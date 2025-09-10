Rally del Lazio Cassino, la carica dei… 102 per una tre giorni da brividi

[RECORD] Sfonda quota cento il numero degli iscritti della corsa, valida come penultimo round del campionato tricolore. Si preannuncia una gara da brividi che potrebbe diventare decisiva per l'assegnazione del titolo tra Basso e Crugnola. In lizza tutti i big tra i quali Kovailanen, ex pilota di Formula 1. Tutti i protagonisti e le curiosità della kermesse organizzata magistralmente da Max Rendina

La carica dei… 102. Non è il remake del popolarissimo film d’animazione di Walt Disney, uscito nel 1961 con protagonista Pongo, uno splendido cane dalmata. Ma può essere senza ombra di dubbio lo spot del Rally del Lazio Cassino, valido quale penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, e del Rally del Lazio Cassino – 46° Rally di Pico, evento della Coppa Rally di 8ª Zona.

I 102 sono gli iscritti alla corsa che si disputerà tra giovedì 11 e sabato 13 settembre. Un numero da record con tutti i big della specialità che a bocce ferme certifica il grande lavoro svolto dagli organizzatori Max Rendina, M33 e World Events Racing. Si preannuncia dunque una tre giorni intensa e spettacolare che potrebbe scrivere pagine importanti sulla lotta al titolo tricolore ormai alla battute finale.

Duello per lo “scudetto

Riflettori puntati su Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia RS Rally2 – Movisport) e Andrea Crugnola/Pietro Elia Ometto (Citroën C3 Rally2 – EASI). Dopo il successo al Rally di Roma Capitale, Basso guida la classifica e cercherà di allungare per ipotecare il titolo ad una gara dalla fine. Ma Crugnola è un osso duro e cercherà di acciuffare il rivale. La matematica tiene in gioco solo i due fuoriclasse, entrambi all’esordio sulle strade del Rally del Lazio Cassino, ingrediente fondamentale per rendere questo appuntamento scintillante.

Le auto su Corso della repubblica

Ma il Rally non vivrà solo del duello Basso-Crugnola. Come detto correranno tutti i piloti più forti del panorama nazionale. A partire da Roberto Daprà/Luca Guglielmetti (Škoda – ACI Team Italia), ancora a caccia della prima vittoria assoluta. In lizza poi Fabio Andolfi/Marco Menchini (Toyota GR Yaris Rally2 – Meteco Corse), determinati a lasciare il segno, Simone Campedelli/Tania Canton (Škoda – Island Motorsport), a caccia di riscatto dopo una stagione complicata e Giacomo Scattolon/Francesco Magrini (Citroën – Movisport), di nuovo al via. Da registrare il rientro dopo l’incidente al Ciocco diThomas Paperini/Andrea Gabelloni (Toyota ufficiale).

Grande attesa da parte degli appassionati per Heikki Kovalainen. L’ex pilota di Formula 1 con McLaren e Lotus ritorna nel CIAR dopo l’apparizione nel round di apertura e lo farà insieme a Patric Ohman con una Citroën C3 Rally2 (/Gino Scuderia).

Trofei di marca sempre spettacolari

Il Rally Lazio Cassino rappresenta inoltre un appuntamento fondamentale per i trofei di marca. Per il Trofeo Lancia, legato al ritorno del marchio italiano ai rally, prosegue il confronto tra Gianandrea Pisani–Nicola Biagi (Lancia Ypsilon/RO Racing), Davide Pesavento–Alessandro Michelet (Lancia Ypsilon/Hawk Racing Club) e Giorgio Cogni–Daiana Darderi (Lancia Ypsilon/EASI).

I bolidi del Rally del Lazio Cassino

Anche la GR Yaris Rally Cup sarà tra i protagonisti del Rally del Lazio Cassino, portando in gara un gruppo compatto di concorrenti. Spicca anche la presenza femminile di Maira Zanotti con Alyssa Anziliero (Toyota Yaris GR/Eurosport), segnale della vivacità di una serie monomarca che continua a unire giovani talenti e piloti di esperienza.

Una vetrina per le nuove generazioni

Il Rally del Lazio Cassino non si fa mancare niente e sarà anche valido per Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. La serie d’ingresso organizzata dall’Automobile Club d’Italia. Tra i principali protagonisti pronti a giocarsi punti pesanti ci sono Giacomo Marchioro con Daniele Conti (Renault Clio RS Line Rally5/M.R.C. Sport), attuali leader della classifica.

Nel Trofeo Suzuki al via Lorenzo Varesco-Nicolò Bottega (Suzuki Swift Sport/Ra5H Rally Team), Jean Claude Vallino-Sandro Sanesi (Suzuki Swift Sport/Bluthunder Racing) e Giorgio Fichera-Giuseppe Gabriele Barbera (Suzuki Swift Sport/—).

Giovedì si accenderanno i motori

Max Rendina, organizzatore del Rally del Lazio Cassino

Il Rally del Lazio Cassino prenderà il via giovedì 11 settembre con lo shakedown a Pico nel pomeriggio e la cerimonia di partenza in Corso della Repubblica a Cassino alle 20.30. Il giorno dopo 3 prove da ripetere due volte: “Pico”, valida anche come Power Stage, la nuova “Falvaterra” e la confermata “Itri”, con assistenza al Centro Commerciale Panorama e in Piazza Miranda.

Sabato il programma si intensificherà con la bellezza di 6 prove: 3 volte sulla storica “Viticuso”, 2 sulla “Terelle” di ben 14,65 chilometri e il passaggio televisivo sulla “Pico Cledan”, prima del traguardo di nuovo in Corso della Repubblica a Cassino dalle 19.15.

Il 46° Rally di Pico

Nella storica gara, valida per la Coppa Rally di 8ª Zona, la sfida invece sarà tutta locale tra equipaggi che hanno già avuto occasione di misurarsi sulle strade del Rally del Lazio e che di conseguenza giocheranno a pari livello per strappare punti e per orgoglio personale. Francesco Rizzello-Cristian Quarta (Škoda Fabia RS Rally2/Salento Motori) sono attualmente in testa alla Zona, ma data l’assenza di Giannetti, il ruolo degli inseguitori sarà tutto per Carmine Tribuzio, che qui ha già vinto, con Mattia Cipriani (Škoda Fabia RS Rally2/RO Racing) e Gianluca D’Alto-Mirko Liburdi (Citroën C3 Rally2/Gargano Racing Team).

Una fase del Rally di Pico (Foto: Leonardo D’Angelo)

Come di consueto, nella CRZ spuntano vetture di interesse che raramente si vedono nelle gare maggiormente titolate. È il caso dell’intramontabile Lancia Delta di Massimiliano Centonze e Saverio Cotrufo (/Max Racing). Per i più addicted non passerà inosservata la Nissan Almera K11 di Addolorato Giancola e Matteo Lotta (/New Jolly Motors), vettura a due ruote motrici anteriore che alla fine degli anni ’90 fu assoluta protagonista del British Rally Championship nelle mani anche di nomi pesanti come quello di Alister McRae, fratello del compianto Colin.

Anche la Rally4 sarà interessante e potrebbe permettere ai più veloci di salire anche in zona top 5. Luca Della Sala-Andrea Marzella (Renault Clio/HP Sport), Alessandro D’Avelli-Luigi D’Annibale (Peugeot 208/Lion Team) e Gianni Stracqualursi-Marco Ferrante (Peugeot 208/RO Racing) sono tra gli interpreti principali.

