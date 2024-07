Profumo di Serie A all’esordio, Vivarini vuole un Frosinone subito sul pezzo

Svelato il calendario della Serie B che scatterà il 17 agosto con l’open day il giorno prima. I giallazzurri debutteranno in casa contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. I commenti del tecnico e del direttore Guido Angelozzi. Tutte le date e le curiosità. Mauro Balata, presidente della Lega, rivendica la crescita del campionato

L’atterraggio sarà tutt’altro che morbido sperando che il paracadute (non i famosi 10 milioni per intenderci) si apra. Il Frosinone tornerà per la tredicesima volta sul pianeta Serie B e dovrà farsi trovare pronto perché sarà un esordio durissimo. Allo “Stirpe” arriverà la blasonata Sampdoria di Andrea Pirlo, una delle candidate alla promozione in A.

In piazza Europa a La Spezia svelato il calendario del 93° torneo cadetto tra una battuta e l’altra del comico Dario Vergassola e la verve della giornalista di Dazn Barbara Cirillo. A fare gli onori di casa Mauro Balata, presidente della Lega Serie B e l’assessore alle infrastrutture Pietro Antonio Cimino. Testimonial Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini, protagonisti in passato di diversi campionati di Serie B. Il torneo inizierà il 17 agosto con l’open day il giorno prima (forse proprio Frosinone-Sampdoria). (Clicca qui per il calendario da stampare).

Il cammino del Frosinone

Dopo l’esordio con la Sampdoria, la squadra di Vivarini sarà di scena proprio a La Spezia. Poi un po’ discesa con il doppio turno interno col Modena e la matricola Juve Stabia. Alla quinta la trasferta di Brescia e di seguito il Bari dell’ex Longo allo “Stirpe”. Per il tecnico Vivarini l’amarcord a Catanzaro il 2 novembre. Mentre l’altro ex Grosso ed il Sassuolo saranno di scena il 14 dicembre. Chiusura a Palermo il 9 maggio in una sfida sempre molto sentita.

Questo tutto il cammino del Frosinone. Girone d’andata: 1a giornata Frosinone-Sampdoria (17-8), 2a giornata (24-8) Spezia-Frosinone, 3a giornata (27-8)Frosinone-Modena, 4a giornata (31-8) Frosinone-Juve Stabia, 5a giornata (14-9) Brescia-Frosinone, 6a giornata (21-9) Frosinone-Bari, 7a giornata (28-9) Cittadella-Frosinone, 8a giornata (6-10) Frosinone-Carrarese, 9a giornata (19-10) Reggiana-Frosinone, 10a giornata (26-10) Frosinone-Pisa, 11a giornata (29-10) Sudtirol-Frosinone, 12a giornata (2-11) Catanzaro-Frosinone, 13a giornata (9-11) Frosinone-Palermo, 14a giornata (23-11) Cremonese-Frosinone (23-9), 15a giornata (30-11) Frosinone-Cesena, 16a giornata (7-12), Cosenza-Frosinone, 17a giornata (14-12) Frosinone-Sassuolo, 18a giornata (21-12) Mantova-Frosinone, 19a giornata (26-12) Frosinone-Salernitana.

Girone di ritorno: 20a giornata (29-12), Juve Stabia-Frosinone, 21a giornata (19-1-2025) Frosinone-Cremonese, 22a giornata (18-1) Modena-Frosinone, 23a giornata (25-1) Frosinone-Sudtirol, 24a giornata (1-2), Bari-Frosinone, 25a giornata (8-2) Frosinone-Catanzaro, 26a giornata (15-2) Frosinone-Reggiana, 27a giornata (22-2) Salernitana-Frosinone, 28a giornata (1-3), Frosinone-Mantova, 29a giornata (8-3) Carrarese-Frosinone, 30a giornata (15-3) Frosinone-Brescia, 31a giornata (29-3) Sampdoria-Frosinone, 32a giornata (5-4) Frosinone-Cosenza, 33a giornata (12-4) Cesena-Frosinone, 34a giornata (21-4) Sassuolo-Frosinone, 35a giornata (25-4) Frosinone-Spezia, 36a giornata (1-5) Pisa-Frosinone, 37a giornata (4-5) Frosinone-Cittadella, 38a giornata (8-5) Palermo-Frosinone.

