la preparazione fino al 25. Amichevoli: 12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis.

Estate rovente per la Lazio e non solo per la querelle Lotito-tifosi. I biancocelesti dovranno subito alzare i ritmi perché a Ferragosto giocheranno in Coppa Italia una gara subito decisiva col Mantova. La preparazione si terrà a Formello dal 13 al 25 luglio. Prima uscita con la Primavera. L’Udinese tornerà a Lienz in Austria dal 22 luglio al 4 agosto. Il raduno (data ancora da fissare) comunque si svolgerà in sede.

Alberto Aquilani, neo tecnico del Sassuolo

Anche il Sassuolo non cambierà. Per il terzo anno consecutivo svolgerà il ritiro a Ronzone, località della Val di Non in provincia di Trento. Dopo i canonici giorni di visite mediche e test Mapei, la squadra sosterrà due giorni di allenamenti presso il Mapei Football Center l’11 e il 12 luglio e lascerà Sassuolo il 13 per raggiungere Ronzone. Resterà sulle Dolomiti fino al 26 luglio. L’accesso al campo per assistere alle sedute di allenamento è libero.

Dopo un anno di assenza il Torino sarà nuovamente in ritiro a Pinzolo. La località trentina della Val Rendena accoglierà i granata dal 13 al 25 luglio. La squadra, agli ordini del neo tecnico Abate, si ritroverà allo stadio Filadelfia dal 10 luglio per un mini-ritiro che terminerà con un allenamento a porte aperte (orario da definire) domenica 12 luglio.

Da lunedì 13 luglio i granata si sposteranno in Trentino dove terranno una fase di preparazione incentrata su allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici. Durante questa prima razione di preparazione in ritiro sono previsti alcuni test amichevoli.

Zona-salvezza

A sinistra Valeri, esterno del Parma (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Il viaggio nei ritiri prosegue con le squadre che nel campionato scorso sono state impegnate nella corsa-salvezza. La stagione del Parma prenderà il via con il raduno e le visite mediche fissate per lunedì 13 e martedì 14 luglio al Mutti Training Center di Collecchio, mentre il primo appuntamento sul campo sarà l’amichevole contro la Primavera (domenica 19 luglio alle ore 20).

Conclusa la prima fase di lavoro a Collecchio, il gruppo partirà venerdì 24 luglio alla volta di Trento. Il giorno successivo è in programma un triangolare allo stadio Briamasco: alle 18.30 si disputerà Parma-Sassuolo, mentre a seguire i gialloblu affronteranno il Trento. Al termine delle gare, la squadra si trasferirà a Pinzolo, sede del ritiro estivo.

Domenica 26 luglio è previsto il primo allenamento al Centro Sportivo Pineta. Il programma proseguirà con una serie di amichevoli. Concluso il ritiro, ritorno a Parma per l’ultima fase della preparazione. Domenica 9 agosto, alle ore 20 allo stadio “Ennio Tardini”, è in programma un’amichevole contro la Sampdoria.

Sarà ancora il campo sportivo di Temù nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale nel bresciano a ospitare il ritiro del Cagliari. Per il secondo anno consecutivo, i rossoblù torneranno in Alta Val Camonica per preparare la nuova stagione. Il programma ricalcherà la formula già sperimentata: dopo i primi giorni di test e visite al Crai Sport Center di Assemini, la comitiva si trasferirà in Lombardia dal 22 luglio all’1 agosto per lavorare in altura. Il quartier generale sarà il “Blu Hotel Acquaseria” di Ponte di Legno. Amichevoli: 23 luglio Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena.

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il Genoa di De Rossi per il quarto anno di fila si allenerà in Val di Fassa a Moena al centro sportivo “Carlo Benatti”. La pre-season si terrà al 16 al 26 luglio. Definite le amichevoli con Trento (19 luglio) e Vicenza (25 luglio). Infine il Lecce del riconfermato Eusebio Di Francesco. I giallorossi saranno al lavoro in Austria dal 15 al 29 luglio e alloggeranno a Bad Loipersdorf presso l’Hotel “Das Sonnreich”. Le sedute di allenamento si terranno al complesso sportivo di Fürstenfeld.

Calciomercato, assalto ad Artistico

Il Frosinone vuole allungare la dynasty degli Artistico. Dopo Edoardo e Mario canarini in diverse epoche, il club giallazzurro lavora per portare in Ciociaria il nipote Gabriele anche lui attaccante. Proprietà Lazio, classe 2002, nell’ultima stagione ha segnato 13 gol allo Spezia nonostante la retrocessione.

Gabriele Artistico

Centravanti forte fisicamente e dotato di ottima tecnica, vede la porta ma sa partecipare fattivamente alla manovra. Alvini lo conosce benissimo avendolo allenato al Cosenza nella seconda parte del torneo 2024-2025 (5 gol in 17 gare). Non facile la trattativa con la Lazio che vorrebbe monetizzare. Tanta anche la concorrenza. Ma c’è fiducia per un prestito magari condizionato.

La stessa Lazio si è iscritta all’asta per Ghedjemis che entrerà nel vivo dopo i Mondiali e che vede in lizza Atalanta, Fiorentina, Bologna, Celtic, Borussia Dortmund e Monaco. Infine il Frosinone stringe per i rinnovi dei prestiti dei diensori Calvani dal Genoa e Cittadini dall’Atalanta.