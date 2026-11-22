[SALA STAMPA] Il tecnico del Frosinone non nasconde la delusione per la sconfitta contro il Milan: «Abbiamo commesso errori individuali, ma non dobbiamo stravolgere la nostra identità». Amorim si gode il successo e guarda già all'Europa League: «Contro l'Olympiakos dobbiamo assolutamente vincere»

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una sconfitta pesante, maturata anche a causa di errori individuali che hanno compromesso una prestazione giudicata comunque positiva per buona parte della gara. Massimiliano Alvini non nasconde la propria rabbia dopo il 5-1 incassato dal Frosinone contro il Milan. Il tecnico giallazzurro analizza con lucidità la partita, riconoscendo i meriti degli avversari ma soprattutto le responsabilità della propria squadra.

«La sconfitta è pesante, ma ci abbiamo messo del nostro. È per questo che sono arrabbiato», ha esordito Alvini, sottolineando come la squadra abbia affrontato la gara seguendo il piano preparato alla vigilia. A fare la differenza, però, sono state alcune disattenzioni: «La prima rete è nata da un errore e si può correggere. Anche gli altri gol erano evitabili. Sono venute meno alcune situazioni che fino a oggi non avevamo concesso».

“La salvezza va raggiunta con questo atteggiamento”

Il rammarico del tecnico è soprattutto legato all’andamento della partita. Nel primo tempo, infatti, Alvini ritiene che il Frosinone abbia disputato una buona frazione di gioco, nonostante lo svantaggio: «Tolto il primo gol, ho poco da dire alla mia squadra. Il 2-1 era immeritato». La situazione è peggiorata immediatamente dopo l’intervallo, quando il Milan ha trovato la terza rete, facendo perdere compattezza ai ciociari.

Monterisi, Ramos e Oyono (Foto: Piero Cruciatti © AFP / ANSA)

Nonostante il passivo, Alvini non intende rinunciare all’identità di gioco della squadra, né adottare un atteggiamento più prudente. «Non farò mai un passo indietro, ma piuttosto uno più avanti. Dobbiamo correggere e migliorare, non stravolgere. La salvezza la dobbiamo raggiungere con questo atteggiamento», ha ribadito l’allenatore, convinto che proprio attraverso questa filosofia il Frosinone possa raggiungere il proprio obiettivo.

Tra le difficoltà evidenziate anche la gestione dei numerosi nazionali, con ben 11 giocatori convocati con le rispettive selezioni. Una situazione che, secondo Alvini, ha richiesto una preparazione e una gestione particolari, come già accaduto in occasione della trasferta di Napoli. Resta, comunque, l’amarezza per cinque reti subite: «Cinque gol rimangono sul groppone e nella testa. Il risultato è troppo pesante. Però è il calcio e dobbiamo migliorare».

Amorim: “Prova di maturità”

Di tutt’altro umore Ruben Amorim, che si gode il successo del Milan e la continuità mostrata dalla squadra nell’arco dei novanta minuti. L’allenatore rossonero ha evidenziato la maturità e il coraggio dimostrati dai suoi giocatori, capaci di gestire anche le fasi più complicate dell’incontro.

Rabiot, elogiato da Amorim, contende il pallone a Cittadini (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

«Questa partita mi ha lasciato delle belle sensazioni, date non solo dal risultato, ma anche dalla continuità mostrata dalla squadra. Siamo stati intelligenti e coraggiosi», ha dichiarato Amorim. Il tecnico ha riconosciuto qualche difficoltà nella parte finale del primo tempo e negli ultimi minuti, quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, ma ha apprezzato la capacità del Milan di controllare la gara.

Spazio anche alle considerazioni sui singoli. A proposito di Ramos, Amorim ha spiegato la scelta della sostituzione, sottolineando l’importanza di non rischiare ulteriori infortuni in vista del prossimo impegno europeo. «So che non era contento al momento dell’uscita, ma io ero soddisfatto per il suo gol che ha fatto la differenza». Parole di grande stima anche per Rabiot, definito uno dei migliori centrocampisti d’Europa grazie alla sua versatilità e alle qualità tecniche: «È un giocatore che ha tutto e può giocare da numero 8, da play o da trequartista».

Archiviata la vittoria contro il Frosinone, l’attenzione del Milan si sposta ora sull’Europa League e sulla sfida contro l’Olympiakos. Per Amorim non ci sono alternative: conquistare i tre punti è fondamentale per proseguire il cammino nella competizione. «Dobbiamo assolutamente vincere per qualificarci alla fase successiva. Se non passeremo la fase a gironi avremo fallito un obiettivo», ha concluso il tecnico rossonero.