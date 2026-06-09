Raimondo, il bell’Antonio risposerà il Frosinone. Adzic come Soulè?

[MERCATO] Vicina l'intesa con il Bologna per il rinnovo del prestito del centravanti. Interlocuzioni aperte con Atalanta e Genoa per Cittadini e Calvani. Interesse per l'attaccante Adzic della Juventus. Anche il Besiktas di Vincenzo Italiano bussa per Ghedjemis

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Chissà, forse il prossimo anno sarò ancora qui”. Otto maggio scorso, poco prima di mezzanotte, sala stampa dello “Stirpe”, fuori una città in delirio. Antonio Raimondo era fradicio di sudore, lacrime e spumante: aveva appena firmato il suo undicesimo gol nella sfida-promozione contro il Mantova conquistando la Serie A da protagonista.

La festa appena iniziata ma un pensiero al futuro c’era già perché a Frosinone è esploso e ha trovato il suo posto ideale per arrivare ad una consacrazione definitiva. E così a distanza di poco più di un mese Raimondo si rivelato un buon profeta oltre che un bomber di razza da 11 reti in 36 partite. Il Bologna, proprietario del suo cartellino, ed il Frosinone sono vicine ad un’intesa per un nuovo prestito.

L’operazione

Raimondo è al quarto prestito dopo Ternana, Venezia. Salernitana e appunto Frosinone dove finalmente ha trovato una sua dimensione ed è maturato tantissimo al di là dei numeri. Il Bologna ha sempre creduto nel centravanti ravennate, classe 2004, lanciato da Mihajlovic che lo ha fatto esordire in Serie A.

Max Alvini che ha saputo valorizzare Raimondo (Foto © Mario Salati)

Tanto che i prestiti sono stati sempre senza condizioni. Durante la stagione appena terminata il Bologna ha seguito Raimondo nel suo percorso con i suoi osservatori. Addirittura si è scomodato il diesse Giovanni Sartori. Tanto che in un primo momento sembrava potesse restare per giocarsi le sue carte nella rosa rossoblu.

Ed invece il pressing asfissiante del Frosinone ha fatto breccia e pare abbia convinto il Bologna a rinnovare il prestito. D’altronde a Frosinone Raimondo avrebbe l’occasione di giocare con continuità in Serie A (13 gare finora tra Bologna e Venezia) al centro del progetto tecnico-tattico di Alvini che lo ritiene fondamentale.

Intanto però l’attaccante allungherà il contratto col Bologna fino al 2029 a conferma che la società emiliana intende blindare il giocatore. Dopodiché potrebbe esserci il via libera per il ritorno a Frosinone. Tuttavia l’ultima parola spetterà a Domenico Tedesco, neo tecnico del Bologna, arrivato a Bologna in queste ore per le prime valutazioni sull’organico.

Cittadini, Calvani ed l’idea-Adzic

Il difensore Cittadini

Se la strada per Raimondo è in discesa, il Frosinone in queste settimane ha aperto delle interlocuzioni con l’Atalanta e il Genoa per provare a confermare i prestiti dei difensori Cittadini e Calvani (a segno con l’Under 21 contro l’Albania) che entrambi hanno espresso la volontà di restare. La trattativa con l’Atalanta dovrebbe avere un buon esito: Cittadini a 24 anni ha bisogno di una collocazione per poter giocare in A con regolarità. Per quanto riguarda Calvani ogni scelta passerà per Daniele De Rossi, allenatore del Genoa.

Detto di Calò che sarà riscattato dal Cesena, sono circolati voci su altri rinforzi. Nelle ultime ore è rimbalzato il nome del 2006 Vasilije Adzic, attaccante-trequartista montenegrino della Juventus. Dieci presenze ed 1 gol nell’ultima stagione, potrebbe ripercorrere le orme di Soulè e Barrenechea che a Frosinone si sono affermati. E per questo il club giallazzurro ha buone carte da giocarsi in una trattativa. Su Adzic comunque c’è anche l’interesse del Sassuolo.

Il difensore Calvani

Altri nomi circolati quelli degli attaccanti Camarda del Milan e Rebic dell’Hajduk Spalato ma con un passato in Italia tra Fiorentina, Verona, Milan e Lecce. Interesse più concreto invece quello per Caccavo, centravanti del Lumezzane, autore di 11 reti.

Ghedjemis sempre al centro del mercato

L’esterno offensivo Ghedjemis

In attesa dell’esordio al Mondiale dell’Algeria (il 17 giugno con l’Argentina), Ghedjemis continua a vestire i panni dell’uomo-mercato. Le ultime parlano di un interessamento del Besiktas che dalla prossima stagione sarà allenato da Vincenzo Italiano. Il tam tam tra i media turchi è iniziato dalla giornata di lunedì e sta continuando. Ma ancora è presto per parlare di una vera trattativa. D’altronde Ghedjemis è corteggiato da diversi club in tutta Europa e la sua cessione non è scontata come potrebbe sembrare.

Il diesse Renzo Castagnini

Il diesse Renzo Castagnini, intervistato da sportmediaset.it, è stato chiaro: “Valuteremo gli approcci e vedremo se ci sarà un’offerta soddisfacente. Dipende solo dal mercato e da quello che nel caso offriranno le altre società”. Altro elemento in rampa di lancio è il centrocampista Cichella: “Ha 20 anni, è cresciuto nelle giovanili della Roma e arriva da un girone di ritorno straordinario. Sono sicuro: può far bene anche al piano superiore”, ha continuato Castagnini. Valutato intorno i 6 milioni (il 40 % andrebbe alla Roma), ci sono stati sondaggi della Fiorentina e del Torino.