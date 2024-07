Parigi 2024, Lazio a due velocità: Roma vola, le province arrancano

[VERSO I GIOCHI] La regione seconda solo alla Lombardia come partecipanti alle prossime Olimpiadi in Francia. La capitale la fa da padrone con 37 atleti. Latina ne porterà 4, 1 ciascuno Viterbo e Frosinone. Assente Rieti. Dati che fanno riflettere

Alessandro Salines Lo sport come passione

Se le Olimpiadi sono il termometro dello sport, nel Lazio emerge un dato preoccupante che dovrebbe far riflettere. La regione è seconda solo alla Lombardia come partecipanti ai prossimi Giochi di Parigi 2024 che apriranno il 26 luglio. Ma è Roma a fare da traino mentre le province esprimeranno appena 6 olimpici sui 43 totali con Rieti assente dalla mappa.

Certo i numeri della capitale sono scontati considerando il bacino d’utenza e la presenza di tante strutture tuttavia ci si poteva aspettare di più da territori come Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Segno di una crisi di talento e di programmazione a livello giovanile.

Lombardia-record, il Lazio insegue

Jannick Sinner, stella della spedizione azzurra a Parigi

La spedizione azzurra ai Giochi di Parigi è composta da 403 atleti tra sport individuali e di squadra. Polverizzato il record di 384 atleti che avevano preso parte alle Olimpiadi di Tokyo. E’ la Lombardia la regione più presenze con 70 qualificati. Dietro il Lazio a quota 43. Completa il podio la Toscana con 38, davanti al Veneto (32). La Basilicata chiude l’ideale classifica con 2 partecipanti. Saranno rappresentate tutte le Regioni ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta.

Rispetto al Lazio, la Lombardia ha una distribuzione più omogenea degli atleti che non provengono solo da Milano (solo 18 su 70) ma anche dalle province (tutte coperte ad eccezione di Piacenza). A dimostrazione che in Lombardia lo sport ha una diffusione più capillare e sicuramente negli anni c’è un lavoro importante che portato questi frutti.

Fanali unica atleta ciociara, il ritorno di Donato

Andy Diaz e Fabrizio Donato

La provincia di Frosinone sarà rappresentata dalla golfista Alessandra Fanali, nata ad Alatri 24 anni fa ma di stanza a Fiuggi dove ha iniziato a giocare nello storico circolo. Sono lontani i tempi quando la Ciociaria ha potuto schierare più atleti in una Olimpiade. Segno di una crisi tra carenza di strutture, scarsi investimenti e mancanza di cultura sportiva a tutti i livelli.

Fanali, tesserata col Marco Simone, milita nel Ladies European Tour. Dal 7 al 10 agosto prossimi, al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sarà lei a rappresentare l’Italia nella gara individuale femminile di golf. Alessandra ha coronato così uno dei suoi grandi sogni: partecipare alle Olimpiadi. In Francia, affronterà campionissime della disciplina come le americane Nelly Korda (numero 1 al mondo e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo) e Lilia Vu, la cinese Ruoning Yin, la sudcoreana Jin Young Ko, la giapponese Yuka Saso, la francese Celine Boutier e la neozelandese Lydia Ko (ha conquistato un bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e un argento a quelle di Rio de Janeiro nel 2016).

La cerimonia d’apertura degli ultimi Giochi di Tokyo

A Parigi tornerà alle Olimpiadi Fabrizio Donato ma in versione allenatore. L’ex triplista frusinate, bronzo a Londra nel 2012, è il tecnico della grande speranza azzurra l’italo-cubano Andy Diaz che gli ha strappato il record italiano e punta decisamente al podio. Donato ha disputato 5 edizioni dei Giochi consecutive dal 2000 al 2016. Una vera istituzione dell’atletica leggera azzurra ed un allenatore ritenuto tra i migliori in circolazione.

