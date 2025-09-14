Palmisani e Bracaglia, quelle belle speranze a chilometri zero

[IL CALCIO FATTO IN CASA] L'ottimo momento del Frosinone è figlio anche dell'esplosione dei due giocatori ciociari cresciuti nel vivaio. Lanciati nell'undici titolare nel segno della politica del presidente Maurizio Stirpe che punta sui giovani della provincia. Due belle storie, tutti i segreti, l'importanza dei tecnici e delle famiglie

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Il calcio fatto in casa. Da costruire pezzo dopo pezzo. Il calcio delle speranze e della bontà delle idee. Della perseveranza. Il calcio a chilometri zero. Un po’ come il profumo delle fettuccine della mamma, da sempre le più buone. Alla faccia delle imitazioni.

Nel Frosinone di mister Max Alvini che vince in casa del Padova e viaggia a 7 punti in 3 partite in vetta alla classifica tra le emiliano-romagnole Modena e Cesena (a proposito di fettuccine), zero gol incassati nelle uscite ufficiali, buon calcio espresso nonostante la falcidia di infortuni non conosca fine (auguri a Kone e Gelli e a tutti gli altri dell’infermeria), ci sono le storie dei ciociari Lorenzo Palmisani, nato ad Alatri, gigante buono del 2004 e Gabriele Bracaglia, frusinate doc, un granatiere del 2003.

La gioventù che piace a Stirpe

Il presidente Maurizio Stirpe

Belle storie che si sposano soprattutto con belle risposte. Musica per le orecchie del presidente Maurizio Stirpe che, nel consueto appuntamento del festival dello Sport Raccontato a Veroli, nello scorso mese di luglio, lanciò la stimolante idea: vedere in campo nel Frosinone del futuro quanti più giocatori ciociari, anche nelle Giovanili. Boom. I nomi il massimo dirigente li aveva ben stampati nella mente, oltre a Bracaglia e Palmisani, i vari Befani e Schietroma che si fanno largo con la Primavera 1.

Lorenzo Palmisani

E si sa che quando il Presidente del Frosinone dice una cosa che sembra anonima anche tra gli applausi – nel contesto di un’amabile intervista di un’ora e mezza – non è necessario nemmeno soppesarla o rifletterci. E’ una indicazione per i dirigenti, per i tecnici, per il lavoro di scouting. Serve solo mettersi in movimento. Stimolante idea, vero. Ma anche il percorso unico e necessario attraverso il quale poter dare risposte ai principi di sostenibilità che il massimo dirigente giallazzurro detta e auspica da anni.

Il valore dei tecnici, il pluvalore delle famiglie

Luigi Marsella

Loro due, Palmisani e Bracaglia, sono praticamente cresciuti dall’età di 10 anni nel settore giovanile giallazzurro del quale hanno scalato tutti i gradini delle Under, per poi arrivare in Primavera (hanno vinto insieme il primo campionato Primavera 2 con mister Giorgio Gorgone allenatore) e sbarcare nell’orbita della in prima squadra, anche se in tempi differenti.

Tanti gli allenatori che, dalla Scuola Calcio fino alla Primavera, hanno forgiato i due ragazzi. Da Maurizio Penna a Maurilio Trimani, da Giorgio Galluzzo a Davide Di Michele, da David D’Antoni (ex giocatore della prima promozione in serie B) a Luigi Marsella fino a Giorgio Gorgone.

Giorgio Gorgone

Tutti hanno dato qualcosa ai due ragazzi, da tutti i tecnici entrambi hanno saputo assorbire tanto, aggiungendo la loro parte. Ma soprattutto i ‘nostri’ alle spalle hanno due famiglie presenti, interessate, con profondi valori morali ed allo stesso tempo discrete. Rappresentano sempre il valore aggiunto per la crescita di un figlio.

Come scalpitano i baby della ‘vecchia guardia’

La gioia di Bracaglia dopo la rete a Padova

Gabriele alle spalle, con la maglia del ‘cuore’, ha un anno in più dell’amico-collega-conterraneo. Vanta 29 partite di serie B (26 lo scorso anno) e 2 gol: uno di testa al Palermo lo scorso anno sotto la Nord e quello a Padova di un sabato di settembre, dalla mattonella griffata-Marchizza (il gol all’Avellino del 2-0) che ha sostituito in maniera sontuosa. La stagione della terza parentesi in serie A si è affacciato al professionismo con il Renate allenato da Pavanel, in serie C1: 17 presenze per lui e 1 gol.

