L’incognita della partita post-feste, il Frosinone sa farsi trovare pronto

[IL MOTIVO] Il ritorno in campo dopo la sosta invernale è ricco d’insidie e riserva spesso sorprese. La squadra giallazzurra ha una buona tradizione in B: è imbattuta da 4 stagioni, il bilancio degli ultimi 7 campionati vede 3 vittorie, 2 pareggi e 2 ko. Mercato: per il centrocampo nel mirino anche Kasami della Sampdoria oltre Kone e Saric

Alessandro Salines Lo sport come passione

Le partite dopo la sosta invernale possono diventare come quei pezzi di panettone che non vanno né su e né giù. Insomma a volte restano di traverso. Di sicuro sono partite strane, ricche d’insidie, dove può succedere tutto ed il contrario di tutto. Un’incognita bella e buona. Il ritorno in campo a distanza di 2 settimane, qualche giorno di vacanza ed il mercato in pieno svolgimento sono variabili impazzite.

La tradizione delle gare post feste è abbastanza favorevole per il Frosinone. Nelle ultime 10 stagioni ha perso solo 3 volte di cui 1 in Serie A. Imbattuto in 6 occasioni, mentre nel torneo scorso il campionato non si è fermato.

In serie utile da 4 partite

La gioia dei canarini dopo la vittoria sul Modena a gennaio 2023 (Foto © Mario Salati per Alessioporcu.it)

Il Frosinone non perde dopo la sosta invernale dal 2019 in Serie A (0-5 con l’Atalanta). E’ reduce da 2 vittorie ed altrettanti pareggi. I successi risalgono al 2023 (Frosinone-Modena 2-1) e al 2022 (Pisa-Frosinone 1-3) con in panchina Fabio Grosso. Nel 2021 e 2020 i 2 pareggi a Vicenza (0-0) ed in casa col Pordenone (2-2). In B vittoria anche nel 2018: 4-0 alla Pro Vercelli nel campionato della seconda promozione in A.

Le sconfitte invece nel 2017 (2-1 a Chiavari contro la Virtus Entella) e nel 2015 (3-1 a Brescia) in un torneo straordinario e coronato con la conquista diretta della Serie A. A proposito del massimo campionato, nel 2016 pareggio 2-2 in casa del Sassuolo dopo la pausa invernale.

Fiducia per il match con la Cremonese

Giovanni Stroppa

I precedenti dunque regalano ottimismo in vista della partita in casa contro la Cremonese che all’andata ha vinto 1-0 nella prima gara dello Stroppa-bis. Insomma il Frosinone negli anni scorsi si è fatto trovare pronto ed i tifosi sperano che sia così anche domenica pomeriggio (ore 15). Una sfida difficilissima: gli avversari sono quarti a quota 30, lottano per un posto privilegiato nei playoff ma sembrano fuori dalla volata per la promozione diretta. Il tecnico Stroppa può contare su un organico di primissimo piano anche se il mercato dovrebbe portare diverse novità.

Distefano è rientrato in gruppo

Dal canto suo il Frosinone, reduce da 4 punti nelle ultime 2 partite, deve cercare un altro risultato positivo in una corsa-salvezza molto incerta. Gennaio sarà importante con la trasferta di Modena ed il match interno contro il Sudtirol. Tre turni che potrebbero regalare un volto diverso alla classifica che vede i canarini nei playout a 20. Greco potrà confidare su un organico quasi al completo ed è una buona notizia. E’ rientrato in gruppo pure l’attaccante Distefano, autore di un ottimo avvio di stagione con 2 gol in 3 gare prima dell’infortunio.

Mercato, Kasami per il centrocampo

Ben Kone

La settimana è lunga e chissà se il Frosinone possa arrivare alla partita di domenica con qualche rinforzo. Il club ciociaro deve puntellare il centrocampo: oltre all’ex Kone e Saric del Palermo, sul taccuino dei dirigenti c’è l’esperto Kasami in uscita dalla Sampdoria. Un profilo ideale quello del macedone-svizzero: forte fisicamente, tecnico e dotato di personalità. Su Kasami però è forte il pressing del Palermo. Il Frosinone segue inoltre il giovane attaccante del 2004 Seghetti del Perugia ma lo Spezia sembra avanti.

Sul fronte cessioni ufficiale Haoudi alla Spal, Machin dovrebbe rientrare al Monza. Anche su Tsadjout circolano voci di un possibile ritorno a Cremona per poi essere girato altrove (piace alla Salernitana). Per il resto l’unica certezza è che il Frosinone deve sfoltire la rosa per poi inserire quegli elementi che possano rinforzare l’impianto di Greco.