Latina tra boxe e canottaggio

Matteo Lodo in gara con il 4 senza

La terra pontina potrà tifare per 4 olimpici. Confermata la tradizione del canottaggio con Matteo Sartori e Matteo Lodo ed Emanuele Capponi. Il primo, classe 2002, originario di Fondi, è figlio d’arte (Alessio è stato 3 volte sul podio olimpico) prenderà parte al 2 di coppia con Luca Rambaldi. Prima Olimpiade, è stato campione mondiale Under 23 nel 4 di coppia. A Parigi cercherà di fare bella figura. Lodo, 29 anni, terracinese, cugino di Alessio Sartori è alla terza Olimpiade e cercherà la terza medaglia nel 4 senza dopo i bronzi a Rio e Tokyo. Ventitré anni di Priverno, Capponi è il timoniere dell’otto femminile per la prima volta qualitficato ai Giochi. Quarta portacolori di Latina è Alessia Mesiano, pugile di 32 anni, categoria 60 chilogrammi, già campionessa del mondo (peso 57 kg) nel 2016. Prima Olimpiade ma ambizione di podio.

Viterbo infine schiererà Marco Del Lungo, 34 anni, originario di Tarquinia, portiere del Settebello. Tesserato con la Pro Recco, è alla terza Olimpiade e sogna un’altra medaglia dopo il bronzo a Rio. E’ stato campione del mondo in Corea nel 2019.

Roma fa il pieno, la Giuffrida cerca il tris

La staffetta d’oro con Marcell Jacobs (Foto: Fidal)

La capitale presenterà ben 37 atleti tra veterani ed esordienti. Diverse speranze di podio come Odette Giuffrida nel judo. In Francia sarà la terza olimpiade: a Tokyo e Rio de Janeiro ha conquistato un bronzo e un argento. Grandi ambizioni per la “regina” del nuoto Simona Quadarella. Seconda olimpiade dopo l’argento a Tokyo negli 800 metri. Terza volta anche per Martina Centofanti. L’atleta delle farfalle azzurre cerca il bis dopo la medaglia di bronzo centrata a Tokyo. Mattia Furlani, argento agli Europei di Roma 2024 nel salto in lungo, sarà al suo debutto. Prima volta anche per Eloisa Coiro che ha strappato il pass per Parigi 2024 dopo aver smaltito la delusione per gli europei di casa. Tanti atleti sono legati alla capitale. Tra questi l’uomo più veloce al mondo Marcell Jacobs, tornato prepotentemente a Roma 2024.

Ecco tutti i romani: Laura Rogora (arrampicata sportiva), Mattia Furlani (salto in lungo), Eloisa Coiro (800 metri), Federico Riva (1.500 metri), Martina Centofanti (ginnastica ritmica), Odette Giuffrida (judo), Lorenzo Benati (atletica), Elena Berta (vela), Caterina Marianna Banti (vela), Evelina Bertoli (sport equestri), Guillaume Bianchi (scherma), Emanuele Camilli (sport equestri), Alessandro Alberto Boloventa (pallavolo), Maia Biginelli (tuffi), Lorenzo Brado Chiavarini (vela), Matteo Cicinelli (pentathlon moderno), Giulia D’Innocenzo (nuoto), Davide Di Veroli (scherma), Leonardo Fioravanti (surf).

Ed ancora: Alessio Foconi (scherma), Riccardo Giovannini (tuffi), Marta Iacoacci (Nuoto artistico), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Elena Micheli (pentathlon moderno), Chiara Mormile (scherma), Gianmarco Nicosia (pallanuoto), Chiara Pellacani (tuffi), Domitilla Picozzi (pallanuoto), Emiliano Portale (sport equestri), Nicholas Presciutti (pallanuoto), Simona Quadarella (nuoto), Giulia Ramatelli (nuoto), Lucrezia Ruggiero (nuoto artistico), Giordana Sorrentino (pugilato), Isotta Sportelli (nuoto artistico), Giulia Vernice (nuoto artistico).