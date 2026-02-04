Panchine girevoli in Serie A e B ma i cambi non pagano moneta pesante

[L'INCHIESTA] Anche in questa stagione non manca il valzer degli allenatori da parte di quei club che hanno avuto difficoltà. Sei avvicendamenti nel massimo campionato ed altrettanti nei cadetti. A parte Spalletti alla Juve, gli altri non hanno impresso la svolta alle rispettive squadre. Ultimi movimenti a Pisa con l'arrivo di Oscar Carl Niclas Hiljemark e a Verona con la promozione dell'ex canarino Paolo Sammarco

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Salta la panchina? Sì, no, forse. E se non ora quando? Cambiare in corsa non è mai una decisione che direttori e presidenti prendono a cuor leggero. Cambiare vuol dire che qualcosa si è sbagliato, più o meno. E cambiare significa trovarsi nella condizione di evitare rivoluzioni, tecniche o tattiche che siano, che non fanno mai bene.Cambiare equivale ad aggiungere cifre a bilancio. E cambiare non sempre è sinonimo di riuscire nell’intento migliore.

Senza considerare che qualche volta sarebbero da cambiare tutti i giocatori oltre all’allenatore. Cosa che, come vedremo, in Serie B è molto praticata. In sostanza emerge che, nella stagione in corso, tra Serie A e B solo la Juventus nel cambio Tudor-Spalletti ha impresso una virata verso l’alto in maniera decisiva. Parzialmente il discorso può valere per l’Atalanta passata da Juric a Palladino.

La girandola della scorsa stagione

SERIE A 2024-2025

Juventus Thiago Motta

Tudor 4° posto Qualificazione

in Champions Parma Pecchia

Chivu 16° posto Monza Nesta

Bocchetti

Nesta 20° posto Retrocessione Milan Fonseca

Conceicao 8°posto Supercoppa

italiana Genoa Gilardino

Viera 13° posto Lecce Gotti

Giampaolo 17° posto Roma De Rossi

Juric

Ranieri 5° posto Qualificazione

in E. League

Alessandro Nesta

La stagione scorsa in Serie A avvicendamenti per 7 squadre. La Roma ben 3 volte e con Ranieri alzò decisamente i giri del motore, tanto che la qualificazione in Europa League lasciò l’amaro in bocca per la scelta diJuric per il dopo-De Rossi. Andò bene alla Juventus (Tudor per Thiago Motta, qualificazione alla Champions), al Parma (Chivu per Pecchia, salvezza),al Genoa (Vieira per Gilardino, salvezza), Lecce (Giampaolo per Gotti, salvezza). Andò male al Monza, 3 cambi (Bocchetti per Nesta che poi rilevò lo stesso Bocchetti), che retrocesse. E andò parzialmente bene al Milan (Conceicao per Fonseca) che vinse la Supercoppa ma non centrò l’Europa.

SERIE A 2025-2026

Juventus

Punti: 45 Campionato Allenatore

Tudor

Brambilla

Spalletti Giornate

1-8

9

10-23 Pos.

9

6

4 Punti

12

3

30 Media

1.50

3.00

2.14 Diff



+3

+5 Champions

League Allenatore

Tudor

Spalletti Gare

3

5 Vinte

–

3 Nulle

2

2 Perse

1

– Media

0,67

2,20 Atalanta

Punti: 36 Campionato Allenatore

Juric

Palladino Giornate

1-11

12-23 Pos.

13

17 Punti

13

23 Media

1.18

1.91 Diff



+6 Atalanta Champions

League Allenatore

Juric

Palladino Gare

4

4 Vinte

2

2 Nulle

1

– Perse

1

2 Media

1.75

1.50 Genoa

Punti: 23 Campionato Allenatore

Vieira

Criscito

De Rossi Giornate

1-9

10

11-23 Pos

20

17

16 Punti

3

3

17 Media

0.33

3.00

1.31 Diff



+2

+4 Fiorentina

Punti: 17 Campionato Allenatore

Pioli

Vanoli Giornate

1-10

11-23 Pos

20

18 Punti

4

13 Media

0.40

1.00 Diff



+2 Conference

League Allenatore

Pioli

Vanoli Gare

2

3 Vinte

2

1 Nulle

–

– Perse

–

2 Media

6.00

1 Pisa

Punti: 14 Campionato Allenatore

Gilardino

Hiljemark Giornate

1-23

? Pos

19

? Punti

14

? Media

0.61

? Diff



? Verona

Punti: 14 Campionato Allenatore

Zanetti

Sammarco Giornate

1-23

? Pos

20

? Punti

14

? Media

0.61

? Diff



?