Le date e calendario asimmetrico

L’inizio del campionato è fissato per sabato 17 agosto con l’open day che si terrà il giorno prima. Quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto; martedì 29 ottobre; giovedì 26 dicembre; giovedì 1 maggio 2025. Le soste sono state programmate il 7-8 settembre, il 12-13 ottobre, il 16-17 novembre ed il 22-23 marzo del 2025. La pausa invernale sarà programmata dal 30 dicembre all’11 gennaio 2025. Il torneo terminerà venerdì 9 maggio del 2025.

Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico). L’obiettivo principale è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni e via dicendo) e alle esigenze dei singoli club.

Le reazioni

Guido Angelozzi e Vincenzo Vivarini

Il tecnico del Frosinone Vincenzo Vivarini non guarda troppo al calendario ma bensì vuole una squadra subito sul pezzo. “Non ho mai dato troppa importanza al calendario – ha detto il tecnico all’ufficio stampa della società – Il mio obiettivo, invece, è quello di arrivare alla partita con la Sampdoria con dei concetti precisi di gioco perché affrontiamo una squadra che arriva da un anno di lavoro insieme e con un organico di gioco già rodato”. Vivarini si sofferma anche sul campionato. “Un torneo molto equilibrato, lo sarà anche questo anno – ha aggiunto – A mio avviso ci sono due squadre più avanti e sono Palermo e Cremonese. Noi abbiamo rinnovato il progetto tattico e tecnico, dobbiamo vedere con quale velocità riusciremo ad essere efficaci da subito. Solo a quel punto potremmo dire la nostra”.

Presente in platea a La Spezia, il direttore Guido Angelozzi come sempre la prende con filosofia. “La Sampdoria? Ogni partita inizia 0-0, la Sampdoria è una società storica, noi un club più piccolo – si è schermito Angelozzi – Comunque cercheremo di fare la festa ai blucerchiati”. Il direttore ha allargato il discorso. “Il calendario è facile e difficile al tempo stesso, le squadre vanno incontrate tutte – ha proseguito – Ogni partita per noi deve essere affrontata come fosse l’ultima di campionato. La Serie B è composta da formazioni molto blasonate ma ogni anno ci sono le sorprese, per questo è difficile fare previsioni. Sarà una stagione lunghissima e difficile ma mai come in questa che verrà tutte possono andare in serie A e tutte possono retrocedere”.

La missione di Balata

Mauro Balata (Foto: Canio Romaniello / Imagoeconomica)

Il presidente della Lega Serie B ha rivendicato con orgoglio la crescita del campionato e la sua missione di lanciare giovani. “Bisogna dare atto degli sforzi delle nostre società di investire sui giovani – ha detto Mauro Balata – Si fanno sacrifici enormi di fronte a condizioni economiche e fiscali difficili, ma si è capito che questo è il modo per dare sostenibilità al sistema calcio e anche appeal al campionato, che è stato definito il più divertente e imprevedibile d’Europa”.

Balata ha argomentato. “Quello della valorizzazione dei giovani è un nostro esercizio antico e non dovuto ai dibattiti di oggi sul rilancio del calcio italiano – ha spiegato – Già due anni fa decidemmo di destinare tutte le risorse per il minutaggio del gioco effettivo in campo ai giocatori agli Under 21. Questo ci ha consentito di avere nelle squadre Primavera il 90% degli italiani e il 74% nelle prime squadre e fra questi tantissimi giovani talenti che sono quelli che alimentano il grande calcio nazionale”.

Il presidente ha fatto il punto sui diritti tv ancora non assegnati. “Siamo in una fase di confronto dopo un percorso meraviglioso con i nostri partner che ci ha dato reciproche soddisfazioni – ha puntualizzato Balata – Vogliamo proseguire, ma è un campionato che è cresciuto e ha avuto un’impennata dell’audience. Troveremo una soluzione serena, nel contesto di un sistema che sposta risorse dai campionati nazionali a quelli internazionali. Troveremo una sintesi in mezzo a queste tempeste. La Serie B porta all’estero i giocatori italiani, questo bisogna ricordarlo”.