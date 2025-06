Max Rendina: l’“eminence grise” dei rally che scompiglia

Le due facce della stessa medaglia. Max Rendina è un pilota e imprenditore che ha riportato il rally in Italia al centro della scena mondiale. Ma è proprio questi a generare timori. Evidenziando le sue ambizioni di sviluppo per il motorsport e il territorio.

Nel mondo che fa brum brum e solleva nuvole di polvere sugli asfalti infuocati sfidando le curve con il piede abbassato sull’acceleratore, lo guardano con ammirazione. A pochi chilometri di distanza, dove le tute dei paddock vengono sostituite dai gessati in doppio petto, lo studiano con sospetto. Max Rendina è così, abile e ingombrante allo stesso tempo.

Nel mondo dei motori è una figura centrale, capace di riportare l’Italia – e in particolare il Lazio – al centro della scena mondiale. Non è solo l’organizzatore geniale del Rally di Roma Capitale ma un pilota pluripremiato: campione mondiale WRC2 nel 2014, campione italiano Production nel 2012 e mente imprenditoriale dietro Motorsport Italia che ha rilanciato il rally made in Italy.

L’uomo dal doppio volto

Max Rendina

Dietro la maschera grintosa del pilota però c’è un abile stratega. Nel novembre 2023 Rendina viene nominato presidente della Commissione sportiva regionale del Lazio: riconoscimento più che meritato per chi ha fatto della propria passione una piazza di rinascita territoriale. E poi ha tagliato il traguardo delle elezioni per il Consiglio Nazionale. Non sorprende allora che dietro al successo dell’evento romano – che vanta prove spettacolari al Colosseo, a Caracalla e nella provincia frusinate (Fiuggi, Ceccano, Alatri, Fumone) – ci siano scelte calibratissime tra sostenibilità, spettacolarità e impatto turistico. Rendina guarda oltre: pistoni e bilanci, benzina e sistema da creare intorno ad un evento che comincia come sportivo ma deve coinvolgere tutto ciò che c’è vicino altrimenti non è un successo ma solo una gara .

Ma proprio quell’enorme potere, conquistato sulla pista e in confessionali istituzionali, sta generando apprensioni. Un nervosismo crescente: Rendina è “di troppo difficile gestione”. Le accuse? “Rischia di diventare troppo ingombrante”. Schierato? “Riesce a parlare con tutti ed è proprio questo a renderlo ingestibile”. La preoccupazione? “Nel Lazio sposta molti voti, li potrebbe portare dove vuole”. Un interlocutore che incide su strategie e risorse, da ascoltare – ma forse da contenere.

Parlano i risultati

Da pilota a manager il passo è stato difficile ma centrato. Il passo da manager ad uomo che decide e si interfaccia con la politica ha fatto scattare gli anticorpi di un mondo che non ama interferenze. Ed è qui che emerge la contraddizione: chi trasforma ambizioni in traguardi, sfidando le logiche politiche, suscita da un lato sospetti e dall’altro un sottile rispetto. Perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il titolo mondiale piloti, la squadra ultra-professionale, la perfetta macchina organizzativa. Rendina è riuscito a portare il rally da nicchia a fenomeno mediatico, allargando platee e sponsorizzazioni, trasformando Roma in palcoscenico globale per il motorsport .

Il nodo, come sempre, è se quel potere sarà usato per consolidare un progetto di sviluppo che unisca motori e territorio – o se diverrà pretesto per corse solitarie. Se resterà confinato o cercherà di allargarlo, sconfinando in orticelli che oggi sono già occupati da altri. Quanto più il rally cresce, tanto più diventa indispensabile una governance condivisa. E qui entra in gioco la politica: dovrà decidere se ridergli dietro o mettersi all’altezza.

Max Rendina, insomma, è l’uomo che ha portato Roma tra i rally del mondo, rischiando allo stesso tempo di diventare ingombrante. E nell’epoca delle leadership volatili da social network, tutto questo rende scomodi. Perché non tutti amano la scia di polvere che lasciano le ruote vincenti.