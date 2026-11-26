Giovedì ad Anagni nella Sala della Ragione il convegno “Sport ed istituzioni: costruire insieme il valore del territorio”, promosso nell’ambito di “CONI e Regione per lo Sport”. Istituzioni, mondo accademico e dirigenti a confronto sul ruolo dello sport come presidio sociale, opportunità economica e strumento di crescita. In programma anche la consegna delle benemerenze del CONI Lazio

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Non più soltanto intrattenimento o svago, legato a una dimensione puramente volontaristica ma infrastruttura sociale primaria, presidio di legalità e leva di sviluppo. Lo sport non è mai stato soltanto gioco e competizione, ma una scuola permanente di cittadinanza: attraverso l’esercizio fisico e il confronto regolato si trasmettono valori fondamentali come il rispetto dell’altro, la lealtà e lo spirito di squadra, offrendo un argine concreto alle derive del disagio giovanile e della marginalità.

Oggi, tuttavia, tutto questo deve essere declinato attraverso un approccio più moderno e professionale, nuove strutture e una classe dirigente sportiva adeguatamente preparata. Anche perché lo sport, negli ultimi anni, è diventato un importante volano economico. Ed è proprio per questo che non può essere trascurato.

Il convegno e la cerimonia delle benemerenze

È attorno a questa visione che OGGI pomeriggio, a partire dalle 15.30, la Sala della Ragione di Anagni ospiterà il convegno “Sport ed istituzioni: costruire insieme il valore del territorio”, tappa centrale dell’iniziativa “CONI e Regione per lo Sport”. Un appuntamento pensato per mettere a sistema esperienze amministrative, competenze accademiche e modelli di governance sportiva.

Alessandro Cochi, presidente regionale del Coni

A delineare questo percorso sarà un parterre istituzionale e scientifico di primo piano. Accanto al sindaco di Anagni, Daniele Natalia, e al consigliere comunale delegato allo Sport, Luigi Pietrucci, interverranno il presidente del Comitato regionale CONI Lazio, Alessandro Cochi, il delegato provinciale del CONI, l’avvocato Emanuele De Vita, e il professor Carlo Cuccioletta, docente dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, chiamato a offrire una lettura formativa e metodologica del fenomeno. A moderare i lavori sarà Federico Pasquali, responsabile della comunicazione del CONI Lazio.

Il pomeriggio si svilupperà lungo un doppio binario: al confronto politico-istituzionale si affiancherà la cerimonia ufficiale di consegna delle benemerenze sportive del CONI Lazio per la provincia di Frosinone. Un riconoscimento a dirigenti, società e atleti che, con i risultati conseguiti nella scorsa stagione, hanno dato lustro al territorio.

De Vita: “Lo sport come volano di crescita”

«Abbiamo diversi obiettivi – ha spiegato l’avvocato De Vita –. Vorremmo provare, come CONI, a superare una dimensione spesso puramente dilettantistica, aiutando i dirigenti delle associazioni ad acquisire una qualifica più professionale e maggiormente rispondente alle esigenze della contemporaneità. Vorremmo sostenere i giovani che desiderano lavorare in questo mondo, facendo capire loro che lo sport, al di là dell’aspetto agonistico, può offrire anche la possibilità di costruire un futuro stabile. E vorremmo insistere sull’importanza dello sport come volano per lo sviluppo socio-economico del territorio».

Emanuele De Vita, delegato provinciale del Coni

Un concetto ripreso anche dal professor Cuccioletta, che ha sottolineato la necessità di lavorare «affinché le strutture di Anagni e del territorio diventino veri centri di aggregazione», evidenziando come «investire in impianti moderni e in professionisti preparati significhi investire sulla qualità della vita dei cittadini».

In effetti, per quanto riguarda lo sport, quanto realizzato ad Anagni negli ultimi anni offre un interessante esempio del rapporto tra ente pubblico e gestione operativa. La scelta compiuta dall’amministrazione cittadina si fonda da tempo su una precisa filosofia: la politica deve creare le condizioni strutturali, lasciando poi la gestione a chi dispone delle competenze tecniche e professionali necessarie.

Il messaggio del sindaco Natalia

«Spesso si ha la presunzione che un ente pubblico possa garantire anche attività che esulano dalle proprie competenze specifiche – ha spiegato il sindaco Daniele Natalia, illustrando il percorso avviato in questo settore sin dall’inizio del suo primo mandato –. Abbiamo indirizzato la nostra azione verso la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi impianti, ma abbiamo poi scelto con convinzione di affidarli in gestione a realtà qualificate».

Il sindaco Daniele Natalia

«Dal momento in cui la piscina, il palazzetto dello sport e il campo di calcio sono stati affidati a società che svolgono questo lavoro con professionalità, i risultati sono stati evidenti e l’utenza è pienamente soddisfatta – ha aggiunto il sindaco – Il messaggio che porterò al convegno è chiaro: continueremo a favorire lo sport attraverso chi lo vive e lo sa organizzare».

Accanto allo sviluppo delle strutture, il primo cittadino ha posto l’accento sulla funzione preventiva e pedagogica dello sport, inteso come strumento di coesione e tenuta sociale. «Sul piano sociale, lo sport rappresenta un baluardo di sicurezza e un mezzo fondamentale per contrastare fenomeni complessi come il bullismo, le dipendenze e la mancanza di rispetto. La disciplina sportiva educa a riconoscere e rispettare tanto il compagno di squadra quanto l’avversario. Se, attraverso lo sport, le istituzioni riescono a formare i ragazzi al rispetto delle regole, allora l’intera comunità compie un passo decisivo in avanti».

L’analisi del delegato allo sport Pietrucci

Accanto all’analisi del sindaco si inserisce quella del consigliere delegato Luigi Pietrucci, che ha evidenziato le ricadute dirette dello sport sul tessuto urbano ed economico, sottolineando come gli investimenti sugli impianti possano generare un effetto moltiplicatore immediato.

Luigi Pietrucci, delegato allo sport del Comune di Anagni

«Quando un’amministrazione riqualifica le proprie strutture, l’offerta sportiva cresce in modo naturale. Oggi ad Anagni si praticano discipline come il roller, la ginnastica ritmica e la ginnastica artistica, attività per le quali, fino a poco tempo fa, le famiglie erano costrette a spostarsi verso Frosinone o Roma. Avere impianti adeguati sul posto significa trattenere energie, creare nuove opportunità e raccogliere già i primi risultati agonistici».

Una prospettiva che conduce direttamente a un altro tema importante per la valorizzazione complessiva della città dei Papi: il turismo sportivo. Le manifestazioni di rilievo ospitate negli impianti cittadini hanno dimostrato nel tempo una capacità di attrazione in grado di coinvolgere l’intera filiera dell’accoglienza.

«È innegabile che gli eventi sportivi di livello producano ricadute economiche tangibili sul territorio – ha aggiunto Pietrucci, richiamando l’esperienza delle recenti manifestazioni ospitate al palazzetto –. Penso a eventi che hanno portato in città quattrocento atleti della ginnastica, accompagnati da dirigenti e famiglie: abbiamo riempito i bed and breakfast, i ristoranti e animato l’intero centro urbano. Questa è una sinergia virtuosa che la politica ha il dovere di consolidare e mettere a sistema».