In Serie B cambiarono tecnico ben 10 squadre. La metà. Record della Salernitana, con 5 allenatori. Andò male ai granata, retrocessi al playout con la Sampdoria che pure di allenatori ne aveva cambiati 4. Le sostituzioni non portarono fortuna al Cittadella (Dal Canto per Gorini), al Cosenza (la coppia Belmonte-Tortelli per Alvini che poi riprese le redini), al Brescia (penalizzato e poi radiato, passato da Maran a Bisoli e poi di nuovo a Maran).

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Triplo cambio fortunato per il Sudtirol (Valente, Zaffaroni e poi la svolta con Castori) e per il Frosinone (Bianco sicuramente più incisivo di Vivarini e Greco) che però dribblò il playout per il caso-Brescia. Sostituzione salvifica per la Reggiana (Dionigi per Viali) e per il Modena (Mandelli per Bisoli). Infine la Cremonese, promossa in Serie A ai playoff dopo aver richiamato Stroppa che era stato esonerato per far posto a Corini. Stroppa avversario sabato del Frosinone alla guida del Venezia. E un po’ la bestia nera dei giallazzurri.

Pari e patta tra Serie A e B

SERIE B 2024-2025

Sampdoria Pirlo

Sottil

Semplici

Evani Salvezza ai

Play out Salernitana Sottil *

Martusciello

Colantuono

Breda

Marino Retrocessione Reggiana Viali

Dionigi 13° posto Cosenza Alvini

Tortelli/Belmonte

Alvini Retrocessione Frosinone Vivarini

Greco

Bianco 15° posto Brescia Maran

Bisoli

Maran Radiazione Sudtirol Valente

Zaffaroni

Castori 10° posto Cremonese Stroppa

Corini

Stroppa Promozione

in Serie A Modena

Bisoli

Mandelli 11° posto Cittadella Gorini

Dal Canto Retrocessione • ha lasciato prima della 1.a giornata.

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Intanto per la stagione in corso Serie A e Serie B vanno a braccetto in tema di avvicendamenti: 6 nella massima serie, altrettanti tra i Cadetti. Ma solo perché la Serie A dopo l’ultimo turno ha avuto un’accelerata: a cambiare sono stati infatti il Verona e il Pisa. Mentre resiste a Lecce l’ex allenatore del Frosinone, Di Francesco, sconfitto nell’ultimo turno a Torino. A Corvino e Sticchi Damiani non tremano i polsi dopo lo ‘score’ affatto invidiabile di 4 sconfitte nelle ultime 5 gare (pari solo con la Lazio in casa).

Un altro ex Frosinone alla ribalta

SERIE B 2025-2026

Empoli

Punti: 45 Allenatore

Pagliuca

Dionisi Giornate

1-7

8-22 Pos.

12

11 Punti

9

19 Media

1.29

1.26 Diff



+1 Spezia

Punti: 20 Allenatore

D’Angelo

Donadoni Giornate

1-11

12-22 Pos.

20

17 Punti

7

13 Media

0.64

1.18 Diff



+4 Bari

Punti: 20 Allenatore

Caserta

Vivarini

Longo Giornate

1-12

13-20

21-22 Pos

14

19

19 Punti

13

4

3 Media

1.08

0.50

1.50 Diff

–

–

– Pescara

Punti: 15 Allenatore

Vivarini

Gorgone Giornate

1-12

13-22 Pos

18

20 Punti

8

7 Media

0.92

0.70 Diff



-2 Sampdoria

Punti: 19 Allenatore

Donati

Gregucci/Foti Giornate

1-8

9-22 Pos

18

14 Punti

5

17 Media

0.63

1.21 Diff



+4 Mantova

Punti: 20 Allenatore

Possanzini

Modesto Giornate

1-16

17-22 Pos

17

18 Punti

14

16 Media

0.88

1.00 Diff



-1

Paolo Zanetti

Gli scaligeri passano da un Paolo all’altro: da Zanetti (fatali le 6 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8 gare, l’ultimo posto a 14 punti, una media di 0.60 punti a partita) a Sammarco, ex centrocampista del Frosinone, promosso in prima squadra dalla formazione Primavera. Erano circolati dalle parti della città di Romeo e Giulietta i nomi diGotti e D’Aversa (più defilato anche Pagliuca, già esonerato ad Empoli in questa stagione), piuttosto che andare sull’esperienza dei primi due il ds Sean Sogliano ha scommesso sul nuovo che avanza.

