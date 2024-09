L’Italia… chiamò: la Champion Sora fa ricca la Nazionale

Ai campionati internazionali di sanda a Belgrado gli azzurri si confermano tra i migliori interpreti della disciplina. Tris di medaglie degli allievi del maestro Iafrate: argento per Nicolò Vona e Francesco Cristini; oro per Gabriele Cristini. Il team ciociaro continua a crescere in una disciplina molto competitiva grazie al lavoro quotidiano in palestra ed all'organizzazione

Non solo calcio. Non solo Serie A, B, C, D e chi ne ha più ne metta. E non solo Champions, Europa League, Conference League e presto Mondiale per club. Non solo Mondiali, Europei, Nations League, Coppa America e Coppa Africa. C’è vita oltre un pallone. Ed in Ciociaria ancora una volta un segnale arriva dalle arti marziali ed in particolare dalla Champion Training di Sora impegnata da anni nella promozione del sanda, una disciplina che coniuga arti marziali tradizionali cinesi con tecniche moderne di combattimento sportivo.

Uno sport in forte crescita in Italia con risultati a dir poco strabilianti sia in termini di numeri che agonistici. La Champion Training, sotto la guida del coach Alessandro Iafrate, è una realtà d’eccellenza a livello nazionale e internazionale che si è imposta malgrado rappresenti una città di poco più di 30 mila abitanti. Grande lavoro, sacrifici ed un’organizzazione professionale alla base dei successi. Tanto che il club sorano ha regalato 3 atleti alle formazioni azzurre ai Campionati Internazionali a Belgrado in Serbia.

Nicolò Vona, Gabriele e Francesco Cristini hanno conquistato 3 medaglie (2 argenti ed 1 oro): ennesima conferma dell’ottimo lavoro svolto dal maestro Iafrate, dal suo staff e dall’intero team. Non era facile in un torneo molto selettivo dove hanno partecipato le migliori squadre europee. Il nostro Paese è stata presente con la Nazionale ed il Team Italia. Vona ha combattuto nella categoria Sanda 18/35 anni -75 Kg. Dopo una lunga e impegnativa serie di eliminatorie, semifinali e una finale combattutissima, Nicolò ha ottenuto un meritatissimo secondo posto, consolidando il suo status di atleta d’élite nel mondo del sanda e della Nazionale.

Il giovanissimo Gabriele Cristini, convocato dal Team Italia, ha gareggiato nel Sanda Light 16/18 anni -65 Kg. Grazie a una prestazione impeccabile e a una determinazione incrollabile è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, vincendo la bellezza di 4 combattimenti consecutivi e aggiudicandosi il primo posto.

Anche Francesco Cristini, fratello di Gabriele, ha lasciato il segno nella categoria Sanda Light 16/18 anni -60 Kg, raggiungendo il secondo posto dopo una serie di match intensi e ben disputati. La sua grinta e la sua tecnica raffinata lo rendono una giovane promessa del sanda italiano.

La manifestazione serba ha messo in luce non solo il talento dei giovani atleti, ma anche la passione e il duro lavoro che sono alla base del mondo del sanda. Un successo che non solo arricchisce il palmarès della palestra, ma che porta lustro all’intero territorio. Consolidando Sora come fucina di campioni nelle arti marziali.

Con questi straordinari risultati Vona ed i fratelli Cristini hanno dimostrato che con impegno, sacrificio e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti sfidando atleti provenienti da tutta Europa. La Champion Training non si ferma e nemmeno si culla sugli allori. Gli atleti sono tornati in palestra per preparare i prossimi appuntamenti e continuare l’ascesa nel mondo del sanda.

