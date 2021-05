Podio e contropodio di Reggina – Frosinone 0-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo nella gara.

Podio e contropodio di Reggina – Frosinone 0-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo nella gara.

PODIO

Szyminski

Chiude a testa alta giocando una partita in linea con il campionato disputato. Tra i difensori è stato uno dei più costanti, confermandosi elemento affidabile. Guida la retroguardia con personalità ed attenzione anche se la gara non ha valore per la classifica.

È protagonista nell’azione del primo gol: prima ci prova trovando sulla sua strada Dalle Mura, poi confeziona l’assist per Novakovich con un cross di rara precisione. Provvidenziale nel finale di primo tempo quando salva capre e cavoli dopo lo svarione di Capuano. Con Salvi e Capuano lasciano le briciole a Montalto ma anche a Denis entrato nella ripresa.

Novakovich

E’ l’hombre del partido. Tripletta ed assist per il centravanti americano che termina il campionato alla grandissima e si porta a casa il pallone. Undici reti il suo bottino stagionale più del doppio dei gol segnati nel torneo passato. Seconda volta in doppia cifra nella sua carriera dopo i 10 sigilli con il Fortuna Sittard in Olanda.

Imprendibile per i difensori reggini soprattutto per il giovane Dalle Mura che vive un pomeriggio davvero difficile. Un tris d’autore: il primo gol con un colpo di testa molto preciso, bellissimo il secondo con un tiro a giro sul secondo palo, caparbietà e qualità nella terza marcatura. I numeri dicono che rispetto al torneo scorso è cresciuto anche se resta il rammarico per averlo perso nella fase cruciale del campionato a causa del covid.

Ciano

Torna al gol dopo oltre 5 mesi e mostra ulteriori segnali di ripresa dopo un periodo difficile post-infortunio. Già contro il Vicenza il fantasista giallazzurro aveva impattato bene il match timbrando la traversa con un gran destro.

Al “Granillo” parte titolare in tandem con Novakovich e gioca una gara finalmente alla sua altezza. Mette lo zampino nelle prime due reti e poi firma il tris con un blitz in area di rigore. Il Frosinone ha ritrovato la sua punta di diamante? La speranza è questa soprattutto in vista della prossima stagione.

Ciano torna al goal

CONTROPODIO

Zampano

È stato tra i migliori di questo finale di stagione. Una garanzia sulla fascia. Destra o sinistra che sia. Ha giocato ben 35 partite e alla fine il suo campionato è stato più che sufficiente. Al “Granillo” però morde il freno e si limita a svolgere il compitino da sei.

Spinge poco: forse paga un po’ di stanchezza e poi il caldo induce a non sprecare troppe energie. Inoltre c’è da tenere a bada Rivas e Del Prato che sulla corsia destra avversaria sono intraprendenti e pericolosi. Qualche sbavatura che in un match senza posta in palio ci può stare.

Brignola

Contro il Vicenza aveva segnato il gol del pari entrando a gara in corso. Non si ripete. A sorpresa Grosso lo schiera titolare per giunta in un ruolo inedito per lui: esterno destro di centrocampo. L’ex Sassuolo cerca di adattarsi alla meno peggio anche se si vede lontano un miglio che non è la sua posizione. Giocando a tutta fascia perde a volte la lucidità e sbaglia più di qualche passaggio.

Soffre in difesa dove prova a tenere botta al cospetto di giocatori tecnici e di gamba come Okwonkwo o Folorunsho. Al 24’ della ripresa lascia il posto a Tribuzzi. In prestito dal Sassuolo forse è stata la sua ultima gara in maglia giallazzurra.

Carraro

Il tecnico Fabio Grosso lo rilancia nell’undici dopo un periodo nel quale non è stato impiegato. Si piazza in cabina di regia, gioca una partita senza infamia e senza lode. Insomma strappa la sufficienza e non potrebbe altrimenti in una partita vinta nettamente dal Frosinone. Tuttavia non azzarda mai la giocata, troppo piatto.

Considerando che la partita non contava nulla avrebbe potuto mostrare più intraprendenza. Tornerà all’Atalanta per fine prestito ed anche per lui potrebbe essere stata l’ultima apparizione nel Frosinone.