Non c’è due senza… tre: Cittadini verso il ritorno. Idea-Rao per l’attacco

[CALCIOMERCATO] Il Frosinone vicino all'intesa con l'Atalanta per il terzo prestito del difensore centrale. Interesse per il giovane esterno offensivo del Napoli tra le rivelazioni dell'ultima Serie B

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ uno dei quei giocatori che ha ricostruito e rilanciato dopo una stagione segnata da un serio infortunio. E, al netto di qualche acciacco, è stato uno dei protagonisti della promozione con 25 presenze (14 da titolare e 11 in corsa) e altrettante prestazioni sempre a testa altissima. Ed oggi con la Serie A alle porte Max Alvini vuole continuare a puntare su un difensore centrale affidabile e con ampi margini di crescita. Giorgio Cittadini, 24 anni, è in procinto di sposare per la terza volta il Frosinone: secondo Sky Sport il club giallazzurro in queste ore è vicino ad un’intesa con l’Atalanta per un nuovo prestito stavolta con diritto di riscatto.

Un tassello per la difesa

La conferma del centrale bresciano è stato un obiettivo già all’indomani della promozione. Il diesse Renzo Castagnini ed Alvini hanno avuto sempre grande fiducia in Cittadini, riportandolo a Frosinone l’estate scorsa nonostante un infortunio che la stagione precedente lo aveva tenuto ai box per 227 giorni dal 13 agosto 2024 al 27 marzo 2025.

Cittadini in azione (Foto © Mario Salati)

Fondamentale anche la volontà del difensore. “Non nego che mi farebbe un enorme piacere potermi confermare qui a Frosinone. Abbiamo raggiunto un traguardo bellissimo e l’idea di restare mi entusiasma molto. Sentivo di dover qualcosa al Frosinone, ai suoi tifosi e al presidente Stirpe che mi ha rivoluto fortemente”, ha chiosato in un’intervista Cittadini.

Il centrale lombardo dunque sarà confermato in un reparto che già vanta i centrali Monterisi e J. Gelli e gli esterni A. e J. Oyono, Bracaglia Corrado. Corazziere di 192 centimetri, grande disciplina, grinta da vendere, marcatore arcigno e per questo piace così tanto ad Alvini. Del resto è cresciuto e ha esordito in Serie A e Europa League nell’Atalanta di Gasperini, maestro del gioco “uomo contro uomo” a tutto campo.

Gli altri prestiti

L’attaccante Fiori

Scontato il riscatto di Calò dal Cesena (si aspetta l’ufficialità, mercoledì scadranno i termini per le opzioni), sono in stand by le trattative per trattenere il centravanti Raimondo e il difensore Calvani. Entrambi dovrebbero aggregarsi con Bologna e Genoa per essere valutati dai rispettivi tecnici Tedesco e De Rossi. Inoltre Calvani è attenzionato anche dalla Fiorentina.

Nelle ultime ore intanto il Frosinone sta provando a riscattare l’esterno offensivo Fiori dal Mantova, approdato in Ciociaria a gennaio scorso. Contatti in corso. La società ciociara punta ad uno “sconto” su un riscatto ritenuto un po’ troppo alto (si parla di oltre 1 milione di euro).

Le altre mosse

Il diesse Renzo Castagnini

Il Frosinone ha sondato il Napoli per l’attaccante esterno-trequartista Emanuele Rao, classe 2006, rientrato dal prestito al Bari. Nonostante la retrocessione, il giocatore è stato tra i migliori nel suo ruolo del campionato. Sei reti (una proprio al Frosinone), 3 assist in 32 presenze e prestazioni sopra le righe.

Rao è seguito in Serie B da Benevento ed Arezzo ma il Napoli preferirebbe una squadra di A per testarlo nel massimo campionato. Quasi sicuramente partirà con gli azzurri in ritiro dove sarà valutato dal neo tecnico Max Allegri. Dopodiché potrebbe scattare un nuovo prestito.

Raduno e ritiro

Tracciata la rotta verso la Serie A con la definizione del raduno e del ritiro precampionato. La squadra di Alvini si ritroverà domenica 12 luglio presso l’Hotel ‘Fontana Olente’, base tradizionale dell’avvio di stagione che ospiterà la prima fase della preparazione. I giallazzurri sosterranno nella vicina “Città dello Sport” di Ferentino i classici test atletici e le prime sedute di allenamento fino al 19 di luglio.

Max Alvini

Nella giornata di lunedì 20 luglio, il gruppo raggiungerà il Terminillo, che per il secondo anno consecutivo farà da cornice al ritiro. Nella località reatina i giallazzurri proseguiranno la preparazione fino al 2 agosto, svolgendo due settimane di intenso lavoro tecnico, tattico e atletico. Esordio ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia il 16 agosto contro la Juve Stabia allo “Stirpe”. Dopo una settimana sarà già campionato con la “prima” contro la Juve sempre in casa. Durante il soggiorno al Terminillo, la squadra alloggerà presso l’Hotel Togo Palace, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno al Centro d’Altura ‘Enrico Leoncini’.