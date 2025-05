Operazione illecita e omesso controllo: la sentenza che inchioda il Brescia

[IL CASO] Le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale sul verdetto relativo i pagamenti irregolari di Irpef ed Inps da parte del club lombardo penalizzato di 4 punti e quindi retrocesso in Serie C. La "battaglia legale" del Frosinone con un intervento ad adiuvandum a favore della Procura

Una sentenza solida. Molto circostanziata dal punto di vista del diritto e del quadro probatorio. Che ha smontato pezzo per pezzo la difesa del Brescia e puntellato il castello di accuse della Procura federale (presente all’udienza con l’avvocato Alessandro D’Oria). Leggendo le motivazioni del verdetto, pubblicate a tempo di record dalla Figc, si evince come il Tribunale Federale Nazionale abbia messo all’angolo il Brescia, condannato a 8 punti di penalizzazione (4 da scontare in questa stagione ed altrettanti la prossima) e quindi alla retrocessione in Serie C. Con la conseguenza della salvezza del Frosinone e del nuovo playout tra Salernitana e Sampdoria.

Quindi in vista della Corte Federale, fissata per il 12 giugno, non sembrano esserci troppi margini per il club lombardo di ribaltare la sentenza sul caso dei pagamenti irregolari di Irpef ed Inps tramite crediti d’imposta risultati inesistenti all’Agenzia delle Entrate. Il Brescia presenterà ricorso entro il 6 giugno e sicuramente andrà avanti fino alla giustizia ordinaria (Tar e Consiglio di Stato) dove spera di ottenere un risultato positivo.

Le motivazioni

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha condotto il processo con argomentazioni ampie ed esaustive. A partire dalla legittimità della costituzione come parti terze del Frosinone (avvocato Giuseppe Febbo), della Sampdoria (avvocati Antonio e Carolina Romei, Carlo Vitalini Sacconi, Francesco De Gennaro e Francesca Foti) e della Salernitana (avvocato Eduardo Chiacchio e dottor Massimiliano Dibrogni). Fino alla tempistica del procedimento molto contestata dal Brescia ma ritenuta pienamente regolare dal Tribunale.

Massimo Cellino

Le 70 pagine della memoria difensiva, presentate dai legali del Brescia (Giorgio Altieri, Ida Blasi e Valentina Guzzanti), non sono bastate per convincere il collegio del Tribunale composto da Roberto Proietti, Pierpaolo Grasso, Giuseppe Rotondo, Francesca Paola Rinaldi. Carlo Purificato, Luca Voglino e Paolo Fabricatore.

Dopo aver respinto tutte le eccezioni presentate dal Brescia ed aver effettuato un excursus giuridico sulle compensazioni in materia fiscale, il Tfn ha dimostrato sia l’illecito della società che le responsabilità dei dirigenti Massimo Cellino ed Edoardo Cellino. In pratica la compensazione è consentita solo se il debitore e il titolare del credito coincidono. Nel caso del Brescia, i “crediti Iva” non erano maturati direttamente dalla società sportiva, bensì ceduti (al 77% del valore nominale) da una società terza (Gruppo Alfieri SPV).

Compensazioni illegittime

Il Brescia condannato per debiti con l’Inps

“In definitiva, le compensazioni operate dalla odierna deferita devono ritenersi del tutto illegittime, con la conseguenza, riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate che l’estinzione del debito relativo ai contributi Inps e alle ritenute Irpef dei mesi novembre 2024-febbraio 2025, non si è verificata – scrivono i giudici – Né, per giungere a conclusioni diverse, può valere quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla circostanza che il sistema informatico, a fronte delle suddette compensazioni, avrebbe generato le relative quietanze di pagamento, e che, pertanto, i debiti Inps e Irpef dovrebbero ritenersi estinti, residuando il solo diritto di Agenzia delle Entrate di recuperare il credito illegittimamente compensato”.