Lorenzo è la sorpresa. Perché aveva la targhetta del giocatore ‘nell’orbita’. E cioè costantemente terzo portiere della prima squadra. Terzo in serie A da gennaio in poi dopo la parentesi da dimenticare di Olbia dove arrivò tardi e il posto era già occupato e testato, terzo lo scorso anno da febbraio a maggio dopo quella di Lucca chiusasi con 19 presenze a fine gennaio.

Palmisani in campo

Il terzo è un ruolo ibrido: ti fa pensare di essere quello che vorresti ma per volerlo davvero devi metterlo in pratica. Quindi devi giocare. Come Pierluigi Frattali – oggi nello staff giallazzurro – che un bel giorno, lasciato il Frosinone che era diventato per lui una sorta di comfort-zone ma con poche presenze, seppe rimettersi in discussione e mettere in collezione una buona carriera da primo.

Siamo piccoli ma cresceremo

Ernesto Salvini (Foto © Giornalisti Indipendenti)

Vestire quella maglia giallazzurra per loro due – che nel Frosinone sono nati calcisticamente, cresciuti, hanno bagnato quella maglia di sudore, che del Frosinone conoscono anche la pressione dell’acqua nelle docce e di Frosinone conoscono anche le buche – non è stato affatto facile. Appartengono, pur se giovanissimi, alla ‘vecchia guardia’ del settore giovanile, a quella che si fece le ossa sotto la gestione dell’allora direttore generale Ernesto Salvini e dei suoi collaboratori.

Alessandro Frara

E poi negli ultimi anni sono ulteriormente cresciuti sotto l’ala del responsabile del settore giovanile Alessandro Frara con il quale hanno vinto il campionato Primavera 2 e poi si sono salvati nel Primavera 1. E con il motto di ‘siamo piccoli ma cresceremo’ nel corso di questi anni di militanza piano piano hanno iniziato a togliersi belle soddisfazioni con la maglia della squadra del cuore.

L’esordiente di ghiaccio

Un intervento in uscita di Palmisani

Il portiere di Alatri è imbattuto in serie B e nello spezzone di Coppa Italia giocato a Monza dopo l’infortunio di Sherri. Bravissimo a farsi trovare pronto nel momento meno atteso. Le sue presenze sono state un crescendo rossiniano in fatto di coefficiente di difficoltà: ordinaria amministrazione con l’Avellino ma sempre grande sicurezza, qualche matassa più complicata da sbrogliare al ‘Barbera’ di Palermo dove ha superato a pieni voti la prova dei 30.000 che gli ululavano nelle orecchie, ottima ad abbondante la prestazione all’Euganeo di Padova.

L’ex direttore Guido Angelozzi

Le mezze stagioni in serie C tra una serie di difficoltà anche ambientali non ne hanno mai fiaccato le certezze. Anzi, hanno fortificato la tempra. Tra le doti, oltre a quelle fisiche che gli permettono di svettare nelle traiettorie alte, c’è l’esplosività tra i pali (in Primavera si è rivelato anche un para-rigori) e una calma invidiabile che deve spalmare su tutta la durata della gara, senza abbassare mai la tensione. Può migliorare nella gestione con i piedi, la ‘salida lavolpiana’ ormai è nell’abecedario di ogni allenatore.

La duttilità del difensore

Bracaglia in azione (Foto © Mario Salati)

Il difensore un anno fa sembrava destinato a tornare in serie C alla fine del mercato, il ko di Cittadini in Coppa Italia lo convinse che la partenza non sarebbe stata la cosa migliore. Lungimiranza del Club giallazzurro in ogni caso per entrambi. Per Bracaglia che, grazie anche al lavoro dell’ex direttore Angelozzi e del suo staff, ha saputo tenere la barra a dritta la stagione scorsa dove il buio sembrava più buio che mai tra cambi di allenatori, di moduli, di metodi, di parole. E per Palmisani, che l’attuale responsabile dell’area tecnica del Cagliari non ha mai abbandonato, facendolo tornare sotto l’ala del Frosinone dopo metà stagione.

La cura-Alvini e quella della partita vera hanno migliorato il difensore di Frosinone sotto il profilo della tenuta fisica, della velocità e della duttilità. In queste prime tre partite è entrato in corsa con l’Avellino al posto di Raimondo, ha giocato da difensore centrale a Palermo per l’intero match in coppia inedita con l’esordiente Jacopo Gelli, ha fatto il terzino a Padova. Lui c’è sempre.

Il tecnico Max Alvini

Il futuro? In 4 parole: Dipende solo da loro. Da come sapranno moltiplicare il loro valore con presenze e prestazioni. Ma anche da come sapranno assorbire i momenti difficili. Il Frosinone alle belle speranze a chilometri zero ci crede, sotto a chi tocca.