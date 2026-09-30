Raimondo si consola con la “Rising Star” di agosto-settembre

Dopo l'infortunio una buona notizia: l’attaccante del Frosinone premiato dalla Lega Serie A dopo un avvio di stagione da protagonista con quattro gol nelle prime cinque giornate. Il riconoscimento gli verrà consegnato venerdì 16 ottobre prima della gara interna col Sassuolo

Alessandro Salines Lo sport come passione

Quasi un premio di consolazione dopo un infortunio che ha spezzato l’incantesimo di un momento magico. Ma è soprattutto il riconoscimento per un avvio di campionato da protagonista assoluto. Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, vicecapocannoniere del campionato con 4 reti, è il vincitore del premio “Rising Star Of The Month” relativo ai mesi di agosto e settembre. Il premio, dedicato ai migliore Under 23 della Serie A, sarà consegnato nel pre-partita di Frosinone-Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle 20.45 allo stadio Benito Stirpe.

Cos’è il “Rising Star Of The Month”

Raimondo festeggiato dai compagni dopo il primo gol alla Fiorentina (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Il premio è riservato ai calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2004 ed è stato assegnato sulla base delle analisi evolute realizzate da Kama Sport, utilizzando i dati di tracking raccolti attraverso il sistema Hawk-Eye. Il modello di valutazione non prende in considerazione soltanto le statistiche e gli eventi tecnici della partita, ma integra anche i dati relativi alla posizione dei giocatori in campo.

Un approccio che consente di analizzare elementi come i movimenti senza palla, la qualità delle scelte di gioco e il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, offrendo così una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per determinare il vincitore sono state prese in esame le prime cinque giornate.

Antonio, campione del futuro

Raimondo ha conquistato il riconoscimento grazie soprattutto a un avvio di campionato particolarmente prolifico. L’attaccante del Frosinone ha infatti realizzato quattro reti nelle prime cinque partite, confermandosi tra i giovani più incisivi di questo inizio di stagione.

“Un talento italiano apre la stagione dei premi ai migliori giovani del nostro campionato – ha commentato l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo –. A Frosinone Antonio Raimondo si sta imponendo in un ruolo da protagonista in questo inizio di stagione, nel quale si è confermato come bomber capace di segnare sfruttando tutto il suo bagaglio tecnico”.

De Siervo ha poi sottolineato il valore del riconoscimento, destinato ai migliori Under 23 della massima serie: “Con quattro reti realizzate nelle prime cinque partite Raimondo ha meritato questo riconoscimento, attribuito ai migliori Under 23 della Serie A, un campionato che sa attrarre e crescere i campioni del futuro“.

La “mazzata” dell’infortunio

L’esultanza di Raimondo (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il premio “Rising Star” è arrivato all’indomani dell’infortunio che ha messo ko Raimondo durante il ritiro dell’Under 21 a Tirrenia. Raimondo lunedì è tornato a Frosinone e non potrà giocare le due partite con Armenia e Polonia decisive per la qualificazione alla fase finale degli Europei. Un’assenza pesante per il ct Baldini che perde uno degli elementi del blocco frusinate (gli altri sono Palmisani, Calvani, Cichella e Fini). Un attaccante in grande forma.

Raimondo ha riportato una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Salterà la sfida di sabato 10 ottobre a Napoli. I tempi di recupero sono tutti da valutare da parte dello staff medico del Frosinone. Non ci sono certezze: è un infortunio non da poco e quindi serve cautale Molto dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie.

Max Alvini pensieroso dopo l’infortunio di Raimondo (Foto © Ansa)

Per il tecnico Alvini si tratta di una vera e propria tegola: al di là delle reti, Raimondo è stato fondamentale finora nell’economia del gioco giallazzurro. Pronti a sostituirlo Bobcek o Birligea, impegnati con le nazionali di Slovacchia e Romania. Il primo sembra leggermente in vantaggio ma il secondo ha dimostrato di essere in forma andando in gol contro la Bosnia.