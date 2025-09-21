Modena, Palermo e Cesena: primo strappo a suon di gol

[IL PUNTO] Dopo la quarta giornata, inizia a sgranarsi la classifica. Un trio in testa a quota 10 e con gli attacchi più forti. Si stacca il Frosinone pur rimanendo imbattuto. Risale il Monza, scatto dell'Avellino. Crisi per Spezia e Bari, disastro-Sampdoria ancora a zero. Nel prossimo turno sfida al vertice tra romagnoli e siciliani

Eravamo quattro squadre in testa che volevano cambiare il campionato destinati a qualcosa in più…. Eravamo tre squadre in testa, una si è fermata alla quarta giornata dopo il pari in rimonta col Sudtirol… Il maestro Gino Paoli non ce ne voglia se abbiamo rivisitato il suo celebre brano scritto nel 1991 per fotografare il turno appena concluso.

La classifica insomma inizia a sgranarsi. Restano in vetta a quota 10 Palermo, Cesena e Modena. Scivola al secondo posto il Frosinone pur mantenendo l’imbattibilità al pari delle tre capoliste, della Juve Stabia, del Catanzaro. Risale la china il Monza, balzo in avanti dell’Avellino e della Juve Stabia. Continua la crisi del Bari e dello Spezia, disastro Sampdoria.

I tre “tenori” che non steccano

Matteo Brunori (Foto: Palermo calcio)

Palermo, Modena e Cesena in questo momento sembrano aver qualcosa in più rispetto alle altre contendenti. Il Palermo ha battuto un Bari in confusione nel secondo anticipo del venerdì. Prova di forza per Inzaghi grazie alle reti di Le Douaron e Gomes. Un gol subito in 4 gare certificano una solidità difensiva indispensabile per puntare a traguardi importanti.

Cesena e Modena hanno vinto in trasferta lanciando segnali forti. I romagnoli hanno sbancato il “Penzo”. Il 2-1 è stato pesantissimo contro il Venezia tra le favorite alla promozione. Decisivi l’ex canarino Ciervo e Mangraviti, inutile il rigore di Busio. Mignani ha esaltato lo spirito dei cesenati, Stroppa ha lamentato poco coraggio da parte dei suoi.

Andrea Sottil, tecnico del Modena

Il Modena ha rifilato un netto 3-1 al Mantova, prossimo avversario del Frosinone. Sono 9 le reti degli emiliani, miglior attacco, a conferma di una squadra votata al gioco offensivo. Terzo gol per Gliozzi, vice capocannoniere del torneo. Tonoli e l’autorete di Mayer hanno fissato il risultato con il rigore della bandiera di Mancuso. “Cento minuti di grande calcio, vittoria meritata”, ha detto Sottil.

Frosinone, che spreco. Salto di Monza ed Avellino

Il greco Koutsoupias

Un pareggio ci può stare. Ma il modo con cui è arrivato ha lasciato l’amaro in bocca. Il Frosinone, dopo oltre 70’ di buon calcio e 2 reti, ha abbassato la tensione e si è fatto rimontare dal Sudtirol allo “Stirpe”. Prime reti subite, errori fatali, i cambi che non hanno inciso.

I giallazzurri comunque sono ancora imbattuti, 8 punti in 4 gare rappresentano un ottimo bottino. Confortanti i primi gol di Calò e Ghedjemis. Ora 3 gare in una settimana (Cagliari in Coppa, Mantova e Cesena) che testeranno ancor di più il motore messo a punto da Alvini.

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Balzo in avanti di Monza e Avellino. I brianzoli hanno inguaiato più di quanto non lo fosse la Sampdoria. L’ex Alvarez ha regalato 3 punti d’oro dopo il ko di Avellino. A 7 atterra pure l’Avellino al secondo successo di fila. A Carrara si è imposto per 4-3 rimontando 2 volte lo svantaggio e in inferiorità numerica dalla mezzora del primo tempo. Un’impresa firmata Crespi, Ruggeri (autogol), Russo e Besaggio. Non bastano ai toscani i sigilli di Abiuso, Cicconi e Schiavi.

Primi successi per Juve Stabia, Pescara e Padova

Spezza il digiuno la squadra campana ancora imbattuta. Correia, Carissoni e Candellone spingono la Juve sul campo dello Spezia. Abate raggiunge il tetto dei 6 punti e ribadisce una crescita importante. Come anche la neopromossa Pescara di Vivarini.

