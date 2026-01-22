“Re Jack” abdica (per un turno): assenza pesante, casting per l’erede

[LA TEGOLA] Sabato contro la Reggiana il Frosinone sarà orfano per la prima volta di Calò, squalificato per una gara. Il centrocampista finora è sempre stato titolare: faro della squadra, 4 reti, miglior assist-man (10) del campionato e terzo in Europa. Alvini deve ridisegnare la linea mediana e scegliere il sostituto: in pole Francesco Gelli ma in corsa ci sono pure Grosso e Barcella

Finora c’è stato solo un Frosinone con Calò. Sabato pomeriggio allo “Stirpe” contro la Reggiana invece sarà la prima volta senza il centrocampista triestino: un mix di curiosità e preoccupazione per vedere come reagirà la capolista orfana del suo uomo-guida, squalificato per somma di ammonizione. Che Frosinone dunque sarà?

L’assenza è pesantissima e sarebbe ipocrita negarlo ma Max Alvini ha dimostrato in questa stagione di saper gestire le defezioni in maniera eccellente. Va ricordato che il Frosinone in alcuni momenti del campionato ha dovuto sopperire alle assenze di 8-10 elementi a partita. Il tecnico toscano ha saputo scegliere i sostituti giusti ma ha anche trovato soluzioni di gioco alternative.

Numeri da “stakanovista”

Giacomo “Jack” Calò, 28 anni, arrivato quest’estate in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, si è preso ben presto il Frosinone. Tanto che è diventato un punto fermo della squadra di Alvini sia in campo che nello spogliatoio. Finora ha saltato solo 64′ nelle fasi finali delle gare con Palermo, Venezia, Entella, Bari, Juve Stabia e Spezia.

Ha giocato sempre titolare nelle 20 giornate: tra gli elementi di movimento è il più presente del Frosinone (solo il portiere Palmisani ha effettato percorso netto) ed è uno degli stakanovisti del campionato. Quindicesimo in generale, quarto tra i calciatori di movimento alle spalle di Portanova (Reggiana), Zaro (Cesena) e Pohjanpalo (Palermo).

Faro del centrocampo e assist-man

Numeri a parte, Calò è fondamentale nell’economia del gioco di Alvini, abile non poco a valorizzarlo e a consegnargli le chiavi del centrocampo. Un regista per certi versi atipico, un po’ alla Verratti nella nazionale campione d’Europa. Spesso defilato per avere maggiore libertà e sfuggire dalle grinfie dei dirimpettai avversari. Sia in una mediana a due che a tre. Geometrie, intelligenza tattica, grande leadership e formidabile nei calci piazzati.

Calò inoltre è stato decisivo sotto l’aspetto della finalizzazione. Con 10 assist, ha il record del campionato davanti a Yeboah del Venezia e Berti del Cesena (6). E considerando le prime 3 divisioni dei 5 top tornei europei solo due giocatori hanno fatto meglio. Si tratta di Michael Olise (15), punta esterna franco-inglese del Bayern Monaco, e di Inigo Vicente (12), attaccante spagnolo del Racing Santander. Stesso bottino invece per Luis Diaz, ala mancina colombiaNa del Bayern Monaco. Non solo assist: Jack ha realizzato anche 4 reti pesantissime, eguagliando già il suo primato personale ai tempi della Juve Stabia.

Il vice-Calò

Chi lo sostituirà sabato nella gara contro la squadra di Dionigi? Assodate le conferme di Koutsoupias e Cichella, l’ìndiziato principale è Francesco Gelli, rientrato nelle rotazioni dopo l’infortunio. Elemento affidabile e duttile, nella sua parentesi al Frosinone ha ricoperto diversi ruoli: mezzala, mediano, esterno alto e basso.

L’ex Albinoleffe è comunque un calciatore diverso rispetto a Calò e quindi Alvini sarà a chiamato a rivedere determinati meccanismi. Se toccherà a Gelli, il giocatore dovrebbe giostrare a ridosso del tridente o alternandosi con Koutsoupias nel consueto 4-3-3 o 4-2-3-1. Tenendo presente la squalifica per tre turni di Kone, il tecnico potrebbe ha altre due opzioni, ovvero quelle di Grosso e Barcella.

Giovani di prospettiva, già utilizzati e che hanno dimostrato di essere all’altezza. Grosso vanta 5 gare (2 da titolare) e 1 gol. Barcella, reduce da un lungo infortunio, ad inizio stagione era partito titolare giocando le prime 2 con Avellino e Palermo. Poi la lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra lo ha messo ko. Il rientro con lo Spezia, dopo 14 partite, con 6′ e poi un altro scorcio ad Empoli.