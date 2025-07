[IL CAMMINO] Varato a Mantova il calendario della nuova Serie B. Per il secondo anno di fila la squadra giallazzurra debutterà tra le mura amiche: avversaria l'Avellino. Poi doppia trasferta a Palermo in una delle sfide più attese e Padova. Due neopromosse nelle prime tre giornate, epilogo in Ciociaria contro il Mantova. Numeri, curiosità e reazioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

Esordio allo “Stirpe” contro l’Avellino e poi doppia trasferta a Palermo e Padova che metterà subito a dura prova il Frosinone. Si partirà forte con 3 partite molto difficili anche se il ritmo verrà spezzato dalla sosta tra la seconda e terza giornata. A Mantova dunque svelato il calendario (sempre asimmetrico) della nuova Serie B.

La cerimonia si è svolta, nell’anno del Cinquecentenario, a Palazzo Te una delle meraviglie del nostro Paese, città Unesco e luogo simbolo della città virgiliana. “Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i luoghi simbolo del nostro Paese e le città che disputano la Serie B”, ha sottolineato il presidente della Lega di B Paolo Bedin.

La serata, condotta dalla coppia di Dazn Giusy Meloni e Riccardo Mancini, è stata arricchita da momenti di intrattenimento con l’imitatore e comico Andrea Perroni. Tra gli ospiti Stefan Schwoch, bomber di tutti i tempi della Serie B insieme ad Andrea Coda con 135 reti. I due hanno anche dialogato a distanza con Coda in collegamento dal ritiro della Sampdoria. Lo stesso Schwoch ha ricevuto il premio alla carriera “Paolo Rossi” che nell’ultima stagione è stato vinto da Laurienté del Sassuolo, capocannoniere con 18 gol.

I numeri e mission

Il presidente Paolo Bedin, prima del varo del calendario, ha presentato il campionato partendo dai numeri che sono inconfutabili. La Serie B tornerà in pista con la 94^ edizione, 14 regioni rappresentate, 12 capoluoghi di provincia e 5 di regione. E poi: 3 milioni e 800 mila biglietti staccati e 7 milioni di follower nei vari social. “Pensate che la scorsa Serie B è stato il torneo europeo con meno distacco di punti (ndr) tra la quinta e la diciassettesima”, ha sottolineato Bedin che poi ha parlato di un torneo sempre più votato ai giovani. “Il 28 % dei nostri tesserati sono under 23″, ha chiosato il presidente.

Bedin ha aggiunto: “La Serie B punterà sempre di più alla valorizzazione dei giovani. E’ la nostra vocazione, la mission, il ruolo nella filiera-calcio. Per questo abbiamo anche deciso una distribuzione delle risorse tramite il minutaggio degli under. Altro obiettivo sarà la sostenibilità finanziaria e per questo abbiamo organizzato il forum delle proprietà”.

Date e soste

Il campionato scatterà tra venerdì 22 e sabato 23 agosto. Il programma e gli orari saranno resi noti in seguito ma presumibilmente si giocherà in serata alle 20.30. Cinque i turni infrasettimanali. Il primo si disputerà martedì 30 settembre. Poi martedì 28 ottobre, martedì 10 febbraio, martedì 3 marzo e martedì 17 marzo. Il sipario calerà tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026. Dopodiché playoff e playout.

Quattro invece le soste per gli impegni delle nazionali secondo il calendario della Fifa. Il campionato si fermerà la prima volta il 6-7 settembre. Poi l’11-12 ottobre, il 15-16 novembre ed il 28-29 marzo. La pausa invernale dal 27-28 dicembre al 9 gennaio 2026. Confermato il turno del boxing-day del 26 dicembre.

Secondo debutto interno di fila

Anche quest’anno il Frosinone esordirà in casa. E’ la seconda volta di fila dopo la sfida contro la Sampdoria dello scorso campionato finita 2-2. Come detto la prima avversaria sarà l’Avellino del portiere ciociaro Iannarilli che curiosamente ha scelto lo “Stirpe” quale stadio di riserva se non dovesse terminare i lavori al “Partenio-Lombardi”.

