Lombardia-Lazio, il derby delle… regioni nelle prime sei posizioni

Milan, Inter e Como da una parte, Roma, Lazio e Frosinone dall’altra: il vertice del campionato di Serie A diventa una sfida tra due territori, tra tradizione, ambizione e nuove protagoniste

Alessandro Salines Lo sport come passione

La Serie A parla in dialetto romanesco, meneghino, comasco e ciociaro. Si tinge di nerazzurro, rossonero, biancoblu, biancoceleste, giallorosso e giallazzurro con una sfida tutta geografica che merita attenzione. Nelle prime sei posizioni della classifica trovano spazio tre squadre lombarde e altrettante laziali: Milan, Inter e Como rappresentano la Lombardia, mentre Roma, Lazio e Frosinone portano in alto i colori del Lazio. Le “sei sorelle” hanno conquistato in solido 97 punti sui 208 delle 20 squadre (46,63 %).

Un dato che mette in luce il peso di due regioni nel panorama calcistico italiano e offre una chiave di lettura interessante del campionato. Due regioni profondamente diverse per vari motivi con le città più importanti d’Italia come Roma, capitale politica e istituzionale, crocevia di storia e arte, e Milano, il cuore pulsante dell’economia nazionale, la più europea delle città italiane.

I trionfi di Milan e Inter, le ambizioni del Como

Pulisic, stella del Milan, tra Barrenechea e Brescianini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Da una parte c’è la Lombardia, terra di grandi tradizioni calcistiche e di rivalità storiche. Milan e Inter sono due istituzioni del calcio italiano ed europeo, capaci di attirare l’attenzione ben oltre i confini nazionali. Formazioni titolate: il Milan ha collezionato 19 scudetti e 7 Champions; l’Inter con 21 tricolori e 3 Champions.

Al loro fianco sgomita il Como di Fabregas, una realtà che negli ultimi anni ha guadagnato spazio e ambizioni, aggiungendo una nuova protagonista alla geografia del calcio lombardo e nazionale. Un’ascesa straordinaria grazie agli investimenti della famiglia Hartono tanto da qualificarsi per la Champions League. L’Inter è in vetta a quota 19, il Milan è quarto a 15, il Como quinto a 14.

La rivalità di Lazio e Roma, il miracolo-Frosinone

Cristante, Mancini e Ndicka della Roma (Foto: Giuseppe Lami © ANSA)

Sull’altro fronte c’è il Lazio, che risponde con tre squadre dalla storia e dalle caratteristiche differenti. La Roma e la Lazio rappresentano due anime profondamente radicate nella capitale, protagoniste di una rivalità che rende ogni stagione particolarmente intensa con il derby più sentito d’Italia e non solo. Il Frosinone, invece, porta la provincia al centro della scena, dimostrando quanto anche fuori dai grandi poli metropolitani sia possibile coltivare ambizioni importanti.

Zaccagni, capitano della Lazio (Foto: Federico Proietti © Ansa

La Lazio, a sorpresa, è appaiata all’Inter in testa. Subito dietro la Roma a quota 17, al sesto posto il Frosinone a 13. A livello di titoli non c’è partita. Il Lazio è in forte ritardo con soli 5 scudetti appuntati sul petto: 3 della Roma e 2 della Lazio. Male anche in Europa con 4 coppe: 2 dei biancocelesti (Supercoppa europea e Coppa delle Coppe) e altrettante dei giallorossi (Coppa delle Fiere e Conference). Il Frosinone invece può vantare 4 promozioni in Serie A e 2 in B.

La doppia sfida

Claudio Lotito (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Lombardia e Lazio al comando raccontano quindi una doppia sfida. Quella sportiva, naturalmente, con la corsa ai piazzamenti più prestigiosi e la necessità di mantenere continuità di risultati. Ma anche quella territoriale, con due aree del Paese che si ritrovano a condividere una parte significativa della zona alta della classifica.

A proposito d’identità, solo la Lazio comunque ha un’anima totalmente italiana e romana con la proprietà che fa capo a Claudio Lotito. Le altre sono tutte legate a gruppi stranieri anche se il Frosinone ha mantenuto un fil rouge local grazie a Maurizio Stirpe, rimasto presidente e socio di minoranza (20 %) dopo la cessione dell’80 % al fondo americano Clara Vista.

A destra Nico Paz e Ricci contrastano Oyono (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

La Lombardia può contare sul peso storico e internazionale di Milan e Inter, oltre che sulla crescita del Como. Il Lazio mette sul tavolo la forza delle due romane e il desiderio del Frosinone di consolidarsi tra le realtà capaci di competere ad alti livelli. Percorsi diversi, dunque, ma un risultato comune: la presenza contemporanea di tre rappresentanti ciascuna nelle prime sei posizioni.

Naturalmente, la classifica resta una fotografia del momento e può cambiare rapidamente nel corso della stagione. Proprio per questo, il dato assume un valore soprattutto simbolico: mostra come il vertice della Serie A non sia appannaggio esclusivo di una singola piazza, ma possa diventare il terreno di confronto tra più identità calcistiche.

Maurizio Stirpe con i soci americani

Lombardia contro Lazio, dunque: tre squadre ciascuna e un campionato che trova nelle rivalità regionali un motivo in più di interesse. Con Milan, Inter, Como, Roma, Lazio e Frosinone protagoniste, la lotta ai piani alti si trasforma anche in una sfida tra territori, storie e ambizioni. E il verdetto finale, come sempre, spetterà al campo.