Proprio il 12 gennaio scorso Sammarco aveva guidato la propria squadra da avversario dei pari grado del Frosinone a Ferentino: i veneti si erano fatti rimontare sul 3-3 all’ultimo secondo dell’extratime dopo essere stati comodamente sul 3-0. Sulla panchina ciociara c’era Giancarlo Marini, avvicendato proprio dopo quella partita da Daniele Cinelli.

Il salto in A…lto di Sammarco (la sua Primavera nell’ultimo turno aveva battuto 4-1 il Milan) senza dubbio è anche un motivo d’orgoglio di un altro ex del Frosinone, Massimo Margiotta, nella veste di responsabile del Settore Giovanile del Verona. Sammarco alle spalle ha comunque ben 4 stagioni con la Primavera del Verona e 1 in serie D con l’Ambrosiana. Aveva chiuso con calcio giocato sempre a Verona, in serie C, con la Virtus.

Paolo Sammarco tra Moreno Longo ed il presidente Maurizio Stirpe ai tempi del Frosinone

A Frosinone era arrivato a metà del primo campionato di Serie A dei giallazzurri, ha vinto un campionato di serie B ed ha chiuso la sua esperienza in Ciociaria dopo il secondo campionato di Serie A dei ciociari. A Verona è praticamente di casa perché ha giocato anche nel Chievo. Sammarco si aggiunge alla mini-colonia di ex allenatori del Frosinone, nell’ordine: Baroni, Di Francesco e Grosso.

Al Pisa uno svedese per l’ex canarino Vural

Alberto Gilardino

Appena un gradino più sopra del Verona c’è il Pisa. Che non è più di Alberto Gilardino, al secondo esonero consecutivo nelle ultime 2 stagioni (12.a giornata fatale al Genoa, 23.a al Pisa). A sorpresa arriva sulla panchina dei toscani lo svedese Oscar Carl Niclas Hiljemark che ha già praticato i campi italiani nella veste di calciatore (Palermo e Genoa nella sua carriera).

Trentatrè anni, è il secondo tecnico più giovane della Serie A dopo lo spagnolo Carlos Cuesta del Parma. Hiljemark – che nella rosa neroazzurro troverà il connazionale Isàk Vural, centrocampista ceduto dal Frosinone la scorsa estate, nato a Stoccolma ma di nazionalità turca – è tesserato con la squadra svedese dell’Elfsborg con la quale ha un contratto in scadenza giugno 2027. In Svezia si è giocata solo 1 gara di Coppa.

L’ex canarino Vural

Fatali a Gilardino le 11 sconfitte a fronte di 11 pareggi e 1 sola vittoria. Ma c’è da dire che un organico per la salvezza deve avere sicuramente altre sembianze. Tutto dipenderà dall’impatto del nuovo allenatore e dei nuovi Loyola (ex Indipendiente), Iling Junior (Aston Villa) e Durosinmi (V. Plzen). Curiosità: le ultime due a cambiare – e far sedere due esordienti sulle rispettive panchine – si troveranno di fronte alla 24.a giornata. Se non è ultima spiaggia questa…

Il redivivo Luciano e la Vecchia Signora

Corre a grandi falcate la Juventus. Che la scorsa stagione, avvicendando Thiago Motta con Igor Tudor, pensava di aver risolto il problema della panchina anche grazie allo scatto che aveva permesso la qualificazione in Champions League. Qualche segnale di incertezza da parte della dirigenza c’era stato a cavallo delle due stagioni, prima della partenza per il Mondiale per club.

Luciano Spalletti ai tempi dello Zenit di Sanpietroburgo

Incertezza mescolata ad insofferenza accresciute in maniera esponenziale nelle prime 8 partite di campionato: 12 punti, 9.a posizione, una media di 1.50 che, uniti ad un percorso complicato in Champions League (3 partite, 0.67 di media) hanno convinto John Elkann e l’imperturbabile Damien Comolli al cambio. La scelta è ricaduta così su Luciano Spalletti, rivale da sempre tra gli anni all’Inter e quello al Napoli.

