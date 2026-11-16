Panchina d’Oro, trionfa Alvini: “Il premio più bello per un allenatore”

[SEMPRE AL... MAX] Dopo la promozione della stagione scorsa, il tecnico del Frosinone conquista il premio riservato al miglior allenatore della Serie B con 26 voti su 43. "È un motivo di grande felicità, soprattutto perché arriva dai colleghi". Ma il pensiero resta rivolto alla salvezza: "Andare oltre oggi sarebbe dannoso"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un riconoscimento che vale ancora di più perché arriva dai colleghi, da chi vive quotidianamente il calcio, conosce le difficoltà e le responsabilità del mestiere di allenatore. Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone delle meraviglie, conquista la Panchina d’Oro della Serie B, aggiudicandosi il premio con 26 voti sui 43 pervenuti. Un risultato importante, che certifica il grande valore del lavoro svolto e rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’allenatore giallazzurro che nell’ultima Serie B è stato promosso mettendo in vetrina un calcio di altissimo livello e schierando la squadra più giovane del campionato.

La consegna del premio si è svolta al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, nell’ambito della 35ª edizione della Panchina d’Oro. Sempre per la Serie B al secondo posto si è classificato Giovanni Stroppa piazzatosi primo nel campionato scorso alla guida del Venezia. Terzo gradino del podio è andato ad Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro nel torneo passato. Curiosamente sia Stroppa che Aquilani sono stati esonerati nelle settimane scorse dal Venezia e dal Sassuolo.

L’emozione di Max

Alvini ha accolto il riconoscimento con emozione, sottolineando soprattutto il valore di un premio assegnato attraverso il voto degli altri allenatori: “Riceverlo davanti a tanti colleghi è un motivo di grande soddisfazione. Il riconoscimento porta il mio nome, ma non mi sento solo in questo: dietro ci sono tante persone, ringrazio davvero tutti”, ha sottolineato Alvini terzo allenatore del Frosinone ad aggiudicarsi la Panchina d’Oro dopo Roberto Stellone e Fabio Grosso.

Alvini con Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, e Mario Beretta, numero uno del settore tecnico della Figc

Parole che raccontano il significato attribuito dal tecnico a un riconoscimento che considera il più prestigioso per chi svolge questo ruolo: “Per un allenatore vincere la Panchina d’Oro è il riconoscimento più bello da ricevere”, ha continuato Alvini. Una soddisfazione ancora maggiore proprio perché arriva da chi conosce direttamente il lavoro quotidiano sul campo.

La gioia per il premio, tuttavia, non cambia le priorità del Frosinone. Alvini mantiene i piedi ben saldi a terra e indica nella permanenza in categoria l’obiettivo imprescindibile della stagione. “È sicuramente un avvio inaspettato, ma questo non deve che essere l’inizio di un percorso: dobbiamo continuare su questa strada“, ha spiegato, chiarendo poi che non è ancora il momento di guardare oltre.“L’obiettivo primario resta la salvezza. Una volta conquistata, hai la possibilità di strutturarti ancora meglio per tracciare una strada più importante.Oggi fare discorsi che vanno oltre la salvezza è dannoso”, ha chiosato Alvini.

Alvini ringrazia la società

I direttori Piero Doronzo e Renzo Castagnini

Il tecnico ha voluto inoltre riconoscere il ruolo della società nella sua esperienza in Ciociaria, a partire dal direttore sportivo Renzo Castagnini, che ha fortemente voluto il suo arrivo, fino al presidente Maurizio Stirpe. “A Frosinone c’è una grande visione del presidente Stirpe, che ti permette di lavorare bene – ha puntualizzato Alvini -. Ora c’è una proprietà importante americana.Proprio per questo è importante salvarsi, per strutturarsi e fare un percorso significativo per il futuro”.

Infine, un pensiero speciale per Coverciano e Firenze, luoghi dal significato particolare per chi vive di calcio: “Firenze è una delle città più belle del mondo. Coverciano per un allenatore è il tempio del calcio, è bellissimo. Quando entri a Coverciano, per chi ama questo sport, l’aria è diversa”, ha proseguito Alvini,

Maurizio Stirpe (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Una giornata da ricordare per Alvini, dunque, che porta a casa uno dei riconoscimenti più prestigiosi della categoria senza perdere di vista la realtà del presente. La Panchina d’Oro è un premio da celebrare, ma per il tecnico la strada resta tracciata: prima la salvezza, poi la possibilità di costruire qualcosa di ancora più ambizioso.

Gli altri riconoscimenti

Alvini sul palco del settore tecnico della Figc

Per la Serie A la Panchina d’Oro per la stagione 2025-26 è andata a Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter si è aggiudicato il riconoscimento, assegnato dai colleghi allenatori con 16 voti su 43, precedendo Cesc Fabregas, allenatore del Como, secondo con 12 preferenze, e Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, terzo con 9 voti.

Per Chivu il premio arriva al termine di una stagione straordinaria, la prima alla guida di una squadra di Serie A, culminata con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia sulla panchina nerazzurra. Il rumeno, ex difensore di Inter e nazionale, era stato promosso dalla formazione Primavera per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. “È sempre speciale ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi – ha detto Chivu dopo la premiazione -. Ringrazio la società, lo staff e i giocatori che trasformano quello che facciamo. Ringrazio la mia famiglia, che mi è sempre vicina soprattutto nelle sconfitte”.

Cesc Fabregas

Panchina d’Oro di Serie C a Francesco Tomei dell’Ascoli. Secondo posto a Fabio Gallo del Vicenza e terzo a Cristian Bucchi dell’Arezzo. Premio Speciale `Mino Favini´ dedicato al calcio giovanile a Matteo Silvestri del Sassuolo che lo scorso anno era all’Empoli. Panchina d’Oro per la Serie A Women a Luca Rossettini della Roma. Davide Sassarini del Napoli secondo, mentre Giampiero Piovani dell’Inter è arrivato terzo.

Panchina d’Oro per la Serie B Femminile: vince Selena Mazzantini del Como 1907 davanti a Roberto Rossi del Cesena e Nicoletta Matta del Lumezzane. Panchina d’Oro per il Futsal: Serie A Maschile Diego Rios della L84, mentre per il Futsal Serie A Femminile ha vinto il premio Cataldo Guarino del Bitonto.