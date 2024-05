Paracadute e ripartenza

Quanto incasserà il Frosinone dalla retrocessione in serie B. La cifra del 'paracadute'. E come ripartire.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Sarà dura ricomporre i pezzi e rialzarsi dopo una stagione del genere. La ferita sportiva è ancora aperta e servirà una pianificazione perfetta per costruire una squadra capace di assorbire subito il contraccolpo e sintonizzarsi in fretta sulla lotta per tornare in Serie A.

La terza retrocessione su tre apparizioni in Serie A lascia l’amaro in bocca. Non solo per i meriti altrui o per i propri demeriti (e per i maligni anche qualcos’altro…) ma per le tante, tantissime, occasioni sprecate dai canarini durante la stagione. Che, dati alla mano, con un pizzico di esperienza in più avrebbero forse evitato l’ennesima retrocessione.

Con i sé e con i ma, purtroppo si va poco lontano. Sarebbe quindi inutile star qui ad elencare i potenziali “match point” non sfruttati dagli uomini di Di Francesco nel corso della stagione. Ora serve riassestarsi, rialzarsi, ritrovare un progetto vincente e, soprattutto, essere consapevoli che il ritorno immediato in Serie A non sarà una passeggiata.

IL PARACADUTE, ECCO LA CIFRA

Federcalcio, il Consiglio Federale. Foto: © Figc

Intanto chiariamo l’aspetto di “paracadute“, ossia, citando testualmente il regolamento della Lega Calcio, è il “totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva, a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A“.

Passando alle cifre, al Frosinone andrà la fetta minore, “solo” 10 milioni di euro, contro i 25 milioni che andranno nelle casse di Sassuolo e Salernitana.

IL PROGETTO, DA CHI RIPARTIRE

Guido Angelozzi

II direttore Guido Angelozzi è corteggiato da Salernitana e Bari. Il Presidente Stirpe lo ha blindato a Frosinone con quattro anni di contratto. Ma molto dipenderà dalla sua volontà: il presidente non ha mai trattenuto chi non crede in un progetto. (Leggi qui l’analisi di Salines sul tema: Tormentone-Angelozzi ma il legame col Frosinone è forte).

In secondo piano ma strettamente legato al ruolo del Direttore, sarà il futuro di Eusebio Di Francesco. I tifosi vogliono ripartire da un profilo come il suo ma, anche in questo caso, bisognerà capire se l’allenatore avrà la volontà di rimettersi in gioco in Serie B, a dodici anni dall’ultima esperienza nella serie cadetta con il Sassuolo. (Leggi qui: Frosinone ritrova la Serie B e… Fabio Grosso).

I CALCIATORI

Quel che appare sicuro è che, la prossima, sarà un’estate di cessioni importanti e di rifondazione. Tolti, infatti, i giovani pupilli arrivati in prestito in Ciociaria (che faranno tutti ritorno alla squadra di appartenenza), anche i profili di Brescianini, Harroui e Mazzitelli (di proprietà gialloazzurra) potrebbero avere mercato e far gola a qualche squadra di Serie A. Con il Frosinone che proverà a monetizzare il più possibile per reinvestire sul nuovo progetto tecnico.

Il focus per tutti i tifosi è adesso fissato alla conferenza stampa preannunciata dal presidente Maurizio Stirpe a margine del match contro l’Udinese. Da lì in poi avremo un quadro più chiaro su quel che sarà il futuro e l’ambizione della società e, soprattutto, quali saranno le linee guida per rialzarsi dopo un’annata così.