Il tecnico di Certaldo ha fatto subito il miracolo dopo un brevissimo periodo di assestamento, pur perdendo per tutta la stagione un giocatore al rilancio come Vlahovic: 30 punti in 14 partite, ha scalato gradini della classifica risalendo al 4° posto con 45 punti ad una media di 2.14. Alla Juve serve la Champions, Spalletti l’ha messa sulla carreggiata giusta. Cambio di marcia anche in Champions, con la qualificazione ai playoff (3 vittorie e 2 pareggi, una media di 2.20) contro il Galatasaray di Icardi e Osimhen che con un pizzico di attenzione maggiore avrebbe potuto trasformarsi in qualificazione tra le prime 8.

Gli scossoni di assestamento del dopo-Gasp

Ad oggi la squadra che aveva fatto sognare Bergamo Bassa e Alta e tutta la provincia atalantina, in classifica sarebbe ai margini della qualificazione per un posto in Europa, anche se resta in corsa nei play off di Champions League dopo il 15° posto nella fase a gironi dove affronterà nel doppio confronto il Borussia Dortmund.

Ivan Juric

Eh sì, perché il dopo-Gasp (passato dopo 9 anni alla Roma), con l’ingaggio di Ivan Juric, non è stato affatto indolore per l’Atalanta. Strano però, perché lo avevano previsto tutti tranne che due grandi uomini di calcio come Percassi padre e figlio, Antonio e Luca. Gli artefici di un miracolo sportivo dopo quello imprenditoriale. L’interregno del tecnico croato (esonerato la scorsa stagione da Roma e Southampton in fila indiana) è durato lo spazio di 11 partite, 13 punti, media di 1.18. Una 13.a posizione che ha convinto all’ingaggio di Raffaele Palladino il cui divorzio unilaterale dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione era apparso alquanto strano.

Il tecnico campano in 12 partite ha ottenuto 23 punti, portando la media a 1.91, scalando 6 posizioni in classifica. In verità, non un totale cambio di marcia. Anche in rapporto all’organico neroazzurro che nel frattempo si è ‘liberato’ – dopo 2 anni di polemiche e bisticci – di Lookman alla modica cifra di 40 milioni ed ha ingaggiato Raspadori. Dicevamo di quel cambio di marcia che l’Atalanta di Palladino al momento non ha prodotto: in Champions League la media è di 1.50, quella del suo predecessore era 1.75. Piccoli dettagli, da non sottovalutare.

Doppio cambio ma il freno a mano resta alzato

Erano partite malissimo, letteralmente ad handicap. E non si può dire che la manovra del cambio di panchina al momento abbia funzionato al massimo. Anzi, forse poco più del minimo. Parliamo di Fiorentina e Genoa, in ordine crescente. I Viola, scossi ultimamente dalla scomparsa del patron Rocco Commisso (al comando del Club si è insediato il figlio Joseph), avevano ammortizzato male l’addio di Palladino e metabolizzato ancora peggio l’arrivo di Stefano Pioli di rientro dall’esperienza munifica in Arabia.

Dieci gare di campionato, 4 punti, ultimo posto per una media di 0.40: tutto insieme hanno consigliato l’arrivo di Paolo Vanoli. Che in 13 partite ha portato in dote 13 punti, media secca di 1 punto a gara che pongono al momento la Fiorentina al 18° posto, con tutti e due i piedi in Serie B. Il mercato di riparazione con gli innesti di Fabbian, l’ex canarino Brescianini, Rugani, Harrison e Solomon non dà appello.

Agli antipodi il percorso in Europa: 2 partite ed altrettante vittorie in Conference per Pioli, 3 partite con 1 solo successo e 2 sconfitte per l’ex allenatore del Toro. Viola comunque qualificati ai playoff, se la vedranno nel doppio confronto con il Jagiellonia Białystok. L’altra che annaspa è il Genoa che dopo 9 partite (3 punti, media di 0.33 e ultimo posto) aveva dato il benservito a Patrick Vieira che la scorsa stagione aveva rilevato proprio Gilardino.

