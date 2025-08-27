Mercato, il sale nella coda: Monterisi verso l’addio, arriva Vergani

[COLPI FINALI] Per il Frosinone ultimi giorni di fuoco della campagna acquisti-cessioni. Il difensore vicino alla Cremonese: sarebbe una cessione dolorosa. Caccia al sostituto, idea-Cittadini. L'attaccante ex Pescara e Sudtirol completa il reparto avanzato

E’ la settimana finale del calciomercato. La più folle dove può succedere tutto ed il contrario di tutto nel giro di poche ore. Quello che in due mesi non si è verificato può concretizzarsi in un battibaleno. Non è un caso che diversi dirigenti si sono specializzati proprio nei colpi last minute. Il più famoso è Adriano Galliani: tanto che è stata coniata la famosa frase “i giorni del condor”. Ma anche Guido Angelozzi ai tempi recentissimi del Frosinone aveva abituato ad acquisti e cessioni importati negli ultimi giorni. E sarà così anche stavolta: prendete l’accelerazione improvvisa dell’affaire Monterisi destinato alla Cremonese.

Il difensore vicino alla cessione

Monterisi, classe 2001, potrebbe lasciare Frosinone dopo 3 anni, una promozione in Serie A, 76 gare e 4 gol. La Cremonese di Davide Nicola ha stretto il giro ed è vicino all’acquisto del difensore centrale che a questo punto potrebbe non giocare a Palermo. Al Frosinone dovrebbero andare 3 milioni di euro di cui il 50 % sarà versato al Lecce che nel 2023 lo ha ceduto a titolo definitivo con la clausola della futura rivendita.

Davide Nicola, tecnico della Cremonese che vuole Monterisi

Monterisi è uno dei pilastri della difesa giallazzurra: la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, tanto che si sono interessati a lui anche Cagliari, Verona e Fiorentina. Per il Frosinone di Alvini sarà una perdita dolorosa: a Monza e con l’Avellino è stato tra i migliori in campo. Ma conta la ragion di stato. La politica del trading è irrinnunciabile per far quadrare i conti. E poi bisogna fare i conti con la volontà dei giocatori e poi è difficile dire no di fronte a certe offerte.

Il sostituto

Monterisi in un duello con Luvumbo del Cagliari

Il Frosinone dovrà ingaggiare un sostituto all’altezza di Monterisi. La tempistica sarà fondamentale. Se il difensore andrà via prima della gara di Palermo, l’avvicendamento dovrebbe effettuarsi quasi contestualmente. Per la partita in Sicilia infatti il Frosinone è corto in difesa con la squalifica di Calvani, il forfait sicuro di Corrado ed il dubbio-Biraschi. In caso contrario la doppia operazione potrebbe chiudersi tra domenica e lunedì quando il mercato chiuderà.

Al centro Cittadini con la maglia del Modena

Difficile conoscere le mosse del diesse Renzo Castagnini che finora ha lavorato molto sottotraccia. In città comunque è circolato subito il nome di Cittadini dell’Atalanta: secondo il sito specializzato alefrosinone.it potrebbe essere lui il sostituto di Monterisi. Sarebbe un ritorno dopo il prestito sfortunato della scorsa stagione quando si è infortunato seriamente il 12 agosto nella gara di Coppa Italia col Pisa e poi è rientrato il 13 aprile collezionando fino 4 presenze. Bisognerà superare la concorrenza del Pescara e quindi probabilmente non è l’unico profilo attenzionato.

Vergani completa l’attacco

Aspettando la definizione in un modo o in un altro della pratica-Monterisi, il Frosinone ha chiuso il reparto avanzato. E’ arrivato lo svincolato Vergani, punta centrale del 2001, reduce una stagione in cui si è diviso tra Pescara in Serie C (21 gare, 1 rete e 2 assist) e Sudtirol in B (1 presenza).

Il diesse Renzo Castagnini

Vergani, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non ha finora trovato continuità a certi livelli: vanta 7 partite in Serie A ed 1 in B tra Salernitana, Bologna ed appunto Suditirol. Maggiore esperienza in C con 60 presenze e 8 gol. Per il Frosinone la classica occasione di mercato: proverà a valorizzarlo.