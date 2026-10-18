Pasquini saluta il Frosinone: “Per me è stata casa, rimarrà sempre nel cuore”

[IL CONGEDO] Dopo 12 anni in giallazzurro, uno dei pilastri dell'area comunicazione si congeda dal club ripercorrendo un’avventura fatta di 4 promozioni, emozioni e legami profondi: "In Ciociaria ho ritrovato quanto è bello sognare, grato al presidente Stirpe e al club per l'opportunità avuta"

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

“A Frosinone arrivai quasi per gioco, la mia storia con il club giallazzurro è stata bellissima. E rimarrà qui dentro per sempre”. Con la mano destra si tocca il cuore. A Manuel Pasquini già brillano gli occhi e ancora siamo all’inizio della ‘confessione’. Dallo scorso 14 ottobre è un ex, nell’organigramma della società non ci sarà più il suo nome: è uscito di scena in punta di piedi, ha scelto di tirare il fiato. E’ stata una sua scelta. A 34 anni gli piace l’idea di rimettersi in gioco. Per un ragazzo solare, socievole, buono, semplicemente amato da tutti per il suo modo di essere e sapersi proporre, non sarà complicato.

Non solo mago dei social ma un “tuttocampista”

Anche perché Manuel non è stato solo il Social media manager del Frosinone Calcio. Anzi, il ‘mago’ dei social, la figura professionale per il quale ogni novità di quel mondo così complesso e variegato era un gioco da ragazzi. E’ stato il tuttocampista, l’uomo ovunque, qualità e quantità da vendere.

Manuel Pasquini e Lorenzo Palmisani

Per comprendere la sua disponibilità, la capacità di apprendimento e il suo quoziente di intelligenza, basti dire che dall’oggi al domani ha saputo sviluppare competenze da match analyst con tutte le tecniche e tecnologie più innovative lavorando fianco a fianco di diversi allenatori e staff degli ultimi anni nel Frosinone. E dalla seconda decade di luglio ha assorbito con altrettanta competenza e presenza il ruolo ‘ad interim’ di Responsabile della Comunicazione dopo il passaggio di Massimiliano Martino al Sassuolo.

Un colpo di fulmine

Lui è figlio unico. Legatissimo alla propria famiglia. Al papà Fabio e a mamma Gabriella. Nel cassetto Licenza Liceale allo ‘Scientifico’ di Colleferro e la Laurea in Servizi Giuridici dello Sport presso l’Università di Cassino Lazio Meridionale.

E’ il momento di riprendere quel discorso che aveva interrotto. Quello, per intenderci della ‘bella storia’, lunga 12 stagioni.

Raniero Pellegrini, lo storico ex segretario del Frosinone

“La racconto perché è un aneddoto simpatico: venni per la prima volta al Comunale come inviato proprio de ‘lalaziosiamonoi’ per la gara di Coppa Italia Frosinone-Salernitana di serie C, avevo 19 anni. – ha raccontato Pasquini – Fu il classico colpo di fulmine con tutto l’ambiente. Mi innamorai subito. La prima persona con la quale parlai fu Raniero Pellegrini, l’allora Segretario Generale. Mi dette appuntamento in occasione di Frosinone-Grosseto, campionato di serie C 2013-’14, i giallazzurri vinsero 3-0. E da lì iniziò quella che io definisco la mia splendida avventura con il Frosinone Calcio”.

Restiamo al 2013-’14. I social all’epoca ancora non caratterizzavano in maniera così marcata la vita: “A quei tempi i social erano in una fase ancora interlocutoria. Io facevo la cronaca della gara su Facebook e Twitter perché Tik-Tok non esisteva e Instagram era in una fase embrionale”.

Da un esperto di social, l’occasione è ghiotta per capire i meandri di questo lavoro: “Il mio compito è stato quello di far vivere a 360 gradi in maniera più colloquiale possibile il mondo del Frosinone Calcio – ha sottolineato Pasquini – Scrutare le emozioni dei giocatori, prima, durante e dopo. Coinvolgere i tifosi, creare video clip emozionali, seguire totalmente tutte le attività del Frosinone. Ma tutto questo a me piace approcciarlo da persona appassionata di calcio, non solo da social media manager che ha lavorato dentro un club”.

“Grato a Stirpe e al club per la fiducia ricevuta”

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone

Tira ancora il fiato Manuel. Perché mica è tanto facile raccontarsi quando hai salutato tutti da 3 giorni: “Torno al 2013-’14. Quell’annata ha segnato l’inizio di un percorso straordinario – ha continuato Pasquini – Da lì è cominciato tutto, è nata una storia che negli anni ha portato il Frosinone a crescere, a raggiungere traguardi importanti ed a costruire la propria identità grazie alla lungimiranza della presidenza di Maurizio Stirpe che ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha concesso e per la fiducia riposta in me. In questi dodici anni mi sono innamorato di Frosinone, della sua gente, della sua genuinità e della passione autentica che questo territorio sa trasmettere”.

L’ad Rosario Zoino

“Ho imparato a conoscere e ad apprezzare una comunità che vive il calcio con il cuore, che sa emozionarsi, soffrire e gioire insieme alla propria squadra – ha aggiunto il social media manager – Frosinone, per me, non è mai stata soltanto una tappa del mio percorso professionale. È diventata casa, un luogo a cui mi sono legato profondamente e che porterò sempre con me, insieme alle persone incontrate, alle emozioni vissute e ai ricordi costruiti in questi anni. Per me Frosinone significa famiglia. Ed è proprio questa la parola che più di ogni altra riesce a descrivere il legame che ho costruito”.

