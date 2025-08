Porte girevoli in Serie B, è ribaltone tra i numeri uno

[L'ANALISI] Il mercato cadetto è stato segnato da tanti cambi tra i pali. Una tendenza che ha coinvolto anche il Frosinone con la staffetta Cerofolini-Sherri. Tutte le novità e curiosità. Mercato: è fatta per Calò

Alessandro Salines Lo sport come passione

È la moda dell’estate in Serie B? Chissà. Per diverse squadre comunque è stata una necessità. Di sicuro si può affermare che il mercato cadetto è stato segnato da tanti cambi di portieri. Tra titolari e riserve. Difficile stabilire le motivazioni: tecniche, tattiche, contrattuali ed ambientali. Ogni società avrà avuto le sue ragioni.

Anche il Frosinone ha seguito il trend con la partenza di 3 estremi difensori. Via Cerofolini, Sorrentino e Frattali, ecco Sherri e Lolic oltre alla conferma di Palmisani, reduce da due esperienze in prestito poco fortunate ad Olbia e Lucca ed il ritorno alla base nel mercato a gennaio.

Sherri raccoglie l’eredità di Cerofolini

Il Frosinone ha salutato dopo 2 stagioni il portiere toscano approdato al Bari che lo ha voluto fortemente offrendogli un contratto importante. Al suo posto è approdato in Ciociaria l’albanese Sherri in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Non sarà facile comunque sostituire Cerofolini che soprattutto la scorsa stagione è stato decisivo.

Cerofolini è passato dal Frosinone al Bari (Foto © Mario Salati)

Sherri, 27 anni, la stagione scorsa ha giocato 7 gare in Serie A. Estremo difensore imponente dall’alto dei suoi 197 centimetri, è nel giro della nazionale albanese dove ha esordito il 9 novembre del 2022 a Marbella contro il Qatar. Forte tra i pali, ottimo nelle uscite grazie anche alla stazza, vanta una buona esperienza soprattutto in patria con 169 presenze nel massimo campionato. L’ex Cagliari sarà il titolare mentre il giovane bosniaco Lolic (arrivato dal Tuzla City) e Palmisani si contenderanno gli altri 2 posti lasciati liberi da Sorrentino, tornato al Monza, e Frattali che si è ritirato ed è entrato nello staff di Alvini.

Palermo, via Desplanches ma c’è Bardi

La squadra di Inzaghi, tra le favorite alla promozione, ha ceduto il portiere piemontese al Pescara che a sua volta ha salutato Plizzari l’eroe dei playouff. I rosanero dovrebbero affidarsi al redivivo Gomis ed a Bardi arrivato da svincolato per fare il vice. L’ex portiere canarino è un elemento di sicuro affidamento e non è escluso che possa scalare le gerarchie.

Bardi al Palermo

E’ stato il Modena la prima formazione a cambiare portiere. Sottil si è affidato all’esperto argentino Chichizola, uno dei “califfi” del ruolo in B. Detto di Cerofolini al Bari, l’Empoli ha riportato a casa Fulignati (è originario proprio della città toscana) dopo il prestito e la promozione alla Cremonese. Il Monza ha tesserato Thiam della Juve Stabia ma svincolato dopo la radiazione della Spal. Inoltre è rientrato Sorrentino dal prestito al Frosinone.

Gli altri cambi e le conferme

La Juve Stabia ha chiuso la sua porta con Confente del Vicenza ed il giovane Boer della Roma. Colombi è approdato all’Entella per affiancare Del Frate. Mentre Avellino, Catanzaro e Venezia hanno pescato in Serie C le alternative ai titolari (Iannarilli, Pigliacelli e Stankovic): i prescelti sono Daffara, Marietta e Plizzari. Nella Reggiana promosso il baby Motta al quale si vuole affiancare Satalino del Sassuolo.

Bleve, portiere della Carrarese

Il giovanissimo Garofani, fiuggino, scuola Juve, è approdato alla Carrarese per completare il pacchetto dei portieri composto da Bleve e Fiorillo. Lo Spezia ha recuperato Sarr e promosso come vice Mascardi. Festa ed Adamonis restano punti fermi di Mantova e Sudtirol. Il Padova va avanti con Fortin malgrado la cessione al Lens ed il ritorno in prestito. Ghidotti e Ravaglia dovrebbero difendere ancora i pali della Sampdoria dopo il tourbillon della scorsa stagione.

Mercato, fatta per Calò

Il dg Doronzo, il tecnico Alvini ed il diesse Castagnini

Quando sembrava una trattativa in salita per l’inserimento del Pescara, il direttore sportivo Renzo Castagnini ha chiuso in queste ore per il centrocampista Calò, classe 1997, 181 presenze in Serie B con 7 gol e 34 assist. Un rinforzo importante per la linea mediana del tecnico Massimiliano Alvini che acquisirà qualità, esperienza, geometrie ed uno specialista sulle palle inattive.