Vincenzo Vivarini, tecnico del Pescara

All’Adriatico poker all’Empoli con la doppietta di Oliveri e i gol di Meazzi e Merola. Tutto nella ripresa: gli abruzzesi possono respirare e agganciano a 4 il Catanzaro che non vince e neppure perde. I calabresi comunque al di sotto delle attese dopo i playoff della scorsa stagione.

Primi 3 punti stagionali per l’altra matricola Padova che nell’ultima partita della domenica ha battuto 2-1 l’Entella anch’essa neopromossa ferma a 5. Prova di carattere per i veneti che sotto di un gol (Karic) alla fine del primo tempo, nella ripresa hanno prima pareggiato con Bortolussi e poi è andata in vantaggio grazie ad Harder. C’è da dire che l’Entella ha giocato in dieci (espulso Tiritello) dal 6′ della ripresa.

Sudtirol e Reggiana, bicchiere mezzo pieno

Duello Bracaglia-Merkaj (Foto © Mario Salati)

Punto pesante per la formazione di Castori che rimonta 2 gol in casa del Frosinone. Un ottimo secondo tempo per gli altoatesini trascinati da Merkaj (gol ed assist) e bestia nera dei ciociari (doppietta nel campionato passato). A segno pure Martini. Sudtirol sale a 5 e riscatta in parte il passo falso interno col Palermo.

La Reggiana muove la classifica (terzo risultato utile di fila, 5 punti) anche se non mancano i rimpianti per non aver saputo difendere il vantaggio di Lambourde dopo il botta e risposta tra Cisse (autore anche del 2-2) e Marras.

Bari e Sampdoria, che disastro

Nobili decadute. E’ proprio il caso di dirlo. Il Bari ha collezionato la terza sconfitta in 4 gare per mano del Palermo. Otto gol incassati e 2 segnati completano uno score imbarazzante. Serve la classica scintilla per recuperare il terreno perduto.

Il portiere Cerofolini del Bari

Ancora peggio la Sampdoria al quarto ko in altrettante partite. Un disastro vero e proprio per i blucerchiati incapaci neppure di sfruttare il rigore assegnato per fallo di Lucchesi su Cherubini. L’errore di Barak (parata di Thiam) pesa come un macigno. Il tecnico Donati non si sente in discussione: “Mi preoccupo quando la squadra non risponde”.

Male pure Empoli e Venezia battute da Pescara e Cesena: obiettivi per adesso ridimensionati. I toscani rimediano la seconda sconfitta nelle ultime 3 mostrando grandi difficoltà dopo la retrocessione. Un 4-0 che potrebbe lasciare il segno. Come anche lo scivolone interno del Venezia col Cesena.

Il Mantova in crisi

A destra Bani del Mantova

Terza sconfitta per i lombardi di Possanzini che hanno pagato il clima surreale dello stadio con i tifosi rimasti in silenzio. Al di là del risultato contro il lanciato Modena, il Mantova ha denotato problemi di gioco e mancanza di reazione. Certo il gol incassato dopo 1′ ha cambiato i piani ma le attese erano diverse. “Il silenzio sugli spalti non deve condizionarci perché in campo andiamo noi”, ha commentato sconsolato Possanzini.

Big-match Cesena-Palermo

Michele Mignani, trainer del Cesena

La quinta giornata si aprirà venerdì con la sfida tra imbattute Catanzaro-Juve Stabia. Il clou sabato alle 15 tra Cesena e Palermo con in palio il primato. Allo stesso orario il Frosinone cercherà di approfittare del momento difficile del Mantova ma guai a sottovalutare gli avversari. Sempre nel pomeriggio Avellino-Entella, Sudtirol-Reggiana e Venezia-Spezia. Alle 17.15 Monza-Padova e in serata la sfida tra deluse Bari-Sampdoria.

Il turno si chiuderà domenica. Prima con Modena-Pescara alle 17.15: gli emiliani cercheranno di confermarsi al comando sperando magari in un pari tra Cesena e Palermo. Alle 19.30 invece derby toscano Empoli-Carrarese. Molto delicato per gli uomini di Pagliuca.