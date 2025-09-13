Padova cucinato alla… ciociara: Palmisani e Bracaglia regalano la vetta

[LA PARTITA] Successo pesantissimo per il Frosinone all'Euganeo. Decisivi i due "canterani": il portiere di Alatri ha salvato più volte il risultato; il difensore frusinate autore del gol-vittoria. La squadra di Alvini ha offerto sprazzi di bel gioco ma ha soprattutto confermato la grande solidità con il quarto clean sheet di fila tra campionato e Coppa Italia. Infortunati F. Gelli e Kone

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

PADOVA-FROSINONE 0-1

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Bracaglia (F) al 37’ p.t.

PADOVA (3-5-2)

Fortin; Faedo (dal 32′ s.t. Silva), Sgarbi, Perrotta; Capelli, Harder (dal 21′ s.t. Di Maggio), Crisetig (dal 21′ s.t. Buonaiuto), Varas, Barreca (dal 27′ s.t. Favale); Lasagna, Bortolussi

PANCHINA Mouquet, Sorrentino, Baselli, Ghiglione, Villa, Tumiatti

ALLENATORE Andreoletti

FROSINONE (4-2-3-1)

Palmisani; Monterisi, Calvani, Cittadini (dal 1′ s.t. A. Oyono), Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis (dal 27′ s.t. Kvernadze), F. Gelli (dal 25′ p.t. Kone, dal 27′ s.t. Cichella), Masciangelo; Zilli (dal 10′ s.t. Raimondo)

PANCHINA Lolic, Pisseri, J. Gelli, Grosso, J. Oyono, Dixon, Vergani

ALLENATORE Alvini

ARBITRO Di Marco

ASSISTENTI Barone-Rinaldi

AMMONITI Cittadini (F), Barreca (P), Bracaglia (F) per gioco scorretto

NOTE paganti 2406, incasso di 27.215,20 euro; abbonati 4.277, quota non comunicata. Tiri in porta 9-13. Tiri fuori 4-8. In fuorigioco 2-2. Angoli 6-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’

E’ stata la partita perfetta secondo la filosofia del presidente Maurizio Stirpe che vuole in squadra giocatori giovani e possibilmente ciociari. Decisivi infatti Palmisani e Bracaglia, originari rispettivamente di Alatri e Frosinone: il primo ha salvato il risultato in più di un’occasione (prodigioso due volte nel primo tempo); il secondo è stato l’autore del gol-vittoria con un sinistro d’antologia. E così il Frosinone ha sbancato l’Euganeo di Padova, salendo in testa alla classifica a quota 7.

La squadra giallazzurra comunque ha offerto sprazzi di bel gioco, sprecando però troppe occasioni. Tuttavia, come nelle precedenti uscite, ha dimostrato grande solidità difensiva: non a caso ha collezione il 4 clean sheet di fila tra Coppa Italia e campionato. Premiati il coraggio e le scelte del tecnico Alvini che ha effettuato un massiccio turnover in vista degli impegni ravvicinati (venerdì l’anticipo col Sudtirol e poi martedì la Coppa Italia a Cagliari).

L’ANALISI DELLA SFIDA

Rivoluzione-Alvini

Una ripresa del campionato all’insegna della rivoluzione, dopo la sosta. Alvini ha cambiato più di mezza squadra. Un po’ per scelta ed un po’ per necessità. Le assenze hanno pesato con Marchizza e Barcella che si sono aggiunti ai vari Sherri, Gori, Corrado e Biraschi. Il tecnico inoltre ha lasciato in panchina i 4 nazionali (A. e J. Oyono, Kvernadze e Raimondo).

Il centrocampista Calò, pedina inamovibile

Ridisegnata dunque la difesa con l’esordio di Cittadini al centro accanto a Monterisi al rientro dopo gli acciacchi delle settimane scorsa. Calvani, reduce dalla squalifica, dirottato a destra. Confermati Bracaglia, schierato a sinistra e ovviamente il portiere Palmisani.

A centrocampo Koutsoupias e Calò intoccabili. Due novità sulla trequarti: a sinistra spazio a Masciangelo, una scelta più conservativa rispetto a Kvernadze; al centro debutto dal 1′ per F. Gelli. Prima volta a titolare anche per il centravanti Zilli. Modulo 4-2-3-1 con le solite variazioni sul tema a cui ha abituato Alvini.

