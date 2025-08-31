Punteggio mezzo… pieno ed equilibrio: in testa il traffico dell’ora di punta

[IL PUNTO] Disputata la seconda giornata, nessuna squadra ha bissato i successi della prima. Ben 7 pareggi a conferma dell'incertezza totale che da sempre regna in B. Le "big" faticano e non vincono. Otto formazioni in testa a quota 4, compreso il Frosinone che a Palermo ha dato continuità alla vittoria contro l'Avellino. Lunedì sera chiude il mercato e poi la sosta per riordinare le idee

Fine d’agosto Serie B ti riconosco. Giocando con le parole del famoso adagio per analizzare la seconda giornata. Dopo un esordio troppo scontato per la storia del torneo cadetto, il campionato ha ritrovato la sua proverbiale imprevedibilità ed incertezza. Caratteristiche che hanno sempre contraddistinto la Serie B.

Non è un caso che nessuna squadra è a punteggio pieno dopo 2 giornate. Ben 7 pareggi e solo 3 vittorie sono dati che rispecchiano il grande equilibrio. E così in testa viaggiano ben 8 squadre con 4 punti: Cesena, Sudtirol, Modena, Frosinone, Carrarese, Monza, Venezia e Palermo.

A farne le spese sono state soprattutto le squadre favorite alla promozione. Nessuna ha bissato la vittoria della prima giornata a partire dal Palermo di Pippo Inzaghi, fermato sul pari dal Frosinone che invece ha dato continuità alla vittoria sull’Avellino.

Le grandi steccano la prima replica

Empoli, Palermo, Venezia e Monza non si sono ripetute facendo i conti subito con le difficoltà e l’equilibrio della B. I toscani hanno addirittura perso nell’anticipo del venerdì a Reggio Emilia malgrado il terzo gol del capocannoniere Popov. Certo l’attenuante delle 2 espulsioni va tenuta nella dovuta considerazione ma non basta per giustificare lo stop.

Giovanni Stroppa

Pareggi invece per Palermo, Venezia e Monza. I rosanero, davanti ad oltre 30 mila spettatori ed al presidente Sergio Mattarella, hanno faticato tantissimo contro il Frosinone rischiando più volte di capitolare. Per il Palermo una lezione: non esistono partite scontate ed il percorso verso la promozione sarà lungo ed in salita.

Stesso discorso per il Venezia bloccato al “Menti” dalla Juve Stabia e salvato dalle parate di Stankovic. In uno dei 2 posticipi serali di domenica il Monza ha pareggiato a Bari: Mota ha illuso, risposta di Moncini. Per il Bari primo punto ma la partenza della compagine di Caserta è stata sicuramente falsa.

Continua a deludere lo Spezia ancora a secco di reti: solo un pari contro il Catanzaro dopo il ko al debutto. Pure i calabresi non possono gioire troppo dopo il secondo pari di fila. Rallenta pure il Cesena: non basta il secondo gol di Shpendi per battere un’indomita Entella che resta imbattuta. Anche il Modena non è andata oltre l’1-1 interno contro l’Avellino passato in vantaggio con Sounas e poi raggiunta da Defrel.

Frosinone-rivelazione?

Pippo Inzaghi ha sentito puzza di bruciato nell’immediata vigilia di Palermo-Frosinone: “Attenti alla formazionale laziale, può essere la rivelazione del campionato”. E finora non ha avuto torto. Il Frosinone è partito col piede giusto, al di là di ogni più rosea previsione.

Ghedjemis in grande forma

Quattro punti in 2 gare senza subire reti, in perfetta media inglese, sono tanti. Valgono oro tenendo presente i cambiamenti e i problemi come gli infortuni. Il pari a Palermo ha poi un peso specifico perché conquistato contro la “corazzata” del campionato e soprattutto per la personalità e l’organizzazione di gioco sfoderate dalla squadra di Alvini.

