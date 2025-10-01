Quando il nuoto non ha età: Carlo Pallagrosi si laurea campione tricolore

Il noto imprenditore frusinate vince il titolo tricolore nel mezzofondo sprint in acque libere. Dodici tappe disputate nelle più belle località marine. Un successo frutto della passione e della grande preparazione. Un esempio per tanti sportivi: si può coniugare l'attività agonistica con gli impegno professionali

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Per professione si occupa di calzature, per passione si muove scalzo: veloce, velocissimo nell’acqua che lo circonda intorno alla piscina. Carlo Pallagrosi, classe 1966, imprenditore di punta nel settore delle calzature e appassionato nuotatore, ha trasformato la sua passione in un traguardo nazionale: è il nuovo campione italiano Master 55 nel mezzofondo sprint in acque libere.

Un titolo conquistato al termine di dodici tappe che hanno toccato alcune delle località marine più suggestive d’Italia. L’ultima, prevista a Cosenza, è saltata per il maltempo, ma la prova di Quercianella, vicino Livorno, è bastata a blindare la classifica generale e a regalare a Frosinone un nuovo motivo d’orgoglio sportivo.

Le gare

Carlo Pallagrosi in acqua

Resistenza, tecnica, forza mentale. Sono queste le tre armi che hanno permesso a Carlo Pallagrosi di imporsi in una delle discipline più dure e affascinanti del nuoto: il mezzofondo in mare aperto.

In un circuito che ha radunato atleti esperti da tutta Italia, tra onde, correnti e scenari naturali mozzafiato, l’imprenditore frusinate ha saputo distinguersi con prestazioni di altissimo livello. Preparazione atletica rigorosa, determinazione granitica e passione smisurata hanno fatto la differenza in un contesto altamente competitivo.

“Il mare è una sfida continua – ha raccontato Pallagrosi – ogni onda, ogni corrente ti mette alla prova. Questa vittoria è il frutto di anni di sacrifici e passione”: spirito di un atleta capace di trasformare lo sport in filosofia di vita. La sua impresa testimonia come lo sport resti un motore inesauribile di energia e benessere a ogni età.

E adesso? Pallagrosi non si ferma. Già pronto un nuovo calendario di sfide in mare, per continuare a cavalcare le onde della passione, della competizione e di quella forza che solo l’acqua sa insegnare.