Max… risposta: l’elisir delle trasferte rilancia il Frosinone verso il sogno

[IL PUNTO] La vittoria ad Avellino è stata un grande segnale di forza dopo il ko con la capolista Venezia, ora ad 1 punto di distanza. Il rendimento straordinario fuori casa sta facendo letteralmente la differenza. I tanti meriti di Alvini. L'infrasettimanale si è confermato imprevedibile: 3 delle prime 4 non hanno vinto. Nei playoff successi pesanti di Catanzaro, Juve Stabia e Modena. In coda sprofonda Pescara, male Bari e Spezia

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ stata forse la vittoria più pesante della stagione. Pari a quella con l’Entella dell’andata. Ripartire di slancio vincendo ad Avellino, dopo la sconfitta col Venezia e lo scivolone dal primo al terzo posto nel giro di una settimana, era difficile e tutt’altro che scontato. Il contraccolpo avrebbe potuto giocare brutti scherzi su un gruppo che resta pur sempre il più giovane del campionato.

Ed invece il Frosinone ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra di grande personalità e qualità. Anche all’andata, dopo la doppia sconfitta con Venezia e Monza ed il pari con la Sampdoria, la formazione ciociara ha risposto con i botti travolgendo l’Entella. E da quella gara è iniziata la serie utile di 14 risultati e la scalata alla classifica. La speranza è che il successo di Avellino possa segnare l’inizio di un nuovo ciclo con l’epilogo che i tifosi sognano. Intanto però il Frosinone ha effettuato il controsorpasso al Monza e si è ripreso il secondo posto in zona-Serie A a – 1 dalla capolista Venezia.

Trasferta… dolce trasferta

Calò esulta dopo la seconda rete

Il Frosinone ha costruito il riscatto sul suo terreno preferito: fuori casa. Ventisei punti in 13 partite esterne (media di 2 a gara) con 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta è un rendimento straordinario, al di là del record del torneo. E’ il vero capolavoro di Alvini che ha regalato a Bracaglia e soci un’identità ed una mentalità vincente a prescindere che si giochi in casa o fuori contro la big o l’avversaria meno quotata. Il cammino in trasferta certifica ancor di più la grande forza del Frosinone e valorizza il lavoro di Alvini.

Kvernadze in grande crescita (Foto © Mario Salati)

“Abbiamo lanciato un segnale importante – ha sottolineato il tecnico del Frosinone – Perdi la partita sabato, vieni a giocare in un campo difficile (sintetico ndr) che due settimane fa ci ha creato dei problemi, e disputiamo questo tipo di gara. Una vittoria ampiamente meritata e molto bella. La squadra ha dimostrato di avere le idee chiare, sa quello che vuole. Dietro c’è un lavoro, non siamo qui per caso e possiamo migliorare. Il campionato è lungo ma il nostro percorso è significativo, pensiamo a fare il massimo”.

Un campionato-rompicapo

Ghedjemis e Sagrado

Dopo la vittoria a Frosinone, in molti avevano celebrato il Venezia delle 8 vittorie di fila e già in fuga verso la Serie A. Ed invece in pochi giorni sono stati tutti smentiti: la capolista è inciampata col Modena ed ora deve respingere l’assalto del Frosinone a – 1 e del Monza a – 2. Decisivi Tonoli e Beyuku. “Abbiamo iniziato sottotono con troppi errori, Nella ripresa poco concreti”, ha detto Stroppa. Il Modena consolida la posizione nei playoff e ritrova i 3 punti dopo 3 turni.

Coda, bomber della Samp

Ha rallentato pure il Monza fermato sullo 0-0 dal Sudtirol in serie positiva da 6 giornate. Bianco ha visto il bicchiere mezzo pieno:“Il punto va benissimo su un campo difficile, ma non siamo stati lucidi”. Anche la rincorsa del Palermo ha frenato a “Marassi” contro un’ottima Samp. Un 3-3 pirotecnico: dopo l’autorete di Abildgaard, i doriani sono andati sul 3-1 grazie a Begic (secondo gol di fila), Pierini e Cherubini; poi la rimonta siciliana con l’ex Augello e Ceccaroni: il Palermo scende a – 4 dal secondo posto. “Ottima la reazione, potevamo vincere 4-3″, ha commentato Inzaghi.

Scatto Catanzaro e Juve Stabia, flop-Cesena

Pietro iemmello, centravanti del Catanzaro

Nel giorno del nuovo esordio di Insigne nel Pescara, il Catanzaro è passato all’Adriatico con i sigilli di Iemmello ed Alesi. Dopo il secondo successo consecutivo, Aquilani è quinto a 38. Il fanalino di coda Pescara sempre più nei guai con i playout distanti 8 punti. In zona playoff balzo in avanti della Juve Stabia, vittoriosa ad Empoli in rimonta con Leone e Carissoni dopo l’1-0 di Lovato. I campani sesti a 38.

Flop Cesena che ha incassato la quarta vittoria nelle ultime 6 giornate. Sconfitta pesante a Chiavari contro l’Entella lanciata da Karic, Cuppone (terzo gol consecutivo) e Tirelli. Per i bianconeri inutile la prodezza di Cerri. I romagnoli ottavi a 37 ma con 7 lunghezze di margine sul nono posto occupato dalla Carrarese. L’Entella è salita a 25 appena fuori dai playout.

Le altre

Il portiere Sorrentino del Padova (Foto © Mario Salati)

Il Padova è tornato al successo che mancava da 4 giornate. Battuta la Carrarese con il guizzo di Lasagna. Veneti e toscani a centro classifica con 29 e 30 punti. Debutto vincente per Rubinacci sulla panchina della Reggiana. Un successo (mancava da 8 giornate) contro il Mantova che ha consentito agli emiliani di scavalcare proprio i lombardi. Rete di Charlys, annullato dal Var il pari di Marras. In zona-retrocessione pari inutile tra Spezia e Bari terz’ultimo e penultimo.

Prossimo turno

Roberto Donadoni con Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Neppure il tempo di metabolizzare l’infrasettimanale, che sabato e domenica si tornerà in campo con le 10 gare distribuite equamente nei due giorni. Per quanto riguarda l’alta classifica, il Venezia giocherà sabato alle 19.30 a Cesena. Come il Palermo contro l’Entella ma alle 15. Domenica alle 15 Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone con i ciociari impegnati nella seconda trasferta di fila.

Il resto del programma prevederà sabato alle 15 Modena-Carrarese e Sampdoria-Padova ed alle 17.15 Catanzaro-Padova. Domenica Bari-Sudtirol (ore 15), Empoli-Reggiana (ore 17.15) ed Avellino-Pescara (ore 19.30).