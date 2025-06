Mosaico delle panchine: libere tre caselle, suspence-Frosinone

[VALZER] La squadra giallazzurra ancora senza allenatore a causa di un giugno molto particolare tra caso-Brescia, addio di Angelozzi e le posizioni di Vivarini e Greco. Come diesse spunta l'esperto Renzo Castagnini Oltre ai ciociari, mancano i tecnici di Pescara e della vincente dei playout Salernitana-Sampdoria

Se il Frosinone vuole creare un po’ di suspence in attesa della conferenza del presidente Maurizio Stirpe, ci sta riuscendo in pieno. La storia dell’allenatore che dovrà guidare i giallazzurri s’infittisce di giorno in giorno tra voci, indiscrezioni, dubbi ed ipotesi. Una sorta di fogliettone estivo che tiene col fiato sospeso i tifosi curiosi di sapere cosa ci sarà nel futuro.

Di sicuro c’è che il Frosinone è una delle 3 squadre (le altre sono il Pescara dopo l’addio di Baldini e la vincente dei playout Salernitana-Sampdoria) della Serie B ancora senza allenatore e con una situazione molto fluida. Ma, a parte gli scherzi, è un ritardo praticamente obbligato: il caso-Brescia, l’addio di Guido Angelozzi e le posizioni di Vincenzo Vivarini e Leandro Greco hanno frenato la ripartenza del club giallazzurro.

La situazione

Grande attesa per la conferenza stampa di Maurizio Stirpe

Il Frosinone fino al 18 maggio era concentrato sui playout da disputare con la Salernitana il 19 ed il 26. Nel giro di poche ore è cambiato tutto. Il lungo procedimento sui mancati pagamenti del Brescia ha congelato la classifica per quasi un mese. Solo l’11 giugno è arrivata la salvezza matematica. Poi il trasferimento di Angelozzi al Cagliari e la ridefinizione dell’assetto sono stati al centro dell’attenzione. A tal proposito Piero Doronzo dovrebbe essere il neo dg con un diesse d’esperienza: Renzo Castagnini in pole e l’idea Fabio Lupo.

Senza contare la posizione di Vivarini e Greco ancora sotto contratto e quindi sul libro paga della società. Situazione in evoluzione con Vivarini che potrebbe salutare: è il primo nome a Pescara per il dopo Baldini (in corsa pure Stellone e Giampaolo). Mentre Greco ha mercato tra campionato Primavera (Cagliari e Roma) e Serie C.

Federico Coppitelli

Insomma nodi da sciogliere prima di poter chiudere con il nuovo allenatore con le ipotesi Federico Coppitelli e Giorgio Gorgone in campo. Ma sarà fondamentale l’indicazione del nuovo direttore sportivo. Si era parlato addirittura di un clamoroso ritorno di Vivarini se il tecnico non riuscirà a trovare un’altra sistemazione.

Il mosaico va a comporsi

Alberto Aquilani

Nelle ultime ore sono stati ufficializzati Fabio Caserta al Bari, Alberto Aquilani al Catanzaro ed Ignazio Abate alla Juve Stabia. Si aggiungono ai vari Raffaele Biancolino (Avellino, confermato), Antonio Calabro (Carrarese, confermato), Michele Mignani (Cesena, conffermato), Guido Pagliuca (Empoli, nuovo), Davide Possanzini (Mantova, confermato), Andrea Sottil (Modena, nuovo), Paolo Bianco (Monza, nuovo), Matteo Andreoletti (Padova, confermato), Filippo Inzaghi (Palermo, nuovo), Davide Dionigi (Reggiana, confermato), Luca D’Angelo (Spezia, confermato) e Fabrizio Castori (Sudtirol, confermato).

Giovanni Stroppa

E’ fatta ma non ufficiali gli arrivi di Giovanni Stroppa al Venezia ed Andrea Chiappella all’Entella. La Salernitana se dovesse salvarsi potrebbe continuare con Pasquale Marino. Tutto in alto mare invece alla Sampdoria che al di là del risultato dei playout non dovrebbe andare avanti con Alberico Evani.