Secondo il Tfn invece l’esposizione nei confronti del Fisco è rimasta nel suo ammontare. “E, poiché l’ordinamento sportivo, al fine di garantire la par condicio tra le società, impone la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’Inps entro determinati termini (e ciò anche come indice della stabilità economica e finanziaria delle società), è evidente che le operazioni poste in essere dalla società deferita non hanno in alcun modo definito i suddetti rapporti proprio perché, come detto, a prescindere dal nome che le si voglia dare, è tutt’oggi in essere”, chiosano i giudici.

L’Agenzia delle Entrate ha certificato l’inesistenza dei crediti

Per i magistrati l’estinzione di un debito non può avvenire a seguito di un semplice rilascio di un modello di quietanza da parte di un sistema informatico in attesa delle opportune verifiche, a prescindere dall’esistenza di un pagamento effettivo. “Il che vale anche per i contributi Inps, atteso che il Durc, depositato e tanto invocato dai deferiti, ha espressamente, nel medesimo documento, una validità di 120 gironi, così confermandone la natura provvisoria in attesa dei controlli effettivi“.

Nessun controllo sul Gruppo Alfieri

Il Tfn ha smontato la tesi della “buonafede” e della “truffa subita”. I giudici hanno ritenuto che il Brescia avrebbe dovuto verificare preventivamente l’affidabilità del soggetto dal quale ha acquisito i crediti d’imposta. “E’, difatti, principio pacifico nell’ordinamento statale (sub specie di culpa in eligendo) e federale che ogni condotta di omesso controllo e vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive comporti responsabilità – si legge nelle motivazioni – Detti obblighi sono stati del tutto disattesi dagli odierni deferiti. Gli stessi, difatti, in assenza di qualsivoglia minima attività di verifica e di controllo in ordine alla idoneità e serietà dei soggetti coinvolti, hanno proceduto ad acquistare, il medesimo giorno delle scadenze federali, crediti per oltre un milione di euro da utilizzare per l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali”.

Lo stadio “Rigamonti”, casa del Brescia

“La condotta è ancor più grave se solo si consideri che per comprendere la realtà dei fatti, o quantomeno per ingenerare un dubbio sulla legittimità dell’operazione, sarebbe bastato estrarre una semplice visura camerale, dalla quale, come si è innanzi detto, emergevano circostanze tali da consentire di comprendere l’inaffidabilità della società Gruppo Alfieri SPV s.r.l., o comunque da suggerire ulteriori e più approfondite verifiche”. I giudici hanno inoltre ribadito il principio della sanzione (2 punti per ogni inadempienza, Irpef ed Inps sono violazioni separate) fissato sin dal precedente della stagione scorsa relativo al Taranto.

La posizione del Frosinone

Il club giallazzurro non è rimasto a guardare e in data 23 maggio motivava l’atto di intervento ad adiuvandum nel procedimento disciplinare, chiedendo “al Tribunale di dichiarare la responsabilità del Brescia rispetto agli addebiti disciplinari contestati in atti, con applicazione della sanzione, a carico della predetta società, della penalizzazione di n. 4 punti in classifica o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a n. 1 punto di penalizzazione, da scontarsi, in ogni caso, nella presente stagione sportiva”.

Una posizione quella del Frosinone e della Sampdoria e che il Tribunale ha ritenuto legittima. “L’eventuale penalizzazione del Brescia avrebbe l’effetto di riconoscere, al Frosinone, il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2025-2026 senza dover disputare i play out, e alla Sampdoria la possibilità di mantenere il proprio status nella B attraverso lo spareggio–salvezza con la Salernitana – hanno sottolineato i giudici – Alla stregua dei suddetti principi, il Tribunale ritiene ammissibili gli interventi, attesa la sussistenza di un loro interesse giuridicamente rilevante, dato sia dalla natura della sanzione applicabile nei confronti del Brescia e sia dalla decisione sul deferimento che potrebbe ripercuotersi sulla classifica finale delle stesse società”.

Tuttavia incassato il primo risultato, il Frosinone ha tenuto un profilo molto basso senza commentare la sentenza o lasciarsi andare a dichiarazione di nessun tipo. La squadra di Bianco continua ad allenarsi aspettando l’esito del secondo grado e la disputa dei playout. Dopodiché se la penalizzazione sarà confermata, potrà esultare ed iniziare a pensare al futuro.