Un percorso e tante sfide

Manuel Pasquini con gli ex colleghi Clara Papa e Massimiliano Martino

Manuel Pasquini non è stato un battitore libero. Ha fatto parte di un gruppo eccellente, una sorta di pionieri. Per i quali la cultura del lavoro rigidamente senza l’orologio al polso si è coniugata in maniera perfetta con l’amicizia ed una grande solidarietà. Al club giallazzurro va dato l’innegabile merito di aver saputo scegliere le persone e aver investito su di loro.

“Sono tante le tappe professionali che porterò con me di questi dodici anni – ha ripreso Manuel -. Il Media Center, i pomeriggi trascorsi in radio, lo sviluppo dell’app ufficiale del Frosinone Calcio e le tantissime iniziative che abbiamo ideato, costruito e portato avanti insieme. Dietro ognuna di queste esperienze ci sono idee, impegno, sacrifici e soprattutto persone. Colleghi con cui ho condiviso un percorso lungo, intenso, fatto di sfide quotidiane, soddisfazioni e momenti che resteranno parte della mia vita. Preferisco non fare nomi, per non rischiare di dimenticare nessuno, ma ognuno di loro sa quanto abbiamo lavorato, quanto abbiamo creduto in ciò che facevamo e quanta strada abbiamo percorso insieme”.

Il dg Pietro Doronzo, il tecnico Max Alvini e il ds Renzo Castagnini

Un percorso lungo fatto anche di trasferte dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno fino all’esperienza in Canada nell’estate della seconda promozione in Serie A. Un percorso fatto di notti e giorni che si accavallavano, di gioie infinite ma anche di dolori sportivi. Nelle 11 stagioni nel Frosinone, ha contato 4 promozioni in Serie A, 1 in Serie B, una semifinale playoff per la Serie A e una finale playoff per la Serie A giocata il 20 agosto nell’anno più anomalo del calcio mondiale, quello della pandemia da Covid.

La parentesi allo Spezia e il ritorno a Frosinone

Manuel Pasquini in campo

Tra il Frosinone e… il Frosinone, anche una esperienza lontano dalla quella che è la tua naturale ‘culla’ calcistica e sportiva. “Sì, c’è stata anche una parentesi che comunque ritengo formativa, con lo Spezia. Durante il periodo del Covid nacque quasi per scherzo questa opportunità –ha rivelato Pasquini – Lo Spezia era allora alle spalle del Frosinone ma il caso volle, dopo la ripresa del campionato, che in finale si affrontassero proprio Frosinone e Spezia. La scelta di andare lì fu più personale che professionale, mi affascinava il fatto di potermi mettere alla prova in un altro ambiente, in un’altra realtà che si apprestava ad affrontare il primo storico campionato di serie A.

“Ma è stato strano perché proprio a La Spezia mi accorsi quanto io al Frosinone mi senta attaccato visceralmente – prosegue Pasquini – Mi ricordo che prima di decidere di andare, trascorsi 4-5 giorni di dubbi, poi decisi di tuffarmi in quella avventura che, alla resa dei conti, posso affermaremi abbia fatto crescere in modo particolare sotto due punti di vista: quello personale perché ho vissuto lontano da casa nel momento più difficile vissuto da tutto il mondo per la pandemia, senza la possibilità di vedere la mia famiglia per 4-5 mesi e poi dal punto di vista professionale perché non è semplice rimettersi in gioco in un ambiente nuovo e perdipiù in serie A. Con tempi ristrettissimi perché, la stagione ripartì esattamente dopo 10 giorni da quella doppia finale.

L’ex responsabile della comunicazione Salvatore Gualtieri

Il ritorno a Frosinone? “Mi arrivò una telefonata dall’allora direttore Gualtieri che mi chiese senza troppi giri di parole: torneresti a Frosinone? – ha raccontato Manuel – Io risposi sì senza indugi, feci armi a bagagli e tornai a casa. Per me fu come tornare a quella sera del 20 agosto, anche se ci andò male in campo nel computo delle due gare di andata e ritorno. Senza dimenticare due annate bellissime allo Spezia con altrettante salvezze e tanti bei momenti vissuti con tanti colleghi e tesserati”.

“A Frosinone ho ritrovato quanto è bello sognare”

Poco o tanto che manchi alla fine di questa intervista, Manuel dà il meglio di sé: “Il 30 agosto 2020 scrissi una lettera sui miei 7 anni nel Frosinone. Era come un puzzle dei miei 7 anni precedenti, ogni stagione mi appuntavo qualcosa di significativo. E in quella lettera c’era una frase finale: il Frosinone mi ha insegnato che i sogni possono diventare realtà. Ecco, a Frosinone ho ritrovato quanto è bello sognare”.

Manuel Pasquini

Siamo ai saluti. Nel calcio gli addii non esistono, è un mondo in movimento e ci si ritrova sempre: “Dopo dodici anni, salutare questi colori non è semplice. Quando condividi così tanto tempo con una Società, con una città e con la sua gente, lasci inevitabilmente una parte di te – conclude Manuel, con voce che nasconde abilmente una grande emozione -. Ma lo faccio con una grande gratitudine per tutto quello che questa esperienza mi ha dato e con l’orgoglio di aver fatto parte di una storia importante, fin dal momento in cui tutto ha avuto inizio”.

“A Frosinone e a tutta la sua gente va il mio grazie più sincero – ha chiosato Pasquini – Per l’affetto, per la passione, per avermi fatto sentire parte di questa terra. Ci sono legami che vanno oltre il calcio e che il tempo e la distanza non potranno cancellare. Il mio legame con Frosinone sarà sempre uno di questi. Rimarrà per sempre qui dentro”. La mano sul cuore. Buona fortuna ragazzo!