L’ex canarino Brescianini (Foto: Ciro Fusco © Ansa)

Per i Grifoni una panchina per il tecnico della Primavera, Criscito, e 1 vittoria. Quindi l’arrivo di Daniele De Rossi che si era liberato dal contratto pesantissimo con la Roma. In 13 partite 17 punti, media di 1.31 e appena 4 posizioni di classifica scalate. L’ex tecnico della Roma punta su Baldanzi arrivato proprio dal club giallorosso e sul centrocampista Amorim mentre in porta aveva già avvicendato Leali con Bijlow.

La provinciale decaduta e un ex ct per le aquile

Alessio Dionisi

Tra i Cadetti un comune denominatore abbraccia i sei club che hanno deciso di dare una svolta tecnica: è cambiato poco, niente o addirittura c’è stata una involuzione. Presidenti e direttori adesso sperano che il mercato dia conforto alle scelte degli attuali allenatori. Una nobile come l’Empoli – che ha ingaggiato il centrocampista Magnino dal Modena, l’attaccante Fila, il difensore Candela dallo Spezia oltre a Simone Romagnoli (ex del Frosinone) dalla Sampdoria – è passata da Guido Pagliuca (9 punti in 7 partite, media 1.29 e 12° posto ad Alessio Dionisi (19 punti in 15 partite, media di 1.26): lo scostamento è minimo anche in classifica, +1 posizione per gli azzurri attualmente a 28 punti.

Va appena un po’ meglio allo Spezia, passato da Luca D’Angelo che lo scorso anno si era fermato ad un passo dalla A perdendo la doppia finale con la Cremonese all’ex ct azzurro Roberto Donadoni per il quale l’ultima esperienza vera nel calcio italiano risaliva a 10 anni fa (a Bologna). Con D’Angelo 7 punti in 11 giornate, ultimo posto e 0.64 di media. Con Donadoni 13 punti nelle successive 11 giornate, 17° posto, media di 1.18. In totale fanno 20 punti.

Roberto Donadoni con Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Allo Spezia per la salvezza serve 1.5 a partita in proiezione finale. Il ds Melissano ha rivoluzionato la squadra, l’ultimo giorno ha ufficializzato l’attaccante Skjellerup dal Sassuolo e il centrocampista Bellemo dalla Sampodoria ma aveva già puntellato l’organico portando tra gli altri il portiere Radunovic dal Cagliari, i difensori Sernicola, Ruggero e Adamo da Cremonese, Juve Stabia e Cesena, l’esperto Valoti dalla Cremonese e il baby centrocampista Romano dalla Roma.

Pescara e Samp ad handicap, ora la rivoluzione

Giorgio Gorgone

A Pescara l’entusiasmo per il ritorno in Serie B è durato poco. Dopo 12 giornate il presidente Sebastiani si è convinto che la scelta-Vivarini non stava dando i risultati attesi. Il patron era entrato a gamba tesa un paio di volte (“la squadra lavora poco…”), fino alla decisione di cambiare, con 8 punti, 18° posto e una media di 0.92. La scelta è ricaduta su Giorgio Gorgone, ultime due stagioni alla Lucchese (la salvezza dello scorso anno ebbe del miracoloso, in assenza della Società) e in precedenza due stagioni alla Primavera del Frosinone (una promozione e una salvezza).

Gorgone a Frosinone c’era già stato da vice di Stellone 4 stagioni, con due promozioni (una in B e la prima, storica in serie A). L’impatto numerico non è stato dei migliori: 10 partite, 7 punti, una media di 0.70 e 2 posizioni in meno rispetto a Vivarini. Il Pescara oggi è ultimo. Il ds Foggia ha calato una serie di colpi: a cominciare dal capitolo amarcord, il ritorno di Lorenzo Insigne, quello del centrocampista Brugman e del difensore Bettella (ex canarino, dal Catanzaro). Poi Altare (ex Venezia), Fanne Dabo del Luton Town, Cagnano dall’Avellino, Acampora dal Benevento e Russo dall’Entella. Per completare la rivoluzione, ben 10 le partenze.

A Genoa, sponda Samp, sempre che le difficoltà della stagione precedente non siano mai terminate. Almeno fino ad ora. I blucerchiati (19 punti) hanno cambiato dopo 8 giornate il tecnico. Massimo Donati (scelto in estate dal ds Mancini per il dopo Evani) è durato le classiche 8 giornate: 5 punti, 0.63 di media, 18° posto.

