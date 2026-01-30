Lucidità, tigna e… Calò per battere Entella e lanciare un segnale al Venezia

[PREPARTITA] Sabato pomeriggio alle 15 trasferta a Chiavari per il Frosinone che punta alla vittoria per blindare il primato in vista dello scontro diretto con i veneti della settimana prossima. Squalificati Bracaglia Kone, Alvini ha perso anche Koutsoupias. Rientro per Calò. Liguri senza il bomber-difensore Tiritiello

Alessandro Salines Lo sport come passione

Partita-trappola, atto secondo. Dopo aver schivato le tante insidie della gara contro la Reggiana con maturità e tigna, il Frosinone difende il primato e imbattibilità nel catino dell’Enrico Sannazzari di Chiavari dove la Virtus Entella ha costruito (17 punti su 20) il suo campionato. Insomma un match difficile contro un’avversaria che cercherà a tutti i costi di sfruttare il fattore campo per conquistare punti-salvezza e muovere una classifica pericolosa dopo 2 gare senza vittorie (1 pari ed 1 ko la settimana scorsa in casa della Juve Stabia).

Il Frosinone deve guardarsi le spalle

La squadra di Alvini salirà a Chiavari per centrare il 14° risultato utile di fila: possibilmente una vittoria per blindare la vetta dagli assalti delle inseguitrici Venezia a – 1 (di scena a Mantova) e Monza a – 4 (in casa col Pescara). Una vittoria fondamentale per affrontare lo scontro diretto con i veneti della settimana prossima da capolista. La fiducia non manca in casa-Frosinone che potrà presentare i rinforzi Fiori e Fini. Se l’Entella è la squadra che in percentuale ha raccolto più punti in casa (ben l’85%, ovvero 17 sui 20), il Frosinone ha lo score migliore in trasferta del torneo (22 punti in 11 incontri lontano dallo “Stirpe”).

Max Alvini

Insomma una sfida che, al di là dei 25 punti di differenza, si preannuncia equilibrata e combattuta. Ed i precedenti lo confermano: Entella e Frosinone non hanno mai pareggiato nei 5 match andati in scena al “Sannazzari” in B: 3 vittorie per i chiavaresi e 2 per i ciociari, compresa l’ultima per 3-2 del febbraio 2021. “Andiamo a giocare con grande rispetto per l’avversario. Il campo sintetico? Non sono preoccupato, la mia attenzione è rivolta all’Entella”, ha detto Alvini.

La chiave della partita

Monterisi dopo il gol segnato a Monza sugli sviluppi di un corner

Un terreno di gioco particolare (sintetico e raccolto) ed una gara forse bloccata: le palle inattive potrebbero alla fine diventare decisive. E c’è un dato che incoraggia il Frosinone oltre al rientro dello specialista Calò. La formazione ciociara è una delle quattro ad avere segnato più gol a seguito di un corner nei 5 maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26: 11, come lo Sheffield United, e meno soltanto di Arsenal e Tottenham (12 a testa). Al contrario nessuna compagine ha realizzato meno reti da questa situazione di gioco rispetto alla Virtus Entella: solo 1 come Pescara e Mantova.

Si è fermato Koutsoupias

Koutsoupias e Bracaglia sullo sfondo saranno assenti (Foto © Mario Salati)

Quattro assenze pesanti per squalifica ed infortunio. Bracaglia e Kone sono stati fermati dal giudice. Infortunio dell’ultim’ora invece per Koutsoupias che si è bloccato per un affaticamento ai flessori di sinistra. Sempre out Barcella. Centrocampo rimaneggiato ma Alvini in compenso ritrova Calò: fulcro del gioco giallazzurro, un ritorno fondamentale. Marchizza dovrebbe sostituire Bracaglia sulla fascia sinistra della difesa. Per il resto un paio di dubbi: al centro della retroguardia ballottaggio Calvani-Cittadini ed in attacco Raimondo-Zilli.

Nel 4-3-3 Palmisani difenderà i pali con A. Oyono, Monterisi e Cittadini o Calvani, Marchizza che comporranno il pacchetto arretrato. A centrocampo Calò, Cichella e F. Gelli confermato a questo punto al posto di Koutsoupias. Tridente d’attacco Ghedjemis, Raimondo o Zilli e Kvernadze. Il franco-algerino è finito al centro del mercato per l’interessamento del Celtic.

Fiori, neo acquisto del Frosinonee

Prima convocazione per i neo acquisti Fiori e Fini, entrambi esterni d’attacco. Partiranno dalla panchina ma in corso d’opera potranno essere dare una mano alla squadra. “Siamo pronti a giocare, dal punto di vista fisico non abbiamo problemi – hanno detto all’unisono – Vogliamo dare il nostro contributo al Frosinone per raggiungere gli obiettivi”.

Chiappella senza il bomber-difensore Tiritiello

Anche l’Entella accusa un’assenza pesantissima: per squalifica non ci sarà Tiritiello, difensore centrale col vizio del gol (6 segnati in 17 gare), il triplo rispetto a quelli segnati (3) nelle 3 stagioni precedenti disputate in Serie B, in 41 partite. Tra l’altro nei 5 maggiori tornei europei e relative seconde divisioni vanta una media di 0.7 conclusioni nello specchio: meno solo tra i pari ruolo di Dimarco (0.8), Curda (0.8) Grimaldo (0.9).

Il bomber-difensore Tiritiello assente contro il Frosinone

Il tecnico Andrea Chiappella schiererà una formazione disegnata con il 3-4-2-1. Alborghetti dovrebbe sostituire Tiritiello con Parodi e Marconi a completare il terzetto davanti al portiere Colombi. A centrocampo dubbi Mezzoni-Bariti sulla fascia destra e Nichetti-Squizzato in cabina di regia. Karic e Di Mario chiudono la cerniera centrale. Sulla trequarti Guiu e Franzoni dovrebbero agire alle spalle di Debenedetti destinato a ricoprire ancora una volta il ruolo di centravanti.

Il neo acquisto Benedetti sarà in panchina. “Fisicamente sto bene, mi sento pronto e voglio aiutare la squadra fin da subito. L’Entella è una grande società, solida ed organizzata, l’ideale per rilanciarmi”, ha osservato il centrocampista ligure prelevato dalla Sampdoria.