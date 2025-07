Lo “Stadio del Nuoto” si conferma un’eccellenza: via alle finali scudetto

[LA VETRINA] Dopo aver ospitato il raduno dell'Under 16, la struttura di Frosinone sarà teatro della fase nazionale del campionato Juniores di pallanuoto. Otto tra le formazioni più importanti d'Italia si sfideranno a partire da giovedì. Un grande evento organizzato dalla Bellator Frusino

Lo sport come vetrina per la città e perché no per l’intero territorio. I grandi eventi poi sono il suggello di questa filosofia oltre a rappresentare il miglior veicolo per promuovere tra i giovani la disciplina in questione. A Frosinone la Bellator Frusino viaggia sulla stessa lunghezza d’onda e punta forte sulle enormi potenzialità dello “Stadio del Nuoto”, un’eccellenza negli impianti natatori ed una struttura in grado di creare valore per la Ciociaria.

E così dopo aver ospitato il raduno della Nazionale Under 16 di pallanuoto in preparazione per gli Europei in Turchia, allo “Stadio del Nuoto” l’acqua della piscina si tingerà di tricolore per le Finali Scudetto Juniores B di pallanuoto. Appuntamento da giovedì 10 a domenica 13. Quattro giorni nel segno delle migliori speranze italiane di uno sport spettacolare come la pallanuoto che tante soddisfazioni ha regalato all’Italia con il Settebello ed il Setterosa.

Importante riconoscimento per la Bellator

L’organizzazione di un evento così importante come le finali tricolori rappresenta un premio al lavoro costante e di qualità della società frusinate impegnata ormai da anni nell’agonismo, nella promozione e nella gestione delle 2 piscine presenti nel capoluogo. Un riconoscimento importante da parte della Federnuoto. Grande orgoglio per la Bellator e lo Stadio del Nuoto che per la prima volta ospiterà le Finali nazionali.

Il presidente della Bellator Frusino Daniele Spaziani non nasconde la soddisfazione. “Siamo molto felici di ospitare quest’evento nella nostra struttura e siamo sicuri che sarà una bellissima manifestazione data la caratura delle formazioni coinvolte – ha detto Spaziani in una nota del club – Ci aspettiamo tantissimo pubblico sugli spalti, molti ragazzi e ragazze potranno vedere per la prima volta lo spettacolo della pallanuoto e speriamo possano innamorarsi di questo bellissimo sport. Un grande in bocca al lupo a tutte le formazioni coinvolte. Ci aspettano quattro giorni di Pallanuoto di altissimo livello” .

In piscina 8 squadre di altissimo livello

A Frosinone sbarcheranno 8 tra le più importanti formazioni del panorama nazionale che si contenderanno il titolo di campione d’Italia. Tra le squadre impegnate RN Florentia, Zero9 Team, CC Napoli, RN Verona, Pescara PN, Lib. RN Perugia, Ortigia Academy e Rangers PN Vicenza. L’evento avrà inizio con la fase a gironi con 3 turni che si svolgeranno giovedì 10 e venerdì 11 Luglio.

Sabato 12 in mattinata si giocheranno i quarti di finali. A seguire in serata le semifinali. Domenica 13 luglio giornata clou con l’assegnazione dello scudetto. In mattinata infatti si disputeranno tutte le finali dal 1° all’8° Posto. Non resta che attendere giovedì 10, quando alle ore 16 RN Florentia e Zero9 Team daranno il via alla manifestazione con la gara inaugurale.