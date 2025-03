L’Italia dello sci sempre più al… Centrosud

[LA RASSEGNA] Ad Ovindoli fino a sabato si disputeranno i campionati italiani giovanili organizzati dai comitati regionali del Lazio e dell’Abruzzo. Protagonisti anche club ciociari come MM Crew Guarcino. Sulle piste 410 atleti under 14-16: una kermesse che unirà sport, turismo e aggregazione

Alessandro Salines Lo sport come passione

Due comitati regionali della Federsci mobilitati, 10 club in campo (pardon sulle piste), 6 giorni di gare e soprattutto oltre 410 giovanissimi talenti dello sci nazionale in rappresentana di 14 regioni. E’ iniziato ad Ovindoli il Campionato italiano Children: si tratta della più importante e partecipata competizione tricolore giovanile per le categorie under 14 e under 16. Una rassegna che conferma la crescita del movimento laziale e del Centrosud in genere. Non solo dal punto di vista tecnico-agonistico con tanti campioncini in erba ma anche organizzativo e promozionale.

Un’organizzazione imponente

In cabina di regia i Comitati Regionali della FISI dell’Abruzzo (CAB) e del Lazio-Sardegna (CLS), con il supporto del personale delle due stazioni abruzzesi Monte Magnola Impianti e Campo Felice e dell’Azienda Le Rocche Grandi Eventi SSD. Il Comitato organizzatore, guidato da Franco Malci, ha dovuto ovviamente risolvere una serie di problematiche tra cui un cambio improvviso di location: la pioggia ed il vento di scirocco hanno reso impraticabili le piste di Campo Felice e quindi si è deciso di concentrare l’intero programma ad Ovindoli.

Lo Sci Club MM Crew Guarcino coinvolto nell’organizzazione della kermesse tricolore

A garantire il format dell’importante manifestazione sono stati coinvolti ben 10 sci club: Sci Club Livata AD, ASD Sci Club MM Crew di Guarcino, Sci Orsello SSD a r.l., Sci Club Snowside Team ASD, Sci Club Terminillo ASD, Sci Club Ovindoli, Sci Club 2000 Ovindoli, Sci Club Ovindoli Extreme, Sci Club Eur e Sci Club Campo Felice. Frenetico, scrupoloso, minuzioso il lavoro effettuato per garantire lo svolgimento della prestigiosa manifestazione che ha visto coinvolta l’imponente macchina organizzativa

Spettacolo garantito

Si annunciano 5 giornate di gare tirate ed intense. Alto il livello tecnico ed agonistico. Sulle piste “Anfiteatro” e “Montefreddo” gli oltre 400 ragazzi provenienti da tutta Italia si contenderanno i titoli italiani. Quattro le specialità: slalom, gigante, supergigante e ski cross ai quali si aggiungono i titoli della combinata.

I Campionati italiani Children saranno anche l’occasione per momenti di aggregazione per i tanti giovani provenienti da tutta Italia per rendere indimenticabile una kermesse sportiva di assoluto prestigio. Senza parlare dell’indotto e del ritorno economico per l’intero comprensorio.

Le gare sono state precedute dalla cerimonia di presentazione degli atleti e di tutte le delegazioni con la sfilata ad Ovindoli. Mercoledì i ragazzi saranno coinvolti, a partire dalle 16.00, in una grande festa, con musica e dj set a cura dello staff di Scuola Zoo che avrà come location Palestra Polivalente “L. Sebastiani” di Rocca di Mezzo.