Andreoletti serve la… Lasagna

Andreoletti invece ha puntato su un assetto con due punte come Bortolussi e Lasagna che a dispetto delle parole della vigilia (“Non ha i 90 minuti”, aveva detto il tecnico) è stato lanciato dall’inizio. A centrocampo fiducia ad Harder. Nel 3-5-2 Faedo, Sgarbi e Perrotta sono state le sentinelle davanti al portiere Fortin.

L’ingresso in campo delle squadre

A centrocampo Capelli e l’esperto Barreca sulle fasce con Harder, Crisetig (dentro in extremis per l’infortunio di Baselli nel riscaldamento) e Varas nella zona delle grandi manovre. In attacco come detto la coppia Bortolussi-Lasagna. Non mancano le assenze anche tra i veneti: oltre agli squalificati Fusi e Papu Gomez, fuori causa Bacci, Belli, Seghetti, Pastina e Baselli.

Ennesimo infortunio: ko F. Gelli dopo 23′

Il Frosinone nel primo tempo ha tenuto il pallino del gioco (58 per cento di possesso) cercando di irretire gli avversari. Ma almeno fino al gol di Bracaglia al 37′ non è stato mai troppo pericoloso (fuori misura le conclusioni dalla distanza di Masciangelo e Calò).

Gelli si è infortunato (Foto © Mario Salati)

Buono l’approccio, buone alcune trame grazie anche al gioco sulle fasce di Ghedjemis e Masciangelo che spesso hanno tagliato il campo scambiandosi posizione. Sempre ordinato e temibile sulle palle inattive Calò, vivace Koutsoupias. Bracaglia sulla sinistra ha cercato di non far rimpiangere Marchizza e ci è riuscito. Jellato Alvini che dopo 23′ ha perso per un problema muscolare F. Gelli. Ennesimo infortunio. Al suo posto esordio per Kone.

Palmisani-Bracaglia, ciociari alla ribalta

Il Padova come da copione ha puntato a lanciare in profondità Lasagna (specialità della casa) ma alla fine i pericoli sono arrivati grazie a Varas a suo agio tra le linee e spina nel fianco della difesa ciociara. Ci è voluto un super-Palmisani per tenere a galla il Frosinone sui tiri di dell’equadoregno all’8′ ed al 35′.

La gioia di Bracaglia

La squadra giallazzurra è stata brava e fortunata a colpire nel momento giusto con Bracaglia (gran sinistro da fuori area) dopo una bella combinazione Calvani-Zilli. A quel punto il Padova ha accusato il colpo ed il Frosinone è andato vicino al raddoppio 4 volte con Monterisi, Koutsoupias, Masciangelo e Kone. Clamorosa la chance sprecata dal greco che in piena area ha calciato centrale tra le braccia di Fortin dopo la percussione di Ghedjemis. Un errore costato il raddoppio che avrebbe blindato il risultato.

Grande solidità

Dopo l’intervallo, Alvini ha mosso le pedine. Dentro A. Oyono e fuori Cittadini (ammonito). Calvani è tornato al centro della difesa. Il Frosinone è ripartito forte sulla falsariga del finale di primo tempo ed ha avuto 3 occasioni per raddoppiare con Monterisi, Calò e Zilli. Ghiotta quella fallita dall’ex Cesena dopo un’altra azione travolgente di Ghedjemis. A tu per tu con Fortin, Calò ha tentato un improbabile “scavetto” finito fuori.

I festeggiamenti dei frusinati dopo il successo

Il Padova con la forza dei nervi ha provato a riprendere in mano la partita ma a parte qualche cross ed un paio di tiri senza pretese di Lasagna non ha impensierito più di tanto il Frosinone che al 27′ ha dovuto sopperire all’ennesimo stop di Kone sostituito da Cichella. Andreoletti le ha tentate tutte schierando tutti i giocatori offensivi (Di Maggio, Buonaiuto e Silva). Alvini ha risposto con gli innesti di forze fresche (Raimondo e Kvernadze).

Il Frosinone non ha arretrato di un centimetro e si è difeso con il solito ordine. Ed anzi in contropiede allo scadere ha avuto un’altra palla-gol con Koutsoupias che ha sparato addosso a Fortin. In pieno recupero brividi sulla schiena dei 200 tifosi frusinati: l’arbitro Di Marco ha assegnato un rigore al Padova dopo un contrasto Palmisani-Perrotta ma il Var ha fatto fa chiarezza con il tocco decisivo del portiere sul difensore veneto. Lo stesso Palmisani ha evitato il pari sul piatto di Silva.