Il portiere Iannarilli dell’Avellino

Una partita che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni con la presenza di tanti tifosi irpini che già la scorsa settimana hanno riempito la curva sud dello “Stirpe” in occasione dell’amichevole con la Lazio. Due società in ottimi rapporti. “Sarà una festa – ha detto Giovanni D’Agostino, amministratore dell’Avellino – Ho viaggiato in treno con il dg del Frosinone Pietro Doronzo: sarà bello incontrarci”.

Poi la gara a Palermo contro una una delle favorite alla promozione, ma soprattutto una squadra con cui c’è una forte rivalità nata dopo la finale playoff del 2018 vinta dal Frosinone. Dopo la prima sosta la seconda trasferta concecutiva a Padova. Due neo promosse nelle prime 3 giornate: tante insidie, le matricole in genere partono forte e si nutrono d’entusiasmo. Chiusura in casa col Mantova.

Il dg Pietro Doronzo

Presente a Mantova per il Frosinone il dg Pietro Doronzo che si augura un campionato più tranquillo rispetto a quello passato. “Ripartiamo dal grosso spavento avuto lo scorso anno – ha puntualizzato – Speriamo di disputare un torneo più sereno con la mission della valorizzazione dei giovani di cui si parla tanto. Il Frosinone comunque è da diversi anni che punta sulla linea verde”.

Tutte le giornate

Girone d’andata: 1ª giornata, 23/08/25: Frosinone-Avellino, 2ª giornata, 30/08/25: Palermo-Frosinone, 3ª giornata, 13/09/25: Padova-Frosinone, 4ª giornata, 20/09/25: Frosinone-Sudtirol, 5ª giornata, 27/09/25: Mantova-Frosinone, 6ª giornata, 30/09/25: Frosinone-Cesena, 7ª giornata, 04/10/25: Venezia-Frosinone, 8ª giornata, 18/10/25: Frosinone-Monza, 9ª giornata, 25/10/25: Sampdoria-Frosinone.

Massimiliano Alvini

10ª giornata, 28/10/25: Frosinone-Virtus Entella, 11ª giornata, 01/11/25: Carrarese-Frosinone, 12ª giornata, 08/11/25: Frosinone-Modena, 13ª giornata, 22/11/25: Bari-Frosinone, 14ª giornata, 29/11/25: Reggiana-Frosinone, 15ª giornata, 06/12/25: Frosinone-Juve Stabia, 16ª giornata, 13/12/25: Pescara-Frosinone, 17ª giornata, 20/12/25: Frosinone-Spezia, 18ª giornata, 26/12/25: Empoli-Frosinone, 19ª giornata, 10/01/26: Frosinone-Catanzaro.

Girone di ritorno

20ª giornata, 17/01/26: Monza-Frosinone, 21ª giornata, 24/01/26: Frosinone-Reggiana, 22ª giornata, 31/01/26: Virtus Entella-Frosinone, 23ª giornata, 07/02/26: Frosinone-Venezia, 24ª giornata,10/02/26: Avellino-Frosinone, 25ª giornata, 14/02/26: Spezia-Frosinone, 26ª giornata, 21/02/26: Frosinone-Empoli, 27ª giornata, 28/02/26: Catanzaro-Frosinone, 28ª giornata, 03/03/26: Frosinone-Pescara, 29ª giornata, 07/03/26: Frosinone-Sampdoria.

Paolo Bianco, allenatore del Monza

30ª giornata, 14/03/26: Cesena-Frosinone, 31ª Giornata, 17/03/26: Frosinone-Bari, 32ª Giornata, 21/03/26: Sudtirol-Frosinone, 33ª Giornata, 06/04/26: Frosinone-Padova, 34ª Giornata, 11/04/26: Frosinone-Palermo, 35ª Giornata, 18/04/26: Modena-Frosinone, 36ª Giornata, 25/04/26: Frosinone-Carrarese, 37ª Giornata, 02/05/26: Juve Stabia-Frosinone, 38ª Giornata, 09/05/26: Frosinone-Mantova.