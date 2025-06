Nazionale e finali scudetto: la grande estate dello “Stadio del Nuoto”

[EVENTI] Importante rilancio per l'impianto frusinate, gestito ottimamente dalla Bellator Frusino. Oltre al collegiale dell'Under 16 di pallanuoto, la piscina ospiterà la fase conclusiva del campionato Juniores di pallanuoto che assegnerà il titolo tricolore. Intanto il 18 giugno gli azzurrini saranno ricevuti dal sindaco Mastrangeli. Ciliegina sulla torta: Mirko Spaziani confermato nello staff tecnico del Setterosa

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un’estate storica per lo Stadio del Nuoto di Frosinone, gestito ottimamente dalla Bellator Frusino. Un’estate di prime volte per la piscina del Casaleno, eccellenza dell’impiantistica sportiva ciociara e non solo. Oltre al collegiale della Nazionale Under 16 maschile di pallanuoto, a metà luglio lo Stadio del Nuoto sarà teatro delle finali scudetto Juniores B di pallanuoto.

Due eventi mai visti a Frosinone che si sta scoprendo sempre più amante della pallanuoto e degli sport natatori in genere. Un’occasione per dimostrare la capacità del capoluogo di ospitare appuntamenti di caratura nazionale ed internazionale. Merito della Bellator Frusino, da anni impegnata a lavorare con la Piscina Polivalente di viale Mazzini e lo Stadio del Nuoto per consentire a tanti giovani e di praticare al meglio gli sport natatori ma anche di poter assistere ad eventi di prim’ordine.

Gli azzurrini ricevuti dal Sindaco

La Nazionale arriverà a Frosinone martedì 10 e resterà fino al 19. I ragazzi, allenati dal tecnico Daniele Cianfriglia, sfrutteranno il soggiorno ciociaro per preparare gli Europei di categoria che si svolgeranno ad Istanbul in Turchia dal 7 al 13 luglio.

La presenza degli azzurrini sarà un motivo d’orgoglio e prestigio per il capoluogo. Tanto che il il 18 giugno alle ore 12.00 il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, riceverà in Comune i componenti della Nazionale ed i rappresentanti della Bellator Frusino. Un momento iconico: la città idealmente abbraccerà il gruppo che rappresenterà l’Italia nella rassegna continentale.

Frosinone si tinge di tricolore

Non solo la Nazionale, per la prima volta a Frosinone si assegnerà uno scudetto di pallanuoto. Dal 10 al 13 luglio, lo Stadio del Nuoto di Frosinone sarà teatro delle finali scudetto Juniores. Nell’impianto della Bellator Frusino saranno presenti le migliori 8 formazioni di categoria che si contenderanno il titolo di campione d’Italia.

Lo spettacolo sarà garantito con una 4 giorni di pallanuoto di altissimo livello. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della disciplina che sicuramente affolleranno gli spalti dello stadio. Frosinone dunque al centro del movimento pallanotista italiano.

La ciliegina sulla torta

Mirko Spaziani guida la squadra

Il bel momento della Bellator Frusino si completa con la conferma di Mirko Spaziani nello staff tecnico della Nazionale di pallanuoto femminile, guidata dal ct Carlo Silipo. Per il tecnico della prima squadra, già presente nello staff del Setterosa in qualità di videoanalista nell’ultima World Cup che si è svolta in Cina ad aprile, un riconoscimento importante al lavoro svolto finora. Mirko sarà nello staff del Setterosa anche a Barcellona in occasione degli impegni di preparazione al Mondiale che si svolgerà a luglio a Singapore.