Angelo Gregucci

Al suo posto è arrivata la coppia Foti-Gregucci (per quest’ultimo si tratta di un ritorno, dopo la salvezza della scorsa stagione), qualcosa è cambiato, con 2 vittorie e 2 pari nelle ultime 5 giornate. In 14 partite ottenuti 17 punti, la media è raddoppiata (1.21), la vittoria nel derby con lo Spezia ha fatto salire al 14° posto. Nell’arco blucerchiato, oltre a Coda si sono aggiunti Brunori (Palermo), Soleri (Spezia) e Pierini (Sassuolo). Preso dallo Spezia anche il regista Salvatore Esposito (subito infortunato), arrivati Di Pardo (Cagliari) e Cicconi (Carrarese). In porta c’è Martinelli (Fiorentina) al quale il giallazzurro Palmisani ha tolto la titolarità dell’Under 21. Per il ruolo di centrali di difesa, Viti (Empoli) e Palma (Udinese). Anche qui tanti addii: ben 10.

Bari e Mantova ‘movimentiste’

Molto problematica la situazione del Bari (20 punti) che ha cambiato 3 volte allenatore, ha dato il benservito ad uno dei due ds, Magalini ed è alle prese con una contestazione feroce da parte dei tifosi. Al capezzale è stato richiamato l’ex allenatore del Frosinone, Moreno Longo, sotto contratto con il Club e al quale la Società aveva preferito in estate Fabio Caserta (che Magalini aveva avuto al Catanzaro) dopo il no di Alessandro Nesta.

Moreno Longo, neo tecnico del Bari

Caserta venne esonerato alla 12.a giornata, era 14° con 13 punti e una media di 1.08. Se è Caserta non è stato dato tempo, poco spiegabile dal punto di vista tecnico l’arrivo di Vincenzo Vivarini (ex allenatore del Frosinone, esonerato lo scorso anno) che era stato appena esonerato dal Pescara. Ma il calcio, si sa, spesso è il regno dell’impossibile. Tanto a pagare sono sempre i Presidenti. Vivarini resta in sella 8 partite nelle quali ottiene 4 punti, squadra precipitata al 19° posto ad una media di 0.50.

Arriva quindi Longo che vince la prima a Cesena (1-2) ma poi cede al Palermo in casa (0-3): dopo un salto al 14° posto è tornato al 19°, la media è 1.50 ma per la salvezza deve renderla strutturale. Il ds Di Cesare ha messo a disposizione l’ultimo giorno Artioli e Mantovani (pupillo di Longo dai tempi delle giovanili del Torino) che erano al Mantova (e non al Real Madrid), Odenthal (Sassuolo) e Traoré (Betis). In precedenza era arrivato l’ex attaccante del Frosinone, Cuni (Sampdoria, via Rubin Kazan). Insieme a lui Cistana (Spezia), Stabile (Juve Stabia), De Pieri (Juve Stabia), Esteves (Pisa), Cavuoti (Cagliari), Piscopo (Juve Stabia). In totale 11 arrivi e 8 partenze.

Ha fatto di meglio in termini di movimenti il Mantova (20 punti): sono nuovi il direttore sportivo (Rinaudo al posto di Botturi), il tecnico (Francesco Modesto che ha rilevato Davide Possanzini) e ben 13 volti nuovi in maglietta e calzoncini, a fronte di 10 partenze. Il presidente Piccoli ha cambiato l’allenatore dopo 16 giornate, 14 punti, un 17° posto e una media da 0.88.

Il portiere Bardi del Mantova

Modesto in queste 6 partite ha alzato leggermente la media (1 punto a partita) ma è scivolato in zona retrocessione, ora è 18esimo. Il tecnico virgiliano si troverà a dover mettere insieme giocatori multilingue tra Burkina Faso (Kouda), Mali (Dembélé), Portogallo (Goncalves), Germania (Muci), Grecia (Chrysopoulos), Croazia (Vukovic), Costa d’Avorio (Junior Ligue), Algeria (Benaissa) e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente ci sono anche gli italiani e tra questi il portiere Bardi (ex Palermo) che a Frosinone è un volto noto.

Dopo un mese di mercato, si ricomincia a mente sgombra. E i conti veri si faranno tutti a maggio.