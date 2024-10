Mal di gol ed infortuni: Vivarini deve reinventarsi l’attacco

Il Frosinone finora ha segnato poco ed ha perso 3 potenziali titolari come Tsadjout, Pecorino e Distefano. Una crisi nella crisi di una squadra precipitata al penultimo posto. Il tecnico chiamato a trovare nuove soluzioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

La dura legge del gol. Parafrasando la hit degli 883. La crisi dei giallazzurri, precipitati al penultimo posto, è figlia anche di un attacco che segna col contagocce ed ora decimato dagli infortuni di 3 potenziali titolarissimi come Tsadjout, Pecorino e Distefano. Vincenzo Vivarini dovrà trovare nuove soluzioni non solo dal punto di vista degli interpreti ma anche sotto il profilo tecnico-tattico perché le caratteristiche dei giocatori sono diverse.

Il tecnico abruzzese, forte della fiducia rinnovataglia dalla società, dovrà tirare fuori il meglio di sé per farsì che il Frosinone possa aumentare la sua pericolosità e quindi anche il bottino di reti. Sarà lapalissiano ribadirlo ma per risalire la china bisogna trovare continuità in zona-gol.

I numeri del mal di gol

Vincenzo Vivarini

Il Frosinone ha realizzato 6 reti in 8 partite. E’ il secondo peggiore attacco della Serie B dopo il Cittadella (5) che in queste ore ha esonerano il tecnico Edoardo Gorini. Un dato imbarazzante per una squadra partita con ben altre intenzioni. Nelle ultime 4 giornate ha siglato appena 2 gol. Non segna su azione ormai da 390′ minuti con l’ultima marcatura arrivata contro il Modena alla terza giornata grazie a Distefano, attualmente fuori causa. Pensate che nell’ultima partita contro la Carrarese il Frosinone ha tirato una volta sola nello specchio contro una squadra che nelle precedenti 4 trasferte aveva subito 10 reti. In generale il Frosinone ha calciato 157 volte con una percentuale di realizzazione pari soltanto al 3,8 %. Solo il Cosenza ha fatto peggio con il 3,5 %.

A. Oyono esulta dopo la rete al Cittadella

Una fotografia impietosa di un momento davvero complicato. Se l’attacco fatica, poco o nulla arriva dagli altri reparti. Nessuna rete dai centrocampisti, mentre tra i difensori ha segnato soltanto Anthony Oyono nell’unica gara vinta a Cittadella. Gli altri 5 sigilli portano la firma delle punte (2 Distefano, 1 ciascuno Ambrosino, Partipilo Cuni ceduto al Rubin Kazan).

Assenze pesanti

Il centravanti Tsadjout (Foto © Mario Salati

Un’astinenza da gol che non lascia ben sperare per il futuro di una formazione chiamata a risalire la classifica quanto prima. E piove sul bagnato con gli infortuni gravi di 3 attaccanti che avrebbero dovuto fare la differenza come le punte centrali Tsadjout e Pecorino e l’esterno Distefano. Ed invece rientreranno tra diverse settimane privando la squadra di elementi importanti. “Siamo stati sfortunati, sono giocatori sui quali abbiamo puntato. Ma non cerco scuse”, ha detto il direttore tecnico Guido Angelozzi.

Distefano esce per l’infortunio alla spalla

Grande emergenza dunque per Vivarini che si ritrova con un solo centravanti di ruolo come il giovane ed inesperto Sene, proveniente dalla Primavera della Fiorentina e finora in campo solo per 14’. Mentre Distefano è un giocatore in grado di garantire imprevedibilità e giocate. Non a caso ha segnato 2 gol.

Vivarini studia nuove soluzioni

Ambrosino (Foto © Mario Salati)

Non sarà solo una questione di giocatori, Vivarini dovrà reinventare la fase offensiva della squadra anche sotto l’aspetto tattico. Senza 2 centravanti come Tsadjout e Pecorino il Frosinone perde chili, centimetri e quindi sarà chiamato ad attaccare diversamente sfruttando le caratteristiche degli elementi impiegati. Al centro dovrebbe essere utilizzato Ambrosino come contro la Carrarese. E quindi vanno studiate soluzioni adatte all’ex del Napoli, una punta tecnica e di movimento.

Il georgiano Kvernadze (Foto © Mario Salati

Al posto di Distefano, quando si è infortunato, è stato utilizzato Kvernadze ma non mancano le alternative. Vivarini potrebbe rilanciare Canotto, reintegrato in rosa insieme a Szyminski ed Haoudi. Si tratta di una punta esterna veloce, tecnica e molto esperta. Senza parlare del temperamento e della voglia di riscatto. Potrebbe essere una mossa decisiva. Intanto è rientrato Ghedjemis e ci s’aspetta di scoprire Begic.

La dura legge del gol.