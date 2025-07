Portiere-difensore-centravanti: il Frosinone riparte dalla spina dorsale

[MERCATO] La ricostruzione della squadra giallazzurra è iniziata dai ruoli chiavi. Ecco quindi gli arrivi di Sherri tra i pali, del centrale Calvani e del giovane bomber Gori. Vicini inoltre Raimondo e Masciangelo. In uscita F. Gelli (Bari) e Monterisi (Cagliari)

Alessandro Salines Lo sport come passione

Difficile prevedere quale sarà la vera spina dorsale del nuovo Frosinone ai nastri di partenza del prossimo campionato. La formazione giallazzurra è un cantiere aperto ed alla prima giornata manca più di un mese (22 agosto, il calendario sarà varato il 30 luglio a Mantova). Tutto prematuro quindi. Fatto sta però che il club ciociaro ha iniziato il suo calciomercato proprio dalla spina dorsale come facevano una volta i vecchi dirigenti quando in estate costruivano la squadra.

Portiere-difensore centrale-regista-centravanti: la formula magica e vincente se tutto andrà per il verso giusto. Il Frosinone nel giro di poche ore ha chiuso per il numero uno, per un centrale di grande prospettiva e per un attaccante che porta in dote 28 gol pur segnati in Serie D. Mancherebbe il play (in rosa c’è il promettente Cichella, fresco di rinnovo contrattuale) ma c’è tempo.

Ecco Sherri, il “gigante” albanese

Il portiere Sherri

La costruzione del Frosinone è iniziata proprio dal basso e non parliamo di tattica. Il diesse Renzo Castagnini ha aperto le danze con il portiere che sostituirà Cerofolini passato al Bari. E’ arrivato Alen Sherri, albanese di 27 anni, in prestito dal Cagliari dove la stagione scorsa ha giocato 7 gare. Estremo difensore imponente dall’alto dei suoi 197 centimetri, è nel giro della nazionale dell’Albania dove ha esordito il 9 novembre del 2022 a Marbella contro il Qatar.

Forte tra i pali, ottimo nelle uscite grazie anche alla stazza, vanta una buona esperienza soprattutto in patria con 169 presenze nel massimo campionato. Dovrebbe essere lui il titolare e quindi primo pezzo della dorsale del Frosinone di Alvini che conta molto sulle qualità del portiere albanese.

J. Gelli, Calvani e Masciangelo

Al centro della foto l’esterno Masciangelo ai tempi del Pescara (Foto © Massimo Mucciiante

In difesa è arrivato Gabriele Calvani, 2004 romano, in prestito dal Genoa. Nell’ultimo campionato ha militato nel Brescia con 20 partite ed 1 gol. Si tratta di un ritorno a Frosinone: nel 2019-2020 ha giocato nelle giovanili prima di tornare all’Urbetevere. Castagnini lo conosce bene e lo stima. Nella difesa a tre di Alvini dovrebbe giostrare sul centrodestra. E’ un difensore arcigno, determinato, forte in marcatura.

E’ comunque il secondo rinforzo per la difesa dopo l’arrivo del centrale Jacopo Gelli, svincolato dal Messina. E nelle prossime ore potrebbe aggiungersi l’esterno sinistro Edoardo Masciangelo, ex Cittadella, giocatore di esperienza con 124 partite in Serie B tra Benevento, Pescara, Palermo ed appunto Cittadella.

Scommessa-Gori, vicino Raimondo

L’attaccante Lorenzo Gori

E’ stata definita un’operazione alla Gatti. Un’altra scommessa che il Frosinone vuole vincere dal punto di vista tecnico e societario. Lorenzo Gori, fiorentino di Bagno a Ripoli, ha 21 anni ed è stato pescato in Serie D nel Ghiviborgo, club di Borgo a Mozzano (poco più di 6 mila anime) e Ghivizzano, frazione di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca. Nella scorsa stagione ha siglato la bellezza di 28 reti (capocannoniere dell’intera Serie D), è un centravanti capace di segnare in tutti i modi. La sua specialità comunque è il “gol di rapina” grazie all’abilità di muoversi in area anticipando le mosse degli avversari.

In passato ha avuto esperienze nelle giovanili di Fiorentina e Sassuolo oltre che al Prato senza esplodere. Il trasferimento al Ghiviborgo è stato decisivo mettendosi in mostra. Il Frosinone crede molto nelle potenzialità del bomber toscano e punta a valorizzarlo. Appunto come ha fatto con Gatti. “Un giocatore quando fa 28 gol in interregionale, vuol dire che vede la porta – ha detto Castagnini che ha lanciato un altro bomber come Lucca – Poi quella che sarà la crescita di questo ragazzo lo dobbiamo valutare. I giocatori bisogna scoprirli ma poi sono loro che maturano in un determinato modo”.

Il diesse Renzo Castagnini

Per l’attacco in dirittura d’arrivo anche Antonio Raimondo, un altro 2004, in prestito dal Bologna. Nel torneo scorso si è diviso tra Venezia e Salernitana. Arriva forse con un anno di ritardo: la scorsa stagione è stato a lungo inseguito dal Frosinone. Un giovane di prospettiva, ambito da diverse società che il Frosinone ha saputo precedere. Prima o seconda punta, attaccante veloce e tecnico, dotato di un ottimo sinistro. Nel 2023-2024 alla Ternana ha firmato 9 reti, doppia cifra nelle 2 stagioni alla Primavera del Bologna.

L’altro mercato

Francesco Gelli

Asse Frosinone-Bari sempre caldo. Dopo Cerofolini, potrebbe traferirsi in Puglia il centrocampo Francesco Gelli rientrato dal prestito alla Cremonese che non lo ha riscattato. Sarebbe una cessione a titolo definitivo. Il Bari ha mostrato interesse anche per l’attaccante Ghedjemis, richiesto pure all’estero. Ma il Frosinone potrebbe venderlo solo di fronte ad un’offerta importante. Sempre in piedi le ipotesi di partenze del difensore Monterisi e dell’attaccante Kvernadze al Cagliari di Angelozzi. Affari che comunque andrebbero in porto in tempi non brevi.