Profumo di Serie B, a Mantova il varo del calendario: date, criteri e curiosità

[LA PRESENTAZIONE] A Palazzo Te mercoledì 30 alle 20 nascerà la nuova Serie B. Confermata per il terzo anno di fila la formula asimmetrica. Cinque i turni infrasettimanali, 4 le soste, boxing day il 26 dicembre. Prima giornata sabato 23 agosto, ultima tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026. Intanto 2 infortuni pesanti nel Frosinone: out Gori e Masciangelo

Alessandro Salines Lo sport come passione

Profumo di campionato. Inebriante e accattivante. Il varo del calendario è un evento, una festa, un momento emozionante ed atteso come il lancio di una nave. Apre di fatto la nuova stagione e si comincia ad intravedere lo striscione della partenza. Tutto pronto mercoledì sera a Mantova per la presentazione del calendario della 94^ edizione della Serie B. La cerimonia è organizzata dalla Lega B insieme al Mantova Calcio ed all’Amministrazione comunale del capoluogo lombardo.

Una cornice suggestiva

La festa del calendario si terrà a partire dalle 20 nella storica dimora di Palazzo Te, una villa rinascimentale che sorge nell’area meridionale di Mantova. Costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione del marchese di Mantova Federico II Gonzaga, è l’opera più celebre dell’architetto e pittore italiano Giulio Romano.

Paolo Bedin, presidente della Lega B

Il palazzo ospita il museo civico e dal 1990 il Centro internazionale d’arte e di cultura che organizza mostre d’arte antica e moderna e di architettura. E mercoledì terrà aprirà le sue porte ad un evento sportivo tenendo a battesimo il nuovo calendario della Serie B. Saranno presenti ovviamente i vertici della Lega B, guidati dal presidente Paolo Bedin, i rappresentanti della Figc e soprattutto delle 20 società.

Le date del campionato

La prima giornata è fissata per sabato 23 agosto. Una o più gare si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22. Da stabilire gli orari ma presumibilmente si giocherà in serata a partire dalle 20.30. Cinque i turni infrasettimanali. Il primo si disputerà martedì 30 settembre. Poi martedì 28 ottobre, martedì 10 febbraio, martedì 3 marzo e martedì 17 marzo.

Il nuovo calendario nascerà mercoledì prossimo a Mantova

Quattro invece le soste per gli impegni delle varie nazionali secondo il calendario della Fifa. Il campionato si fermerà la prima volta il 6-7 settembre. Poi l’11-12 ottobre, il 15-16 novembre ed il 28-29 marzo. Il torneo terminerà tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026. La pausa invernale dal 27-28 dicembre al 9 gennaio 2026. Confermato il turno del boxing-day del 26 dicembre.

I criteri per la compilazione

Dieci i parametri stabiliti dalla Lega B per la stesura del calendario. Per il terzo anno di fila la sequenza delle gare d’andata sarà diversa rispetto al ritorno (calendario asimmetrico). Un altro criterio terrà conto degli interventi di ristrutturazione degli stadi in linea con la politica della Lega per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti. Per le città in cui due società utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi si è cercato di ottenere l’alternanza migliore.

La presentazione del calendario di un anno fa svoltasi a La Spezia

Inoltre potrebbero essere presenti non più di tre “doppiette” (ossia due gare di fila in casa o in trasferta) per squadra per girone, una delle quali dovrà necessariamente essere interna o esterna. Le stesse doppiette non si formeranno fra turni infrasettimanali e le giornate antecedenti.

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri. Negli ultimi 4 turni le gare interne devono essere alternate alle trasferte. Le squadre che si sono incontrate durante la prima giornata dello scorso campionato non potranno affrontarsi nel primo turno. Stesso discorso all’ultima. Ultimo criterio: all’esordio non giocheranno tra di loro le 4 neopromosse e le 3 retrocesse.

Torna l’incubo infortuni

Al centro Masciangelo (Foto © Massimo Mucciante)

La scorsa stagione sono stati una delle cause del deludente campionato del Frosinone. Gli infortuni non mollano la presa neppure in questa nuova stagione appena iniziata. Alla vigilia della prima uscita stagionale domenica alle 16.30 al Terminillo contro la Primavera di Marini, si sono fermati 2 neo acquisti, l’attaccante Gori e l’esterno Masciangelo.

Nella seduta di venerdì il centravanti ha riportato in uno scontro di gioco un trauma distorsivo del ginocchio destro. I successivi esami clinico-strumentali svolti presso la clinica Villa Stuart hanno evidenziato un interessamento del menisco laterale, per cui il calciatore ha già intrapreso l’iter riabilitativo.

Al centro Calò (Foto © Mario Salati)

Sempre durante la seduta di venerdì Masciangelo ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro. Gli esami a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione del soleo. L’ex Cittadella ha iniziato il suo percorso riabilitativo. Per entrambi tempi di recupero da valutare ma non saranno pronti prima di un mese. Cambieranno le strategie di mercato?

Infine assente nelle ultime sedute anche Hegelund. Il difensore prosegue il recupero per una tendinopatia rotulea destra. Infine sul fronte mercato: in arrivo il giovane portiere del 2006 Rodolfo, italo-macedone, proveniente dalla Sampdoria. Interesse per l’esperto centrocampista Calò del Cesena.