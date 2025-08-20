Palmisani-Iannarilli, “derby” di Alatri tra i pali di Frosinone-Avellino

[IL MOTIVO] Alvini e Biancolino nelle mani di due portieri ciociari, originari della stessa città. Il numero uno giallazzurro è all'esordio in Serie B ed avrà una grande occasione per mettersi in mostra. L'estremo difensore degli irpini è tra i più esperti ed affidabili della cadetteria

Alessandro Salines Lo sport come passione

“In ogni stadio c’è una storia…”, canta Tiziano Ferro. Domenica sera lo “Stirpe” racconterà una curiosa storia di calcio e non solo incastonata nell’attesa Frosinone-Avellino, valida come prima giornata del nuovo campionato di Serie B. Protagonisti i portieri Lorenzo Palmisani, Antony Iannarilli e la “mitologica” Alatri dove sono nati e cresciuti. Ed hanno mosso i primi passi tra i pali. La partita, già ricca di contenuti, vivrà anche su questo particolare “derby” ciociaro che si disputerà a colpi di parate.

E’ la storia di 2 ragazzi che con passione, talento e la tipica tigna ciociara sono partiti dalla provincia e sono arrivati nel calcio che conta. Percorsi diversi comunque. Se non altro per la differenza d’età. Palmisani a 21 anni sarà all’esordio in Serie B, Iannarilli disputerà la gara numero 107 tra i cadetti in una carriera importante che lo pone tra i portieri migliori della “B”.

Palmisani-Iannarilli, il confronto

Palmisani festeggia con la Primavera del Frosinone la promozione

Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Palmisani è stato campione europeo Under 19 con l’Italia di Bollini e “Best Awards” come miglior portiere Primavera nel 2023. Domenica scorsa a Monza in Coppa Italia ha esordito in prima squadra sostituendo Sherri. L’infortunio dell’estremo difensore albanese lo lancerà contro l’Avellino. Un esordio in Serie B davanti ai propri tifosi: roba da sogno per Palmisani cresciuto con il giallazzurro sulla pelle. La grande occasione per iniziare a dimostrare il suo valore dopo un impatto poco fortunato nel calcio professionistico con i prestiti ad Olbia e Lucca.

Un intervento in tuffo di Iannarilli

Iannarilli, 34 anni, è uno dei pilastri dell’Avellino, protagonista della promozione in Serie B la scorsa stagione. Tanto che il club irpino gli ha rinnovato il contratto fino al 2027. A Frosinone comincerà l’ennesima stagione della sua lunga carriera (440 gare tra i “prof”), iniziata ad Alatri e poi proseguita alle giovanili della Lazio fino alla prima squadra (panchine in Serie A ed in Europa League). Ha vinto la bellezza di 4 campionati, 2 Coppe Italia ed altrettante Supercoppe tra Salernitana, Ternana (eletto miglior portiere del torneo) ed Avellino. Una garanzia.

Talento e tigna

Palmisani domenica esordirà contro l’Avellino

Palmisani e Iannarilli hanno in comune talento e tigna anche se ovviamente il portiere del Frosinone deve dimostrare ancora tanto. Al contrario del numero uno dell’Avellino, ormai un veterano del ruolo. Il club giallazzurro crede molto nelle potenzialità di Palmisani tanto da inserirlo in pianta stabile in prima squadra. Un portiere che in Primavera ha effettuato un ottimo percorso conquistando la promozione e poi la salvezza. Le esperienze negative ad Olbia e Lucca potevano segnarlo. Ed invece ha continuato ad allenarsi con grande impegno e professionalità. Ed ora sta raccogliendo i frutti.

Iannarilli è addirittura un esempio di determinazione, caparbietà e passione. Il 24 febbraio del 2013 a Lucca un brutto incidente nella gara tra il Borgo a Buggiano e la Salernitana. Uno scontro violento, la milza spappolata ed un delicato intervento chirurgico. “Sono stato salvato da medici bravissimi, ho rischiato di non tornare a casa – ha ricordato Antony in un’intervista – E’ stato brutto anche perché non sapevo se potevo tornare a giocare”. Ed invece è tornato più forte e motivato.

Una parata di Iannarilli

Ai tempi del Gubbio invece la gioia di segnare un gol, fatto eccezionale per un portiere. “Momenti che ancora mi fanno venire i brividi”, ha svelato. Il portiere dell’Avellino coniuga esperienza, temperamento e qualità tecnico-atletiche non indifferenti. La stagione scorsa ha avuto un rendimento straordinario con 32 presenze e solo 24 reti subite. Tredici clean sheet.

“In ogni stadio c’è una storia…”.