Risultati che regalano fiducia in vista del proseguo della stagione e consentiranno alla squadra di lavorare con serenità durante la sosta per preparare al meglio la seconda trasferta di fila in casa del Padova. Una gara che tra l’altro aprirà un ciclo intenso di 5 partite (Coppa Italia a Cagliari compresa) in 17 giorni.

Exploit-Sudtirol, la Carrarese frena

Dopo il buon punto a Catanzaro, il Sudtirol ha battuto la Sampdoria per 3-1 (reti di Casiraghi, Merkaj, El Kaouakibi e Coda per la doria). Quattro punti nelle prime 2 sono un buon bottino per Castori che a Bolzano sta vivendo l’ennesima bell’avventura della sua infinita carriera.

A destra l’attaccante Merkaj del Sudtirol a segno contro la Samp (Foto © Mario Salati)

La Carrarese invece non ha bissato il successo di La Spezia ed è stata bloccata sul pari da un coriaceo Padova, avversario del Frosinone dopo la sosta. La neopromossa veneta, malgrado l’inferiorità numerica dal 15′ della ripresa (espulso Fusi per doppia ammonizione), ha portato a casa il primo punto del campionato.

Crisi d’inizio stagione ma Coda diventa re del gol

La “scimmia” non si scrolla di dosso dalla Sampdoria. I blucerchiati incassano a Bolzano la seconda sconfitta di fila di fila e restano inchiodati a quota 0 con 5 gol subiti e 1 segnato. Il campionato appena iniziato sembra una prosecuzione di quello passato. La Samp ha subito un’autentica lezione da Castori: le battute finali del mercato regaleranno qualche rinforzo ma durante la sosta servirà una riflessione profonda a tutti i livelli. Non basta il gol numero 136 in 316 partite del bomber Coda, diventato il “re” assoluto dei cannonieri della Serie B. Staccato Schwoch raggiunto nel torneo scorso.

Massimo Coda ai tempi del Lecce

Per la neo promossa Pescara l’impatto con la Serie B è stato a dir poco deludente. Due sconfitte in altrettante partite sono un primo campanello d’allarme per il tecnico Vincenzo Vivarini e per la società. Dopo il ko interno col Cesena, gli abruzzesi hanno ceduto in casa del Mantova. Il mercato potrebbe dare una mano: nel mirino in questi ultimi giorni ci sono Zuccon, Martella e soprattutto il bomber Lapadula.

Il riscatto è servito

A destra Sounas, autore del gol dell’Avellino a Modena (Foto © Mario Salati)

Reggiana e Mantova si sono rialzate subito dopo la falsa partenza battendo l’Empoli ed il Pescara. Segnale importante che mette in evidenza il carattere e perché no la qualità delle due squadre. Vittorie fondamentali per affrontare il periodo di sosta col morale alto. Buon punto per l’Avellino dopo la sconfitta rimediata a Frosinone. La matricola irpina ha reagito strappando il pari sul campo del Modena malgrado l’uomo in meno dal 30′ della ripresa per l’espulsione di Cagnano.

Fine mercato e la sosta

Kone, contattato a Frosinone per un eventuale secondo ritorno in giallazzurro

Andata in archivio la seconda giornata, il campionato si fermerà per la pausa internazionale. Ma il focus nelle prossime ore sarà tutto sul mercato che lunedì sera alle 20 chiuderà i battenti. Sarà una giornata lunga, intensa e frenatica: un po’ tutte le squadre cercheranno di completare e perché no rinforzare i rispettivi organici. Anche se i giochi ormai sono stati fatti. Nel Frosinone in arrivo Cittadini e Pisseri. Sondato Kone per un eventuale secondo ritorno in Ciociaria.

Terminato il mercato, le 20 “sorelle” potranno riordinare le idee e lavorare per cercare di arrivare alla ripresa del 13 settembre nel migliore dei modi. Inoltre sarà l’occasione per recuperare qualche infortunato.